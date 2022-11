Frankreich hat sich bei der Fußball-WM in Katar als erstes Team für das Achtelfinale qualifiziert. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag im Stadium 974 von Doha gegen Dänemark verdient mit 2:1 (0:0) durch und kann damit in der Gruppe D in der letzten Runde nicht mehr aus den Top zwei verdrängt werden. Die Franzosen halten nach dem Auftakt-4:1 gegen Australien dank eines Doppelpacks von Kylian Mbappe (61., 86.) weiter beim Punktemaximum.

Mbappé holt Doppelpack gegen Dänemark

Der 23-jährige Superstar von Paris St. Germain münzte die deutliche Chancenüberlegenheit der "Equipe tricolore" in die nötigen Treffer um und hat nun in seinen jüngsten zwölf Länderspielen 14 Mal getroffen. Für die Dänen, bei denen Salzburgs Ex-Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen bis zur 92. Minute spielte, war der zwischenzeitliche Ausgleich von Andreas Christensen (68.) zu wenig. Sie halten vor dem abschließenden Spiel gegen Australien (3) am Mittwoch bei einem Punkt. Frankreich bekommt es noch mit Tunesien (1) zu tun.

Dänen halten sich wacker

Die Franzosen kontrollierten vor der Pause klar das Geschehen, kamen immer wieder gefährlich über die Außenbahnen und drängten damit auf die Führung. Ein Varane-Kopfball wurde von Joakim Maehle gerade noch geklärt (13.), bei einem Rabiot-Kopfball musste Kasper Schmeichel all sein Können aufbieten (21.). Der dänische Goalie machte in der Folge mit einer Fußabwehr bei einem Griezmann-Abschluss auch das kurze Eck gut zu (33.). Die beste Chance fand Mbappe vor, der PSG-Star kam nach Dembele-Hereingabe aus zwölf Metern frei stehend zum Schuss, der Ball ging aber deutlich drüber (40.).

Zweite Halbzeit liefert Treffer

Nach Wiederbeginn ging es in der Tonart weiter, Mbappe (56.) und Griezmann (60.) ließen aber vorerst weiter die nötige Effizienz vermissen. Eine Minute später war der Bann gebrochen. Mbappe leitete die Aktion im Zusammenspiel mit Hernandez selbst ein und vollendete dann ideal bedient vom Fünfereck im Strafraum. Der Treffer leitete eine packende letzte halbe Stunde ein, in der die Dänen auch viel mutiger agierten und so auch schnell zum Ausgleich kamen. Eine Eriksen-Ecke verlängerte Joachim Andersen, und Christensen köpfelte reaktionsschnell am Fünfer ein.

Damit gelang den Franzosen auch die Revanche für die beiden Niederlagen gegen die Dänen in der Österreich-Nations-League-Gruppe im Juni (1:2) und September (0:2). Nicht ins Gewicht fiel, dass sich Olivier Giroud, der mit seinem Doppelpack im ersten Spiel mit 51 Treffern mit Frankreichs Rekordtorschütze Thierry Henry gleichgezogen war, diesmal kaum in Erscheinung treten konnte.

Iran weiter auf Siegeskurs

Mit einer Steigerung nach der Pause erarbeitete sich "Team Melli" dank des 2:0 die verdiente Chance, erstmals in die WM-K.o.-Runde einzuziehen. Am Dienstag kommt es zum Gruppenfinale gegen die USA - auf der politischen Bühne seit langem der Erzfeind der Islamischen Republik Iran. Zwischen beiden Ländern gibt es enorme politische Spannungen, unter anderem wegen des iranischen Atomprogramms. Insbesondere für den Iran ist die Partie daher mehr als nur ein Fußballspiel. Beim bisher letzten WM-Duell der beiden Erzfeinde 1998 in Frankreich sorgte das 2:1 für ein tagelanges Volksfest.

Protestaktionen bei WM in Katar

Auf den Rängen gab es auch am Freitag mehrere Unterstützungsbekundungen. Eine Frau hatte dunkelrote Tränen unter ihren Augen aufgemalt und hielt ein Fußball-Trikot mit der Aufschrift "Mahsa Amini - 22": eine Referenz an die 22-jährige kurdische Frau, deren Tod in Polizeigewahrsam vor zwei Monaten die Proteste ausgelöst hatte. Ein Mann neben ihr hielt ein Shirt mit den Worten "Women, Life, Freedom" in die Höhe. Während der Hymne wurde auf der Videowand ein herzzerreißend weinender älterer Fan mit einer iranischen Fahne gezeigt.

Match zwischen USA und England ohne Tor

England kann indes bei einer Fußball-Weltmeisterschaft offenbar nicht gegen die USA gewinnen. Nach einer sensationellen 0:1-Niederlage 1950 und einem 1:1 vor zwölf Jahren in Südafrika trennten sich die beiden Mannschaften am Freitag in Al Khor torlos.

England hat bessere Karten für Aufstieg

In dem zweiten Gruppe-B-Spiel an diesem Tag waren die Amerikaner das Team mit den besseren Chancen. Im Kampf um den Aufstieg haben die Engländer mit vier Punkten die besten Karten, die USA brauchen einen Sieg gegen Iran.

