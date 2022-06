"Natürlich freue ich mich, wenn ich so ein Lob bekomme. Ich weiß, dass ich Potenzial habe, und das will ich zu 100 Prozent ausschöpfen", sagte der Mittelfeldspieler, der bereits unter Franco Foda in der ÖFB-Auswahl debütiert hatte. Mit dem Wechsel zu Rangnick dürfte sich sein Stellenwert im Nationalteam erhöht haben. "Ich denke schon, dass es dadurch für mich etwas leichter geworden ist, weil die Spielweise besser zu mir passt", sagte Seiwald am Mittwoch in Wien.

Nach seinem starken Auftritt gegen Dänemark dürfte der Salzburger auch am Freitag gegen Frankreich gesetzt sein. "Die Vorfreude ist groß, die ganze Mannschaft freut sich auf dieses Spiel", erzählte Seiwald. "Gegen Benzema und Mbappe zu spielen, ist einfach ein Traum. Viel geilere Spiele gibt es gar nicht."

Seiwald freut sich auf Partie gegen Frankreich

Obwohl es gegen den amtierenden Weltmeister geht, sieht Seiwald gute Chancen für das ÖFB-Team. "Natürlich wird es schwer, aber wir spielen, um zu gewinnen. Man hat gesehen, dass in dieser Gruppe alles möglich ist." Die Franzosen halten so wie Vizeweltmeister Kroatien nach zwei Runden nur bei einem Punkt, an der Spitze liegt Dänemark (6) vor Österreich (3). Den guten Start in die Nations League führt Seiwald auf den Amtsantritt von Rangnick zurück. "In den ersten beiden Spielen haben wir schon viel von dem umgesetzt, was wir im Training geübt haben."

Vor dem Kräftemessen mit der Nummer drei der FIFA-Weltrangliste gab sich Seiwald ziemlich gelassen. "Ich habe schon eine gesunde Nervosität, doch die gehört dazu, denn mit ein bisschen Druck und Anspannung spielt man besser. Aber es überwiegt die Freude, gegen solche Stars spielen zu dürfen", erklärte Seiwald und sprach von "einem der größten Spiele in meiner Karriere".

England und Deutschland reizen Seiwald

In seiner Karriere dürften noch viele weitere große Partien folgen - vorerst einmal als Profi von Red Bull Salzburg. Der Vertrag beim Serienchampion läuft noch bis 2024. "Natürlich hat man Träume und Ziele, aber ich fühle mich bei Salzburg sehr wohl", sagte Seiwald, gestand jedoch, dass die Ligen in Deutschland oder England reizvoll wären. Karriereplan gebe es aber keinen. "Ich lasse alles auf mich zukommen."

Wöber fühlt sich als Linksverteidiger wohl

Für Maximilian Wöber ist bei Österreichs Fußball-Nationalmannschaft eine andere Rolle als bei Red Bull Salzburg vorgesehen. Während der Wiener beim Serienmeister als Innenverteidiger agiert, ist er in der ÖFB-Auswahl seit dem Amtsantritt von Ralf Rangnick als Linksverteidiger eingeplant. In dieser Position überzeugte der 24-Jährige unter anderem mit einem Assist beim 3:0 in der Nations League am Freitag in Osijek gegen Kroatien.

APA/ERWIN SCHERIAU Maximilian Wöber während des Trainings des ÖFB-Nationalteams am Mittwoch, 01. Juni 2022, in Bad Tatzmannsdorf.

"Es macht Spaß, wenn man ein bisschen weiter nach vorne kommt, kreativer sein kann und mehr Risiko eingehen kann", sagte Wöber am Mittwoch in Wien. Gegen Dänemark wurde der Ex-Rapidler in der 78. Minute eingetauscht, am Freitag gegen Frankreich dürfte er wieder in der Startformation stehen.

Vorfreude auf Benzema und Mbappe

Der Abwehrspieler wird es wohl mit den herausragenden Stürmern Karim Benzema und Kylian Mbappe zu tun bekommen, dennoch überwiegt klar die Vorfreude. "Jeder weiß, was die Franzosen für eine Mannschaft beisammen haben, gespickt mit Weltklassespielern, viel besser geht's nicht mehr. Für uns ist es eine super Challenge, wo wir uns beweisen wollen und zeigen wollen, was wir drauf haben", betonte Wöber. Man wolle "eine gute Leistung zeigen und das Spiel auch genießen".

Dass die Franzosen Schwächen haben, zeigte sich laut Wöber beim Heim-1:2 gegen Dänemark und beim 1:1 in Kroatien. "Die Dänen und die Kroaten haben Frankreich wehgetan, warum sollten wir das nicht auch können?", fragte der Verteidiger. "Frankreich spielt extrem offensiv, das liegt uns gut, weil wir durch Ballgewinne Räume finden werden, wo wir gut umschalten können." Wöber weiß aber auch: "Es wird schwer, über 90 Minuten gegen diese Topstars zu verteidigen. Wir brauchen eine kompakte Mannschafsleistung, um die Null zu halten."

Wöber über "Red-Bull-Debatte"

Zuversichtlich stimmen den früheren Ajax- und Sevilla-Profi die Auftritte gegen Kroatien und Dänemark. "In den ersten beiden Spielen hat man schon die Handschrift des Trainers (Anm.: Ralf Rangnick) gesehen. Jede Trainingseinheit war auf seinem Spielgedanken aufgebaut, die Mannschaft ist super mitgezogen, deshalb hat sich das schnell verinnerlicht."

An der Diskussion, ob die ÖFB-Auswahl nun "Red-Bull-Fußball" spiele, wollte sich Wöber nicht beteiligen. "Die Red-Bull-Debatte stellt sich nicht. Das Trainerteam muss den richtigen Mix finden zwischen Pressing und defensiv kompakt Stehen. Das hat uns auch in den letzten zwei Spielen ausgemacht, da haben wir richtigen Mix gefunden zwischen Abwarten auf den richtigen Moment und Hinstechen und Druck Ausüben." Pressing zu spielen, sei nichts Red-Bull-Spezifisches. "Jeder kennt das von seinen Stationen, von daher ist es für niemanden etwas Neues", erklärte Wöber.

Neuer Job für Foda

Rangnicks Vorgänger Franco Foda hat indes einen neuen Job. Er ist neuer Cheftrainer des Schweizer Fußball-Meisters FC Zürich. Der 56-jährige Deutsche, von 2017 bis zum Frühjahr 2022 Teamchef des österreichischen Nationalteams, tritt die Nachfolge von André Breitenreiter an und erhielt einen bis Ende Juni 2024 gültigen Zweijahresvertrag. Das verlautete der Club, der in der 2. Qualirunde zur Champions League ins Europacup-Geschehen eingreift, am Mittwoch. Breitenreiter ist zum deutschen Bundesligisten Hoffenheim gewechselt.

(Quelle: APA)