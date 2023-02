Zwei Highlight-Spiele warten auf Philipp Lienhart und Michael Gregoritsch: Das Österreicher-Duo bekommt es mit dem SC Freiburg im Achtelfinale der Europa League mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin zu tun. Für Union Berlin und Christopher Trimmel kommt es bei der Achtelfinal-Premiere zu einem Wiedersehen mit Gruppengegner Union Saint-Gilloise aus Belgien. In der Conference League muss Ex-Sturm-Graz-Gegner Lazio Rom die Hürde AZ Alkmaar nehmen.

Round of 16 ????



Most exciting tie?#UELdraw pic.twitter.com/YJLGm1er6J — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2023

Red Bull Salzburg Bezwinger AS Roma muss nach Spanien

Salzburg-Bezwinger AS Roma hat in der Europa League Real Sociedad als Gegner, Premiere-League-Spitzenreiter Arsenal trifft auf Sporting Lissabon und Manchester United auf Betis Sevilla, wie die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Freitag in Nyon in der Schweiz ergab. Bayer Leverkusen, der dritte im Wettbewerb verbliebene Bundesligist aus Deutschland, duelliert sich in der Runde der letzten 16 mit Ferencvaros aus Budapest - dort, wo am 31. Mai das Finale stattfindet. Der sechsmalige Europa-League-Sieger FC Sevilla bekam Fenerbahce zugelost. Die Achtelfinal-Hinspiele finden am 9. März statt, die Rückspiele folgen eine Woche später.

SC Freiburg zieht Mega-Los Juventus Turin

Freiburg hatte als einziger der drei deutschen Clubs als Gruppensieger direkt das Achtelfinale erreicht und hat daher im Rückspiel Heimrecht. Dafür bekam das Team von Trainer Christian Streich den namhaftesten Gegner zugelost. Nach dem Aus in der Gruppenphase der "Königsklasse" setzte sich Juve in der Zwischenrunde gegen FC Nantes durch. In der Serie A enttäuschte der Traditionsclub in dieser Saison aber bisher und liegt nicht zuletzt wegen des Abzugs von 15 Punkten aufgrund von Bilanzfälschung nur auf Rang sieben.

Ausgeglichene Duelle in der Conference League

Wenig klare Favoriten gibt es bei den Achtelfinal-Paarungen der Conference League, die ohne deutschen Beteiligung sind und mit nur jeweils einem Club aus England und Spanien. West Ham United muss zunächst im Hinspiel nach Zypern, wo AEK Larnaca wartet. Villarreal bekommt es mit RSC Anderlecht zu tun. Der FC Basel trifft auf Slovan Bratislava - für die Schweizer eine Deja-vu, hatte man es doch schon in der Gruppenphase mit dem slowakischen Rekordmeister zu tun gehabt.

(Quelle: APA)