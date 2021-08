In welchem Bewerb die Wiener spielen werden, fällt nach dem mit etwas Bauchweh fixierten Aufstieg gegen Anorthosis Famagusta im Play-off gegen den ukrainischen Vertreter Sorja Luhansk. "Das war das Minimalziel, dass wir in einer Gruppenphase sind, das haben wir erreicht", sagte Rapid-Kapitän Maximilian Hofmann.

Rapid Wien trotz Pleite weiter

Nach dem klaren 3:0-Erfolg im Allianz Stadion vergangene Woche konnten sich die Wiener am Donnerstag auf Zypern eine 1:2-Niederlage leisten. Wäre den kurz vor der Pause in Führung gegangenen Zyprern in der 53. Minute bei einem Christodoulopoulos-Heber an die Außenstange das 2:0 geglückt, hätte es noch eine richtige Zitterpartie werden können. So aber machte Ercan Kara (64.) mit dem Ausgleich die Hoffnung auf eine Wende der Hausherren zunichte. "Dass er so reingeht, ist kurios, aber solche Tore müssen auch einmal passieren", sagte der Stürmer, der auch im Hinspiel getroffen hatte.

Durch einen späten Gegentreffer verlieren wir gegen Famagusta mit 1:2. Dennoch: Wir sind fix in einer europäischen Gruppenphase. ???? #FAMSCR Gepostet von SK Rapid Wien am Donnerstag, 12. August 2021

LASK schießt sich fürs Play-off warm

Indes setzten sich am Donnerstag sich die Linzer im Rückspiel der 3. Qualirunde der Fußball-Conference-League gegen den serbischen Vertreter Vojvodina Novi Sad im Ausweichquartier in Klagenfurt mit 6:1-Kantersieg (1:1) durch und stiegen mit dem Gesamtscore von 7:1 ins Play-off auf. Dort wartet für die beiden Salzburger Alexander Schlager und Philipp Wiesinger mit dem schottischen Cupsieger St. Johnstone eine durchaus überwindbare Hürde.

Wir steigen ins Play-Off der UECL auf ????⚽ Tickets für dieses Spiel gibt's bereits an der Stadionkasse in Klagenfurt und online. Bravo, Jungs! #UECL #ASKVOJ Gepostet von LASK am Donnerstag, 12. August 2021

Linzer treffen auf Schotten

Der LASK steckte den frühen Rückstand durch Uros Kabic (13.) problemlos weg und behielt dank starker Leistung, sowie des Doppelpacks von Mamoudou Karamoko (34./Elfmeter, 53.) und weiterer Tore durch Thomas Goiginger (56.), Marvin Potzmann (67.), Husein Balic (80.) und Alexander Schmidt (87.) die Oberhand.

Im entscheidenden Duell um den Einzug in die Gruppenphase treffen die Linzer am 19. (heim) und 26. August auf St. Johnstone. Die Schotten, die noch nie in einer europäischen Gruppenphase waren, unterlagen Galatasaray Istanbul nach einem 1:1 im Hinspiel mit 2:4 und müssen in die dritte Kategorie umsteigen.

Sturm Graz trifft auf Mura

Sturm Graz bekommt es im Play-off zur Fußball-Europa-League mit dem slowenischen Vertreter NS Mura zu tun. Nach einem 0:0 im Hinspiel setzte sich der Club aus Murska Sobota am Donnerstag beim litauischen Meister Zalgiris Vilnius mit 1:0 durch, den entscheidenden Treffer erzielte Ziga Kous bereits in der 14. Minute. Das Hinspiel in der letzten Quali-Runde vor der Gruppenphase steigt am Donnerstag kommender Woche in Slowenien, das Retourmatch am 26. August in Graz.

(Quelle: APA)