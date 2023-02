In einem äußert einseitigen Match benötigten die Salzburger gegen Aufsteiger Lustenau 48 Minuten für den ersten Treffer. Am Ende machte es die Jaissle-Crew jedoch souverän deutlich und heimste eine geglückte Europa-League-Generalprobe ein.

Da ist er, der Premierentreffer von Nicolas Seiwald. Der Kuchler hat dafür 63 Partien gebraucht. 3:0 für Leader @RedBullSalzburg gegen Aufsteiger @AustriaLustenau. #RBSALU — Aleksandar Andonov (@aleksandonov15) February 11, 2023

Startelf-Comeback für Fernando

Sturm-Ass Fernando startete beim Frühjahrsauftakt zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau von Beginn an. Der Brasilianer verletzte sich im September in der Champions League gegen den FC Chelsea und feierte vor acht Tagen beim Cup-Aus gegen Sturm Graz sein Comeback. In der Liga bekam der 23-Jährige gegen den Aufsteiger von Beginn an die Chance.

Müde erste Hälfte

Die ersten 45 Minuten entwickelten sich so, wie man es schon oft gesehen hat, wenn ein Underdog in der Red-Bull-Arena seine Visitenkarte abgibt. Ein Spiel in eine Richtung, in Halbzeit eins mit 9:0 Abschlüssen für die Jaissle-Crew, konnten Noah Okafor und Co zunächst nicht positiv ummünzen. Lustenau rettete sich mit extremer Defensiv-Taktik irgendwie mit einem torlosen Remis in die Pause.

Fernando-Doppelpack bei Startelf-Comeback

Cheftrainer Matthias Jaissle schien beim Pausentee wohl die richtigen Worte gefunden zu haben, woraufhin die Bullen nach Wiederbeginn rasant starteten. Fernando (48./52.), erstmals seit September wieder in Startformation, sorgte binnen vier Minuten für ein hochverdientes 2:0, welches schon in Abschnitt eins überfällig war. Der Brasilianer schnürte somit seinen persönlichen Doppelpack. Nach rund einer Stunde war für den bulligen Angreifer dann Schluss, hatte Dompteur Jaissle wohl genug gesehen und in der Europa League kommenden Donnerstag (S24-LIVETICKER) die gewünschte Option.

Debüt für Oskar Gloukh

Neben Doppelpacker Fernando feierte auch Oskar Glouk einen besonderen Bundesliga-Abend in Wals-Siezenheim. Das erst 18-jährige israelische Wunderkind wechselte im Winter für 4,5 Millionen Euro zu den Bullen und feierte in Minute 73 sein Bundesliga-Debüt für Salzburg. Der Mittelfeldspieler nahm gegen Lustenau die Rolle von Luka Sucic ein.

Kuchler Nicolas Seiwald trifft

Nicolas Seiwald, der sich in der 76. Minute ein Herz fasste und aus der Distanz rotzfrech abzog, vollstreckte zum 3:0 und ließ auch die letzten Zweifler aus Halbzeit eins verstummen. Für den 21-jährigen Tennengauer, der sich unter Matthias Jaissle immer mehr zum Führungsspieler mauserte, war es der erste Saisontreffer im Trikot der Bullen. Den Deckel auf diese Partie setzte in der Schlussminute Nicolas Capaldo (90.). Der Argentinier sorgte somit für den 4:0-Endstand in Wals-Siezenheim.

Jetzt kommen die Römer

Die Generalprobe für das anstehende Duell im Play-off der UEFA Europa League am kommenden Donnerstag gegen den AS Rom ist dem Serienmeister somit geglückt, wenn auch mit Startschwierigkeiten. Hälfte zwei, speziell mit Doppelpacker Fernando, lassen die Salzburger auch gegen die Crew von Jose Mourinho hoffen.

Jaissle: "Das positive Gefühl mitnehmen."

Ohne Lustenau zu nahe treten zu wollen, es wird aber gegen Rom definitiv ein anderes Spiel. Rom ist eine Mannschaft auf europäischem Top-Niveau. Wir können aber das positive Gefühl mitnehmen in die Vorbereitung. Die Stimmung ist gut, haben wir nach dem Cup-Aus gegen Graz die passende Reaktion gezeigt", sagte ein zufriedener Matthias Jaissle nach dem 4:0-Sieg gegen Aufsteiger Lustenau.

RB Salzburg gegen Austria Lustenau im LIVETICKER

(Quelle: SALZBURG24)