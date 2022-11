Australien hat Dänemark in einem Quasi-Finale um den zweiten Aufstiegsplatz in der Fußball-WM-Gruppe D geschlagen. Die "Socceroos" setzten sich am Mittwoch in Al Wakrah durch einen Treffer von Mathew Leckie in der 60. Minute mit 1:0 (0:0) durch. Damit gelang dem Außenseiter zwar mit einer negativen Tordifferenz, aber mit zwei Siegen zum zweiten Mal nach 2006 der Sprung ins Achtelfinale. Dort wartet am Samstag der Gewinner der Gruppe C. Dänemark enttäuschte bei dem Turnier.

¡¡OFICIAL!! Australia se clasificó a los OCTAVOS DE FINAL del Mundial de Qatar 2022. Vencieron y eliminaron a Dinamarca, selección que muchos creían que sería el caballo negro del torneo. pic.twitter.com/ohgH5f3tWM — Invictos (@InvictosSomos) November 30, 2022

Achtelfinalist Frankreich enttäuscht gegen Tunesien

Mit dem Achtelfinal-Ticket schon in der Tasche und einer B-Elf hat Frankreich bei der Fußball-WM in Katar im abschließenden Gruppenspiel komplett enttäuscht. Der Titelverteidiger musste sich am Mittwoch im Education City Stadium von Doha Tunesien mit 0:1 (0:0) geschlagen geben, steigt aber als Erster der Gruppe D auf.

England und die USA sind schon Dienstagabend aus Gruppe B ins WM-Achtelfinale eingezogen. Die Engländer kürten sich mit einem 3:0-(0:0)-Sieg über Wales zum Gruppensieger, die US-Amerikaner gewannen im wohl noch brisanteren Duell mit dem Iran 1:0 (1:0). Damit stehen auch die ersten Duelle im Achtelfinale fest. Aus Gruppe A waren am Dienstagnachmittag schon die Niederlande und Senegal aufgestiegen. Aus Gruppe B folgen England und die USA. Schon nach dem zweiten Gruppen-Spieltag waren Frankreich (Gruppe D), Brasilien (G) und Portugal (H) fix aufgestiegen.

Erste Achtelfinal-Spiele fix

Die Engländer treffen nun am Sonntag (20 Uhr) auf die Senegalesen, die USA am Samstag (16) im ersten Achtelfinale auf die Niederlande.

(Quelle: APA)