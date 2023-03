Für Ralf Rangnick wird es am Freitag (20.45 Uhr) ernst. Der Deutsche geht in Linz gegen Aserbaidschan in sein erstes Qualifikationsspiel als österreichischer Fußball-Teamchef. Alles andere als ein Heimsieg zum Auftakt der EM-Quali wäre bereits ein herber Rückschlag. Drei Tage später wartet neuerlich in Linz die zweite Pflichtaufgabe gegen Estland. Erst im Juni folgen in der Gruppe F die großen Brocken Belgien und Schweden.



Österreich geht als Favorit in EM-Quali-Auftakt

Die zwei Topteams jeder Gruppe buchen ihre Tickets für die EM 2024 in Deutschland. "Wir haben zum ersten Mal zwei Spiele vor der Brust, in denen wir als Favorit ins Spiel gehen", erklärte Rangnick. "Wir müssen zeigen, dass wir auch in solchen Spielen in der Lage sind, ein Spiel zu dominieren, zu kontrollieren und auch in eigenem Ballbesitz richtig Druck zu machen auf den Gegner." Diesen nächsten Schritt müsse das Team nun machen. "Und ich bin überzeugt, den können wir auch machen.

Kapitän Marcel Sabitzer ersetzt David Alaba

Gelingen muss er vorerst ohne David Alaba. Der Real-Madrid-Profi hat nach einem Monat Pause wegen einer Oberschenkelverletzung erst am Mittwoch sein erstes Mannschaftstraining absolviert. "Er macht Fortschritte, überraschend schnelle und gute Fortschritte", sagte Rangnick. "Trotzdem wissen wir, bei so einer Muskelverletzung muss man vorsichtig sein." Er glaube nicht, dass Alaba schon gegen Aserbaidschan ein Thema sei - auch nicht auf der Bank. "Aber wenn es so weitergeht, will ich nicht ausschließen, dass er vielleicht für Montag ein Thema ist."

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Musiker Christopher Seiler und Paul Pizzera präsentierten den offiziellen Song des ÖFB-Nationalteams "hoch gwimmas (n)imma" vor dem EM-Qualifikationsspiel Österreich gegen Aserbaidschan. Nationalteam präsentiert ÖFB-Song für EM-Quali "Hoch gwimmas (n)imma" heißt der offizielle Song des ÖFB-Teams für die anstehende EM-Qualifikation. Gesungen wird das Lied mit viel "Schmäh" von Christopher Seiler und Paul Pizzera.

Anstelle von Alaba wird Marcel Sabitzer die Österreicher als Kapitän aufs Feld führen. "Wir wissen unsere Marschroute. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen und einen guten Start in die EURO-Quali haben", betonte der Manchester-United-Profi. Ein solcher ist dem ÖFB-Team in den vergangenen Jahren selten gelungen. In den jüngsten fünf Auftaktspielen der Qualifikationen für EM- oder WM-Turniere gab es nur einen Sieg - im September 2016 unter Marcel Koller in Georgien (2:1).

Auch Arnautovic und Schlager fehlen

Mit Xaver Schlager und Marko Arnautovic fallen neben Alaba zwei weitere Stammkräfte verletzt aus. Dazu ist der als Rechtsverteidiger vorgesehene Stefan Posch wegen eines Magen-Darm-Virus fraglich. Der Bologna-Legionär nahm am Donnerstag bei der Abschlusseinheit in Linz zwar das Training auf, könnte in der Startformation aber von PSV Eindhovens Phillipp Mwene ersetzt werden. "Wir haben genug Qualität in der Mannschaft, um Ausfälle wegzustecken", meinte Rangnick.

Ralf Rangnick setzt auf Heinz Lindner im Tor

Das ÖFB-Tor wird Heinz Lindner hüten, darauf hat sich der Teamchef bereits festgelegt. "Er hat seine Sache, wenn er für uns gespielt hat, zuletzt gut gemacht", sagte Rangnick über den Sion-Tormann. Die erste Alternative, LASK-Goalie Alexander Schlager, hatte für den Lehrgang erkrankt absagen müssen. Neben Mwene oder Posch dürften Kevin Danso, Gernot Trauner und Maximilian Wöber die ÖFB-Viererkette bilden.

Im Mittelfeld sind Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Nicolas Seiwald und Sabitzer die bewährtesten verfügbaren Kräfte. Im Angriff haben in Abwesenheit von Arnautovic Michael Gregoritsch und Karim Onisiwo die besten Karten. "Die Mannschaft hat bis jetzt gut gearbeitet, einen ganz guten Eindruck gemacht", lobte Rangnick nach drei Tagen Vorbereitung in Windischgarsten. In Linz würden auch noch einmal das Verhalten in eigenem Ballbesitz und Standardsituationen trainiert.

Rasen spielt laut Rangnick keine Rolle

Der Rasen in der neuen Raiffeisen Arena, über dessen Qualität zuletzt diskutiert worden war, sehe laut Rangnick besser aus als vor zwei Wochen beim Liga-Schlager LASK gegen Salzburg (0:2). "Er sieht nicht aus wie ein neu verlegter Rollrasen, aber er ist gut. In den zwei Wochen ist schon noch einmal etwas passiert." Es werde kein Ball verspringen. "Das Gesamtpaket mit Tribüne und engem Stadion ist für die jetzige Jahreszeit jedenfalls in Ordnung", meinte der 64-Jährige. Einige wenige Restkarten sind laut ÖFB-Angaben noch zu haben.

ÖFB-Team erwartet Hexenkessel in Linz

Aserbaidschan soll von einem mit 17.000 Zuschauern gefüllten Hexenkessel empfangen werden. Der Außenseiter, die Nummer 121 der FIFA-Weltrangliste, hat zuletzt erstmals in der Verbandsgeschichte fünf Siege in Serie eingefahren. Mit Stammtorhüter Shahrudin Mahammadaliyev von Karabach Agdam haben aber auch die Aseris einen wichtigen Ausfall zu verkraften. "Wir wissen, was auf uns zukommt", sagte Rangnick. "Das ist eine spielstarke Mannschaft, die versucht auch bei eigenem Ballbesitz immer wieder Akzente zu setzen."

