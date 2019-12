Marsch' Metapher fasste das sehenswerte Geschehen und die Bullen-Ektase im mit 29.520 Zuschauern ausverkauften Stadion in Wals-Siezenheim gut zusammen. "Wir haben viel geschlagen, sie haben viel geschlagen, und dann hatten sie am Ende zwei mehr", sagte der US-Amerikaner. Oder in den Worten von Verteidiger Maximilian Wöber: "Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Es wäre heute möglich gewesen (zu gewinnen, Anm.), wir haben einen unglaublichen Tag gehabt. Wir können stolz auf diese Leistung sein. Es war ein Spiel, in dem der wahrscheinlich gewinnt, der das erste Tor schießt."

Salzburg furios – Van Dijk und Becker übermächtig

Und das hätte gerade in der ersten Hälfte auch Salzburg sein können. Den Hausherren, die Platz drei bereits vor Anpfiff sicher und im Gegensatz zu dem vom frühen Aus bedrohten Liverpool also weniger zu verlieren hatten, mangelte es letztlich an Effizienz. Denn die Chancen waren nicht nur aufseiten des Favoriten, für den der spätere Torschütze Mohamed Salah mehrmals vergab. Enock Mwepu, Hwang Hee-chan, Erling Haaland und Takumi Minamino scheiterten jeweils an Liverpools Schlussmann Alisson. Andere gefährliche Aktionen unterband Innenvereidiger Virgil van Dijk. Marsch: "Die sind normalerweise ein Tor oder eine große Chance. Van Dijk hat sehr gut gespielt."

Wunderstürmer Haaland mit wenig Akzente

Haaland, der in seinem sechsten CL-Spiel erstmals ohne Tor blieb, wirkte nicht in Hochform. "Er hatte in den vergangenen zwei Monaten nicht den besten Rhythmus", erinnerte Marsch daran, dass der norwegische Jungstar, den angeblich halb Europa jagt, wegen einer Erkrankung und eines Knieproblems in den vergangenen Wochen leicht außer Tritt kam. "Er ist nicht zu 100 Prozent fit. Aber er hatte viele gute Momente", stellte Marsch dennoch fest.

Marsch spricht von "bester Leistung"

Ohnehin hatte er für sein Team nach dem Duell nur Lob bereit. "Wir haben gesagt, dass wir unsere beste Leistung brauchen. Und das war - vor dem Gegentor - unsere beste Leistung." Angesichts der Höhe der Hürde - mit Van Dijk, Salah und Sadio Mane standen drei der Top-Fünf der Weltfußballerwahl auf der Gegenseite - könne man die Leistung gar nicht hoch genug einschätzen. "Gegen die beste Mannschaft der Welt mit dieser jungen Mannschaft haben wir so gut gespielt." Die Entwicklung seiner Truppe in den jüngsten fünf Monaten sei schlicht "Wahnsinn". Dennoch ortete er weiteres Potenzial: "Wir können noch besser sein."

Zwei Ex-Salzburger als Sargnagel

Die Umsetzung des taktischen Spielplans jedenfalls erfreute den 46-Jährigen, der im Mittelfeld in Defensivmomenten auf die Rautenformation setzte - im Gegensatz zum 3:4 im "Hinspiel" in Liverpool diesmal von Beginn an. "Mit Raute funktioniert es gegen Topteams am besten – die Raute gegen den Ball war heute super", lobte Marsch. Die Gegentreffer innerhalb von fast genau 100 Sekunden vermochte sein Team aber dennoch nicht zu verhindern.

Aus Sicht Red Bulls könnte man das 1:0 (57.) freilich auch als "erfreulich" bezeichnen. Es war einer Koproduktion von Mane und Naby Keita geschuldet, zweier Ex-Salzburger, deren Entwicklung emblematisch für die Vereinsphilosophie und die Möglichkeiten der jungen Spieler in Wals-Siezenheim stehen.

Rund 35 Millionen Euro für Bullen-Kassa

Was bleibt, sind nicht nur rund 35 Millionen an UEFA-Prämien, sondern auch der Rückblick auf einen verblüffenden Herbst. Just nach einem Umbruchssommer, der den Verlust von sieben Stammspielern und viele Fragezeichen brachte, klopfte der Verein bei der erstmaligen Königsklassen-Teilnahme an der K.o.-Phase an. "Wir haben das richtig geil gemacht", meinte Kapitän Andreas Ulmer. Auch Außenverteidiger Rasmus Kristensen zeigte sich bei aller Enttäuschung über die Niederlage mit der Gesamtvorstellung höchst zufrieden: "Wir haben Salzburg auf die Champions-League-Landkarte gebracht und den Fußball gespielt, den jeder sehen will. Darauf können wir stolz sein."

Europa League-Auslosung am Montag

Wenn die Enttäuschung über die verpasste Sensation verflogen ist, kann sich die Marsch-Truppe auf die Europa League konzentrieren, die der Klub in der Vergangenheit - notgedrungen - zu "unserem Bewerb" ausgerufen hatte. Als einer der vier besten CL-Gruppendritten ist man bei der Auslosung am Montag (13.00 Uhr in Nyon) in Topf eins gesetzt – die Gruppensieger der EL fallen damit als mögliche Gegner – ebenso wie fix der LASK weg.

"Es ist ein super Turnier, eine super Gelegenheit für mehr Erfolg und mehr Entwicklung", meinte Marsch im Gespräch mit SALZBURG24, der optimistisch ist: "Wir können dieses Turnier gewinnen. Wenn wir uns weiter so verbessern, haben wir eine große Chance." Der Weg zu neuerlichen Sternstunden wie 2017/18, als man ins Halbfinale vordrang, ist zumindest deutlich vorgezeichnet.

Die Hinspiele in der ersten K.o.-Runde sind angesetzt für Donnerstag, den 20. Februar, die Rückspiele steigen am 27. Februar. Die Anstoßzeiten sind 18:55 Uhr und 21:00 Uhr (MEZ).

