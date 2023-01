Der 20-jährige Bosnier blühte in der Herbstsaison unter Bullen-Dompteur Matthias Jaissle ordentlich auf und zeigte zuletzt nicht nur national, sondern auch international Top-Leistungen.

Amar Dedic mit starker Entwicklung

Amar Dedic, übrigens in Zell am See (Pinzgau) geboren, kam im Sommer 2015 aus der Jugend des SK Sturm Graz in die Mozartstadt und durchlief sämtliche Stationen in der Red Bull Akademie. Über den FC Liefering machte der Rechtsverteidiger für die Bullen auf sich aufmerksam und wurde in der vergangenen Saison an den Wolfsberger AC verliehen. Seit Sommer kickt der Rechtsfuß aber wieder in der Jaissle-Crew und spielt dabei auf der rechten Verteidiger-Position erste Geige. Dass der Bosnier die nach dem Abgang von Rasmus Kristensen entstandene Lücke gut schließen konnte, durfte man speziell in der Königsklasse gegen den AC Milan, Dinamo Zagreb und dem FC Chelsea beobachten.

„Herausragende Herbstsaison“ für Amar Dedic

„Amar hat seine fußballerische Ausbildung in unserer Akademie gemacht und sich dort großartig entwickelt. Das konnte er schon vergangene Saison bei seiner Leihe in Wolfsberg zeigen. Bei uns hat er jetzt eine herausragende Herbstsaison gespielt, stand bei allen sechs Champions League-Spielen die volle Spielzeit auf dem Platz und hat den Sprung auf ein kontinuierlich hohes Level geschafft“, sagte Bullen-Sportdirektor Christoph Freund über die Verlängerung Dedics.





Rechtsverteidiger zufrieden mit Leistungen

Auch der Bosnier selbst weiß, dass er in der Mozartstadt recht gut aufgehoben ist. „Ausschlaggebend war dafür sicher auch das letzte halbe Jahr, das ich nur schwer beschreiben kann. Nicht nur die Auftritte in der Champions League waren ein absolutes Highlight für mich, ich bin auch froh, dass ich in der Meisterschaft sehr konstant agiert habe und verletzungsfrei geblieben bin“, so der Rechtsverteidiger.



Am Freitag rollt die Kugel nach der ungewohnt langen Winterpause auch bei Dedic und Co wieder. Dann bestreiten die Salzburger ein Testspiel beim Deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

