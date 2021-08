Von den 36 in allen fünf Top-Ligen Europas engagierten Fußball-Profis verdienen 26 Kicker in Deutschland – ein leichter Rückgang. In den drei Saisonen davor waren nie weniger als 30 Österreicher in der deutschen Bundesliga beschäftigt.

Deutscher Liga-Kracher zum Auftakt

Wenn die deutsche Fußball-Bundesliga am Freitag in ihre 59. Saison startet, ist die Ausgangslage im Titelkampf wieder einmal klar abgesteckt: Titelverteidiger FC Bayern München ist der Meisterschaftsfavorit, dahinter rechnen sich Clubs wie Vizemeister RB Leipzig und Borussia Dortmund Außenseiterchancen aus. Titelmission Nummer 32 beginnt für die Bayern mit ihrem neuen Trainer Julian Nagelsmann am Freitagabend (20.30 Uhr) mit einem Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach.

Alaba und Demir in Spanien

Mittlerweile sind die ÖFB-Topspieler aber auf mehr verschiedene Länder verteilt. Mit David Alaba und Rapid-Leihgabe Yusuf Demir sind in der kommenden Saison erstmals Akteure bei beiden spanischen Topclubs, Real Madrid und FC Barcelona, vertreten. Dazu kommt rund um Europa-Rückkehrer Marko Arnautovic bei Bologna FC eine vierköpfige Abordnung in Italien. Ob Valentino Lazaro von Meister Inter Mailand vor Transferschluss am 31. August neuerlich verliehen wird, ist offen.

Bachmann einziger Premier-League-Profi

Österreichs einziger Aktiver in der englischen Premier League ist vor Saisonstart am Freitag Nationaltorhüter Daniel Bachmann. Der 27-Jährige ist mit Watford aufgestiegen und wird als dritter österreichischer Keeper nach Alexander Manninger und Jürgen Macho in Englands Oberhaus zu Einsätzen kommen. In Frankreich sind nach dem Transfer von Kevin Danso zu RC Lens mit Stürmer Adrian Grbic (Lorient) und Innenverteidiger-Hoffnung Flavius Daniliuc (OGC Nizza) drei ÖFB-Akteure beschäftigt.

Heimische Kicker in ganz Europa verstreut

In allen fünf europäischen Topligen war dies zuletzt zur Jahrtausendwende der Fall. Dietmar Kühbauer kickte damals bei Real Sociedad in Spanien, Mario Haas stürmte in Frankreich für Racing Straßburg. Manninger war bei Arsenal beschäftigt, die beiden Italien-Legionäre waren Torhüter Michael Konsel und Robert Ibertsberger beim AC Venezia. In Deutschland waren damals neun Österreicher tätig, darunter Rekordteamspieler Andreas Herzog in seiner vorletzten vollen Saison bei Werder Bremen.

ÖFB-Spieler in Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich gab es sonst nur noch in einer Saison zu verfolgen - 1997/98. Damals spielten mit Stürmer Christian Mayrleb bei Sheffield Wednesday und Manninger bei Arsenal sowie wenig später Verteidiger Martin Hiden bei Leeds United erstmals Österreicher in Englands höchster Liga. Kühbauer war bereits bei Real Sociedad, Konsel bei der AS Roma und Michael Hatz ebenfalls in Italien bei Lecce. Der Frankreich-Legionär hieß Walter Kogler (AS Cannes). Der siebenköpfigen Abordnung in Deutschland gehörte auch Nationalteam-Rekordtorschütze Toni Polster beim 1. FC Köln an.

