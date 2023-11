Real Sociedad ist eine harte Nuss. Das bekam auch Salzburg in der Champions League (CL) bei der 0:2-Heimpleite zu spüren. Der Tabellensechsten der spanischen La Liga ist daheim eine Macht. Nur der FC Barcelona fand gegen die Basken ein Mittel und konnte dem Team von Imanol Alguacil eine Heim-Niederlage zufügen.

Salzburg vor Sociedad-Duell: "Aufzwingen, was für sie neu ist"

Während die Spanier bereits fix für das CL-Achtelfinale qualifiziert sind, haben die Bullen nur mehr eine Chance auf den Umstieg in die Europa League. Mit einem Sieg und einer Nullnummer vom Tabellenletzten Benfica Lissabon gegen Inter Mailand würde den Mozartstädtern das Überwintern im europäischen Geschäft nicht mehr zu nehmen sein. Zum Abschluss ist Benfica am 12. Dezember noch in Wals-Siezenheim zu Gast.

Für einen Punktgewinn gegen das spanische Top-Team braucht es jedoch eine gewaltige Leistungssteigerung des österreichischen Serienmeisters. Denn in der Liga verloren die Salzburger zuletzt ihre Dominanz. Es brauche mehr "Offensiv-Power" meinte etwa Cheftrainer Gerhard Struber nach dem 3:2-Zittersieg gegen Hartberg.

Am Dienstag vor dem Abflug nach Spanien legte der Kuchler (Tennengau) nach: "Wir haben richtig Vorfreude auf Sociedad und wissen, dass es eine richtige Aufgabe ist, dort zu bestehen. Wir haben mit der Mannschaft einen guten Matchplan entwickelt. Die Jungs wissen, was auf uns zukommt. Punkte mitnehmen ist unser erklärtes Ziel. Es braucht eine sehr kompakte und konzentrierte Leistung. Letztlich müssen wir weg vom Träumen und hin zu dem, was wir selbst in der Hand haben und was wir beeinflussen können. Durch unser aggressives Auftreten wollen wir Real Sociedad etwas aufzwingen, was für sie im Liga-Alltag neu ist."





Mittelfeld-Motor Mads Bidstrup, der nach seiner Erkrankung wieder bei Kräften sein soll, meinte: "Es wird eine sehr große Herausforderung. Wir und die ganze Welt hat gesehen, dass Sociedad eine richtig gute Mannschaft ist. Als Tabellenführer in der Gruppe haben sie überrascht."

Ulmers ganze Familie drückt in Spanien die Daumen

Um Punkte aus dem Baskenland zu entführen, braucht es laut dem Dänen eine "gute Defensive und eine kompakte Einheit." Doch die Verteidigung ist bei den Bullen derzeit mitunter das größte Sorgenkind. Mit Oumar Solet, Samson Baidoo und Aleksa Terzic fallen drei potenzielle Stammspieler fix aus. Daouda Guindo ist nicht für die Königsklasse gemeldet. Routinier Andreas Ulmer trainierte am Montag wie berichtet erstmals nach seiner Knöchelverletzung wieder mit der Mannschaft.

Die Chancen auf einen Einsatz des einzig verbleibenden Linksverteidigers schätze Struber als "sehr groß" ein. Sollte der 38-Jährige seinen 29. CL-Einsatz verbuchen, werden seine Frau Sarah und seine zwei Söhne Jonathan und Florentin in Spanien mit von der Partie sein. Die komplette Familie trat die Reise in den Süden an.

Ebenso fit gemeldet haben sich Geburtstagskind Sekou Koita (24 Jahre) und der gebürtige Salzburger Dijon Kameri. Beide Offensivspieler sind eine Option gegen die Spanier.





Salzburgs Verletztenliste:

Fernando (Adduktoren)

Aleksa Terzic (Adduktoren)

Samson Baidoo (Adduktoren)

Bryan Okoh (Oberschenkel)

Oumar Solet (Oberschenkel)

Lukas Wallner (Oberschenkel)

Maurits Kjaergaard (Schulter)





Auch Petar Ratkov weiß, dass man die Konfrontation mit dem spanischen Top-Klub, bei der rund 800 Salzburg-Anhänger vor Ort mit dabei sein werden, sehr ernst nehmen muss: "Real Sociedad hat riesige Qualität, ihre spielerischen Fähigkeiten sind außergewöhnlich. Deshalb müssen wir von der ersten Minute an voll im Spiel und hoch konzentriert sein. Auf die Tabelle werden wir dann erst nach der Begegnung blicken, aktuell ist das kein Thema."

