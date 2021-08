Rapid legt Grundstein für EL-Aufstieg

Die Entscheidung um den Aufstieg ins Play-off, in dem der ukrainische Vertreter Sorja Luhansk wartet, fällt in einer Woche in Larnaca. Rapid verschaffte sich vor 11.400 Zuschauern im Allianz Stadion trotz eines vergebenen Elfmeters von Christoph Knasmüllner (62.) eine gute Ausgangsposition, um spät für das Out in der Qualifikation zur "Königsklasse" 2008 Revanche zu nehmen. Damals hatte nach einem Auswärts-0:3 ein 3:1-Heimerfolg für die Hütteldorfer nicht gereicht. Diese jubelten nun aber auch in ihrem vierten Europacup-Heimspiel gegen ein Team aus Zypern über einen Sieg.

Auch LASK gewinnt

Mit viel Kampf und der nötigen Geduld hat der LASK den Grundstein für den Sprung ins Play-off der Conference-League-Qualifikation gelegt. Der FK Vojvodina erwies sich in Novi Sad als hartnäckiger Kontrahent mit kämpferischer Note. Am Ende jubelten aber die Linzer über ein knappen 1:0-Sieg, der dank Peter Michorls Treffer per Fernschuss die Tür zum Aufstieg einmal aufstieß.

"Wir haben defensiv erneut wenig zugelassen, in der neuen Saison haben wir bisher nur ein Gegentor erhalten. An unserem Spiel im letzten Drittel müssen wir noch arbeiten, wir hätten einige Aktionen besser zu Ende spielen müssen", sagte der gefühlt nie zufriedene LASK-Trainer Dominik Thalhammer. 15 Schüsse Richtung gegnerisches Tor gaben seine Schützlinge ab, sieben davon aufs Gehäuse. Als Aktivposten tat sich Alexander Schmidt hervor, der bei seinen Abschlüssen aber an Vojvodinas starkem Keeper Nikola Simic scheiterte.

(Quelle: APA)