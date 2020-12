Der Argentinier war am 25. November im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. "Mein großer Freund, ich danke dir sehr für unsere ganze gemeinsame Reise. Eine Tages werden wir im Himmel in einer Mannschaft spielen", schrieb Pele, wie Maradona einer der größten Fußballer der Geschichte.

Dort werde er dann seine Faust auf dem Spielfeld triumphierend in die Luft stoßen - ohne damit ein Tor zu bejubeln. Was er ihm wegen des plötzlichen Todes nicht mehr sagen konnte, bedauerte Pele, das wolle er seinem Freund nun einfach schreiben: "Ich liebe dich, Diego."

APA (AFP) a man holds a shirt as fans wait to enter the Government House to pay tribute to late football legend Diego Armando Maradona in Buenos Aires, on November 26, 2020. - Diego Maradona's coffin arrived at the presidential palace in Buenos Aires for a period of lying in state, TV reports showed, following the death of the Argentine football legend aged 60 on November 25. Hundreds of people were already lining up to pay their respects to Maradona, who died while recovering from a brain operation, the images from sports channels TyC and ESPN showed. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP) Argentinien nimmt Abschied von Diego Maradona Nach dem Tod von Diego Maradona ist der Leichnam des argentinischen Fußball-Idols im Regierungspalast in Buenos Aires aufgebahrt worden. Tausende Menschen standen schon vor Sonnenaufgang Schlange, …

(Quelle: Apa/Dpa)