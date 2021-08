Das 3:0 im Play-off-Hinspiel gegen Sorja Luhansk am Donnerstag eröffnet den Wienern die besten Chancen. Höhere Effizienz und Kampfgeist in Grün-Weiß stachen an diesem Abend die mindestens ebenbürtigen Ukrainer aus, die in der Offensive zu viele Chancen liegen ließen und sich hinten anfällig präsentieren. "Effektivität ist in solchen Partien brutal wichtig", meinte Rapid-Kapitän Maximilian Hofmann.

Rapid gegen Luhansk eiskalt

"Ich will nicht sagen, dass ich ratlos bin. Aber wenn wir ein Tor machen, dreht sich das Spiel", konnte es Luhansk-Coach Viktor Skrypnyk nicht ganz fassen - vor allem die Höhe der Niederlage. "Ich glaube, dass der Sieg ein bisschen zu hoch ist", stellte der ehemalige Werder-Bremen-Trainer fest. Vor allem in den ersten 30 Minuten der zweiten Hälfte hatte sich seine Truppe klare Vorteile erarbeitet und mehrere gute Möglichkeiten ausgelassen bzw. war an der Rapid-Defensive gescheitert.

Heimaufgabe x 3 zu 0 erfüllt. ???????? #UEL ???? @gepapictures Gepostet von SK Rapid Wien am Donnerstag, 19. August 2021

Salzburger trifft für Wiener

Rapid hingegen schlug vorne dreimal zu - in den Personen von Taxiarchis Fountas (29.), Ercan Kara (78.) und der Salzburger Marco Grüll (85.). Mit dem dritten Sieg im dritten Europacup-Heimspiel in dieser Saison stellte man die eigene Stärke in Wien Hütteldorf vor 10.300 Zuschauern unter Beweis. Erst ein 2:1 gegen Sparta Prag und nun wie schon gegen Anorthosis Famagusta ein 3:0. Nimmt man das 3:0 gegen den WAC in der Liga dazu, war es das dritte Heim-3:0 in Folge. Auch so gesehen muss sich Ried am Sonntag also warm anziehen.

Sturm trotz Sieg gewarnt

Auch bei Sturm Graz lief nicht alles perfekt. Dennoch haben die Steirer die Tür zur Fußball-Europa-League mit einem 3:1-Auswärtssieg bei NS Mura am Donnerstag weit aufgestoßen. Einzig ein Energieabfall in der Schlussphase, der Sloweniens Meister noch einige Chancen eröffnete, war zu bekritteln. Für das Play-off-Rückspiel nächsten Donnerstag in Graz forderte Sturm-Trainer Christian Ilzer eine über 90 Minuten ambitionierte Vorstellung.

Sturm-Premiere nach zehn Jahren winkt

"Wenn wir glauben, wir können etwas verwalten in Graz, dann wird das der falsche Weg sein", meinte Ilzer. "Wir müssen genauso initiativ und aktiv versuchen, unser Spiel vor unseren Fans in Graz durchzuziehen." Mura sei definitiv noch nicht geschlagen. "Aber wir haben gesehen, wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, haben wir sehr gute Chancen, dass wir dann auch als Duell-Sieger vom Platz gehen nächste Woche."

Wir gewinnen in Murska Sobota und gehen mit einem 2-Tore-Vorsprung in das Rückspiel. ______________ NSM 1:3 STU | ⏱ FT | UEFA Europa League Gepostet von SK Sturm Graz am Donnerstag, 19. August 2021

Die Europa League würde etwas namhaftere Gruppengegner als die neu eingeführte Conference League bringen - und mit 3,63 Mio. Euro gegenüber 2,94 Mio. auch etwas mehr Startgeld in die Kassen spülen. Sturms Europacup-Comeback verlief jedenfalls vielversprechend. "Die letzten Jahre interessieren mich überhaupt nicht, das war vor unserer Zeit", sagte Ilzer. "Wir hatten im letzten Sommer (2020) einen Neustart. Wir wissen, welche Qualitäten in uns stecken, wir haben viel Zuversicht und Selbstvertrauen."

LASK enttäuscht

Erst zu spät hat der LASK am Donnerstag beim 1:1 im Play-off-Hinspiel zur Europa Conference League gegen den schottischen Verein St. Johnstone die Kontrolle über das Spiel erlangt. Zwar waren die Linzer auf die Spielweise der Schotten vorbereitet, hatten im Match selbst dann aber vor allem in der ersten Hälfte gröbere Probleme damit. Der frühe Gegentreffer warf die Oberösterreicher aus der Bahn, mit dem Ausgleich betrieben sie aber zumindest noch Schadensbegrenzung.

Linzer vor Rückspiel gewarnt

Für LASK-Coach Dominik Thalhammer war rückblickend klar die erste Hälfte ausschlaggebend für das dürftige Resultat: "Wir hatten keine gute erste Halbzeit. Nur die ersten vier, fünf Minuten waren druckvoll und aktiv", so der Trainer. Die Schotten setzten auf eine Strategie mit hohen Bällen in den Rücken der Linzer Verteidigung - und wurden dafür auch mit einem Tor belohnt.

Stürmer Alexander Schmidt schlug ähnliche Töne wie sein Trainer an. Man habe sich zu lange das Spiel des Gegners aufzwingen lassen. "Wir haben gesehen, dass wir unser Spiel spielen müssen, nicht das Spiel mit den hohen Bällen." In die Tat wurde diese Erkenntnis erst nach dem Seitenwechsel umgesetzt. Beinahe hätten die "Athletiker" das Spiel auch noch gedreht, wäre nicht die Stange einem Last-Minute-Kopfballtor von Keito Nakamura im Weg gestanden.

(Quelle: APA)