Red Bull Salzburg für ÖFB-Cup-Kracher gewappnet

Nach der längsten Winterpause aller Zeiten kämpft Red Bull Salzburg am Freitag im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz um den Aufstieg in das Halbfinale. Vor dem derzeit wohl schärfsten Konkurrenten Österreichs zeigten sich die Salzburger zurückhaltend, aber dennoch voller Zuversicht. Wir berichten am Freitag ab 20.30 Uhr LIVE.

Christoph Freund, Matthias Jaissle und Amar Dedic zeigten sich am Mittwoch bei der Pressekonferenz vor #RBSSTU zuversichtlich. #OFBCup #SALZBURG24 pic.twitter.com/dHddlCUWEL — Mathias Funk (@FunkMathias) February 1, 2023

Treffen der zwei besten österreichischen Teams

Dass es nach dem Trainingslager auf Marbella sowie zahlreichen Testspielen (u.A. gegen den FC Bayern München) am Freitag gleich gegen den derzeit Bundesligazweiten Sturm Graz geht, sieht man bei den Bullen positiv. "Es ist geil, dass das Frühjahr gleich so startet und wir auf so einen Gegner treffen", sagte Bullen-Trainer Matthias Jaissle am Mittwoch. In der Herbstsaison tat man sich gegen die Steirer relativ schwer. Auf eine 2:1-Pleite im Juli folgte im Oktober ein hart umkämpftes 0:0 in Wals-Siezenheim. "Schon im vergangenen Jahr und im Herbst hat Sturm Graz sehr gute Leistungen gezeigt und ich erwarte mir auch am Freitag einen heißen Fight".





Jaissle von Bullen-Sieg überzeugt

Zweifel bestehen für den ersten Saisonsieg am Freitag gegen die Steirer keineswegs. "Ich bin davon überzeugt, dass wir sie schlagen können. Auch wenn das zuletzt leider nicht der Fall war. Wir müssen unser Spiel durchziehen und wir werden auf das hohe Pressing der Grazer vorbereitet sein", sagte Jaissle auf Nachfrage von SALZBURG24. Wie die Startelf der Bullen gegen Sturm aussehen könnte, wollte der Deutsche nicht preisgeben, bestätigte jedoch auf S24-Nachfrage, dass er mit seinem Trainerteam schon recht weit in der Planung sei. Fakt ist, für Neuzugang Oscar Gloukh wird es am Freitag noch nicht reichen. Der Israeli kam vor wenigen Tagen für rund 4,5 Millionen Euro aus Tel Aviv an die Salzach und wartet jedoch noch auf das behördliche "GO".





Stockendes Ticketing für Cup-Schlager

Dass für den Pokalabend am Freitag erst rund 8.000 Tickets verkauft wurden, ging bei den Verantwortlichen nicht spurlos vorbei. "Natürlich hätten wir gerne vor vollem Haus gespielt, wenn wir im Cup gegen so einen Gegner auf dem Platz stehen", gibt Jaissle zu. Sportdirektor Christoph Freund verwies hingegen auf die Attraktivität des Bewerbs, die in der Mozartstadt nicht hoch anzusiedeln sei. Die rund 1.600 nach Graz gesendeten Tickets wurden derweil binnen weniger Tage verkauft.

10 Tonnen schwer, 92m² Fläche und damit mehr als doppelt so groß wie die Vorgänger: @RedBullSalzburg hat zwei neue Video-Leinwände erhalten. In das Stadion wurde in einem Jahr knapp 5 Millionen Euro investiert. #RBS #RedBullSalzburg pic.twitter.com/33RZgehz5c — Aleksandar Andonov (@aleksandonov15) February 1, 2023

Nächstes Top-Talent für Red Bull Salzburg?

In den kommenden Tagen könnten die Salzburger erneut nach einem Top-Talent schnorcheln, soll der erst 18-jährige Yarek Gasiorowski laut einem Bericht der Salzburger Nachrichten (SN) in der Mozartstadt unterschreiben. Während der zuletzt verletzte Star-Stürmer Fernando bereits wieder trainiert, dürften die leicht verkühlten Nicolas Seiwald und Benjamin Sesko wieder im Kader stehen. Ousmane Diakite verlässt den Meister indes in Richtung Hartberg.

Heimstätte der Salzburger adaptiert

Während der langen Winterpause schraubten die Bullen aber nicht nur am Kader, sondern auch an ihrer Heimstätte. Nachdem im Sommer bereits ein neues und energiesparendes Flutlicht installiert wurde, setzten die Verantwortlichen nun auch den Medienbereich von Ebene eins bis ganz nach oben unter das Dach der Arena. Speziell bei Europapokal-Abenden wolle man mit der Umsiedelung mehr Platz zu erzeugen, sagte Geschäftsführer Stefan Reiter, der sich zudem auch über neue Videoleinwände freut. Die 92 Quadratmeter große Wall soll satte zehn Tonnen auf die Waage bringen und sei damit doppelt so schwer, wie das vorherige Modell. Den Umbau ließen sich die Mozartstädter rund fünf Millionen Euro kosten.

(Quelle: SALZBURG24)