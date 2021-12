Red Bull Salzburg dürfte seinen Top-Angreifer Karim Adeyemi bald an ein Team der deutschen Bundesliga verlieren. Adeyemi habe sich angeblich – wie 2019 – gegen einen Transfer zum FC Barcelona entschieden, berichtete Sky am Montagabend. Vor zwei Jahren sollen die Spanier den Bullen rund 15 Millionen Euro geboten haben.

Demnach hätten die Katalanen zuletzt ein Angebot für den 19-Jährigen beim österreichischen Serienmeister hingelegt. Die kolportierte Ablösesumme für den in München geborenen Sohn eines nigerianischen Vaters und einer rumänischen Mutter dürfte jenseits der 30 Millionen-Euro-Marke liegen. Adeyemi steht noch bis 30. Juni 2024 bei Salzburg unter Vertrag.

My dream is first and foremost to continue playing football successfully, to win as much as possible and to score as many goals as possible in order to be able to help my team. Honors like these will inevitably arise. I thank @RedBullSalzburg and my fans ???? pic.twitter.com/rKtCocXFkm