Der Norweger scheint nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Unparteiischen beliebt zu sein.

Haaland erfüllt Unparteiischen Autogramm-Wunsch

Der 20-Jährige wurde am Dienstagabend nach dem Schlusspfiff im Champions League-Viertelfinale vom rumänischen Linienrichter Octavian Sovre um Unterschriften gebeten. Wie beim englischen TV-Anbieter BT Sport zu sehen ist, kam der ehemalige Salzburg-Bomber dem Wunsch nach. Davor legte Haaland den Treffer zum 1:1-Ausgleich von Marco Reus mustergültig vor.

Der Vorfall könnte für den 47-jährigen Rumänen noch ein Nachspiel haben.

A referee’s assistant should not be asking a player for autographs after a match in the tunnel as happened with Haaland.

UEFA won’t want to see this surely pic.twitter.com/nA94n3k27W — Rob Harris (@RobHarris) April 6, 2021

Diskussionen um Haaland-Autogramm

Auf Twitter gehen die Meinungen über die Szene auseinander. Fußball-Experte Rob Harris veröffentlicht das Video und schreibt folgendes dazu: "Ein Schiedsrichterassistent sollte einen Spieler nicht im Spielertunnel nach einem Autogramm fragen, wie das bei Haaland der Fall war. Die UEFA würde das nicht gerne sehen wollen."

Ein anderer User sieht das hingegen anders: "Schiedsrichter sind auch Menschen. Es passierte nach dem Match, also was ist dabei, wenn er sich ein Autogramm holt?" Die Szene wird – wie immer man dazu steht – als eine ganz spezielle Autogrammstunde in die Geschichte der Champions League eingehen.

Haaland's so good he's even got the linesmen asking for his autograph post match ???? pic.twitter.com/nu89cp2eEZ — International Champions Cup (@IntChampionsCup) April 7, 2021

