Gerhard Struber verlässt Red Bull New York

Nach etwas mehr als zweieinhalb Jahren haben sich die New York Red Bulls in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) von Trainer Gerhard Struber getrennt. Wie der Club am Montag bekanntgab, habe man sich einvernehmlich auf diesen Schritt verständigt. Der Start in die laufende Saison war mit nur einem Sieg in den ersten elf Partien (6 Remis, 4 Niederlagen) nicht nach Wunsch verlaufen. Davor hatte Struber die "Bullen" zweimal in die Play-offs geführt.

Gerhard Struber plant Europa-Comeback

Struber betonte auch, stets mit der Rückkehr nach Europa "spätestens am Ende dieser Saison" geplant zu haben. "Es war sehr schwer für mich hier, völlig ohne meine Familie. Ich habe den Club über meinen Wunsch früh genug informiert, und wir haben uns geeinigt, getrennte Wege zu gehen", wurde der 46-jährige Kuchler auf der Website des Tabellenschlusslichts der Eastern Conference zitiert. Mit Struber geht auch Co-Trainer Bernd Eibler. Mit Troy Lesesne übernimmt ein weiterer Asisstent Strubers zumindest bis Saisonende.

New York Red Bulls, Gerhard Struber Mutually Agree to Part Ways Gepostet von New York Red Bulls am Montag, 8. Mai 2023

Vor seinem Engagement in Übersee hatte Struber 2019/20 Barnsley in der zweiten englischen Liga zum Klassenerhalt geführt. Davor war er u.a. beim Wolfsberger AC sowie beim FC Liefering an der Seitenlinie aktiv.

(Quelle: APA)