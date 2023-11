Österreich schlägt vierfachen Weltmeister Deutschland

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat das Länderspieljahr mit einem prestigeträchtigen Sieg abgeschlossen. Die ÖFB-Auswahl feierte am Dienstag vor 46.000 Zuschauern im Wiener Happel-Stadion einen 2:0-Erfolg über Deutschland. Torschützen waren Marcel Sabitzer (29.) und Christoph Baumgartner (73.). Bei den Gästen sah Leroy Sané nach einer Tätlichkeit gegen Philipp Mwene die Rote Karte (49.).

206 Tage vor der Europameisterschaft beweist Österreich bereits EM-Reife.

"Dieser Moment ist sehr schön für ganz Österreich. Wir haben eine super Leistung gezeigt. Jetzt genießen wir den Sieg. Nächstes Jahr geht es wieder von Null los", resümierte Xaver Schlager kurz nach Schlusspfiff gegenüber dem ORF.

Rangnick verliert 2023 nur ein Mal

Während Rangnick mit der ÖFB-Auswahl in souveräner Manier das Ticket für die EURO 2024 löste, konnte der kommende Turnier-Gastgeber in den jüngsten Testspielen nicht überzeugen.

Die Truppe von Ralf Rangnick brachte es damit 2023 auf sieben Siege, zwei Remis und eine Niederlage. Das DFB-Team hingegen kassierte die zweite Niederlage in Folge und verlor auch zum zweiten Mal en suite gegen den kleinen südlichen Nachbarn.

Österreich in Fußball-Beletage angekommen

Das Messen mit dem Besten sollte eine Standortbestimmung sein. Und der Triumph gegen die Nachbarn offenbarte, dass Österreich ein (Ex-)Spitzenteam wie Deutschland absolut fordern und auch besiegen kann.

"Es war etwas Besonderes, wir wollten den Fans einen Sieg schenken, eine überzeugende Leistung bringen, die in den Köpfen hängen bleibt. Wenn man die 90 Minuten sieht, war es absolut verdient, das Spiel kann auch höher ausgehen. Ich kann mich an keine Torchance von ihnen (Deutschland) erinnern, das ist schon ein wenig überraschend. Wenn wir ein bisschen konzentrierter agieren, wäre es noch ein bisschen einfacher geworden. So kann man gut in das neue Jahr starten."

Beide Mannschaften traten mit der derzeit wohl besten Startelf an. Obwohl mit Marko Arnautovic und Manuel Neuer (beide zuletzt verletzt) auf jeder Seite ein absoluter Star fehlte, standen viele hochdekorierte Fußball-Profis auf dem Feld.





APA/AFP/Ronny HARTMANN DFB-Trainer Julian Nagelsmann beantwortet vor dem Testspiel gegen Österreich die Fragen der Journalist:innen.(ARCHIVBILD) Was die DFB-Crew über Österreichs Nationalteam sagt Die DFB-Elf musste zuletzt zwei herbe Dämpfer einstecken. Fußball-Trainer Julian Nagelsmann stellte sich vor dem Testspiel-Kracher gegen Österreich den Fragen der Journalist:innen.

Älteste DFB-Elf seit 23 Jahren

Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann musste sich im vierten Coach-Duell mit seinem ehemaligen Förderer Rangnick zum dritten Mal geschlagen geben und hält in seiner Amtszeit bei einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen.

Nagelsmann hatte im Vergleich zum 2:3 am Samstag gegen die Türkei drei Änderungen vorgenommen und mit einem Durchschnittsalter von 29 Jahren und 287 Tagen die älteste DFB-Startelf seit über 23 Jahren aufgeboten. Bei Österreich gab es nach dem 2:0 am Donnerstag in Estland nur einen Neuen – Phillipp Mwene verteidigte links in der Viererkette anstelle von Maximilian Wöber.

Deutschland sieht kein Land gegen ÖFB-Crew

Alleine anhand der Hymnen vor dem Anpfiff wurde die Emotionalität des Spiels deutlich. Alle 22 Kicker in den beiden Startformationen sangen lautstark mit. Beim Salzburger Alexander Schlager, der schmunzelte, und Gregoritsch, der am ganzen Körper zappelte, war die Vorfreude auf das Prestige-Duell am deutlichsten zu sehen.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ließ sich nichts anmerken. Ihm wurde gleich zu Spielbeginn warm ums Herz. Antonio Rüdiger patzte beim deutschen Wackelstart – Christoph Baumgartner (17.) kam an den Ball, dessen Schuss Rüdiger vom rechten Strafraum-Eck zur Ecke abwehrte.





APA/EVA MANHART Deutschlands Rekord-Teamspieler Lothar Matthäus meint: "Als Mannschaft sind die Österreicher ein bisschen voraus." Matthäus sieht ÖFB-Elf gegen Deutschland derzeit im Vorteil Laut Lothar Matthäus ist Österreichs Fußball-Nationalteam derzeit den Deutschen einen Schritt voraus. Der Experte traut der ÖFB-Crew bei der EM in Deutschland "eine gute Rolle zu, wie er am Montag, …

Sabitzers Geniestreich bringt Führung

Österreich hatte den vierfachen Weltmeister im Griff und diktierte überraschend das Geschehen. Mit Rangnicks Spezialgebiet, dem offensivem Gegenpressing, kam die zuletzt erfolglose DFB-Elf überhaupt nicht zurecht. Nach der 2:3-Niederlage gegen die Türkei enttäuschte das Team von Julian Nagelsmann.

Nach 41 Duellen steht die Länderspielstatistik Österreich - Deutschland nun bei 10 ÖFB-Siegen, 6 Unentschieden und 25 Niederlagen. Auch das vorangegangene Duell ging an Rot-Weiß-Rot, 2018 gab es in Klagenfurt ebenfalls in einem Testmatch ein 2:1. Auf das ÖFB-Team, das wie schon 2022 zum Jahresabschluss in Wien ein großes Kaliber bezwang (damals 2:0 gegen Italien), wartet nun eine viermonatige Pause. Im März geht es mit zwei Tests weiter, zwei weitere Länderspiele stehen im Juni an, ehe am 14. Juni die EURO 2024 in Deutschland beginnt. Die Gruppenauslosung für die Endrunde erfolgt am 2. Dezember in Hamburg.

Marcel Sabitzer (29.) ließ nach einer Drangphase Rot-Weiß-Rot und die rund 46.000 Fans in Wien jubeln. Nach einem Umschaltmoment, den der Kuchler Nicolas Seiwald, Gregoritsch und Baumgartner einleiteten, vollendete der BVB-Star stark zur 1:0-Führung. Mit einem unwiderstehlichen Dribbling ließ er DFB-Verteidiger Jonathan Tah stehen und traf gegen Keeper Kevin Trapp ins kurze Eck.





APA/ROBERT JÄGER Maximilian Wöber (li.) ist vor Österreichs Freundschaftsspiel gegen Deutschland zum Sprücheklopfen aufgelegt. (ARCHIVBILD) "Leiwanderes Land": ÖFB-Team freut sich auf Deutschland Der Fußball-Leckerbissen gegen Deutschland löst bei Österreichs Nationalteam große Vorfreude aus. Ex-Salzburger Maximilian Wöber meint vor dem Jahresabschluss: "Wir sind das leiwandere Land".

"Wollten Fans einen Sieg schenken"

Für Sabitzer war es das dritte Tor in den jüngsten vier Länderspielen, er sorgte auch dafür, dass die ÖFB-Auswahl in den vergangenen 13 Partien immer zumindest einen Treffer erzielt hat.

Sané-Ausraster bezeichnend für DFB-Tief

Apropos Emotionen: Leroy Sané, der bereits in Hälfte eins mit übertriebener Härte auffiel, hatte sich nach einem von ihm begangenen Foul nicht im Griff und schlug Phillipp Mwene ins Gesicht. Der Bayern-Profi wurde nach dem Ausraster des Feldes verwiesen.

Bezeichnend für den biederen Auftritt der Deutschen: Gegen die Nachbarn holten sie in Minute 54 den ersten Eckball heraus. Serge Gnabry, Kai Havertz Leon Goretzka und Co waren kaum zu sehen.

Baumgartner vergoldete Österreichs Gala-Auftritt

Ganz anders die ÖFB-Crew: Per Lupfer-Tor erhöhte Baumgartner (73.) nach einem Pass von David Alaba und einem Ferserl-Zuspiel von Baumgartner zum 2:0-Endstand.

Deutschland konnte nicht mehr zusetzen und blieb bis zum Schlusspfiff ohne echte Torchance. Mehr als Distanzschüsse von Joshua Kimmich (78.) und Florian Wirtz (79.) brachten die Gäste nicht zustande. Im Finish kam bei Österreich noch Hartberg-Stürmer Maximilian Entrup zu seinem Länderspiel-Debüt (89.).

Österreich gewinnt zweites Testspiel gegen Deutschland in Serie

Aufstellungen:

Österreich: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba (89. Danso), Mwene (68. Wöber) - Seiwald, X. Schlager - Laimer (89. Entrup), Baumgartner (81. Schmid), Sabitzer (89. Seidl) - Gregoritsch (81. Kalajdzic)

Deutschland: Trapp - Tah, Hummels, Rüdiger - Brandt (52. Henrichs), Gündogan (61. Kimmich), Goretzka (61. Andrich), Havertz (77. Ducksch) - Sane, Füllkrug (46. Müller), Gnabry (61. Wirtz)

(Quelle: SALZBURG24/APA)