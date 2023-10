Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick setzt vor den EM-Qualifikationspartien am 13. Oktober in Wien gegen Belgien und am 16. Oktober in Baku gegen Aserbaidschan auf die rechtzeitige Genesung von David Alaba und Marcel Sabitzer. Die beiden Schlüsselspieler mussten zuletzt bei ihren Vereinen wegen Blessuren pausieren, könnten aber am Wochenende wieder zum Einsatz kommen und scheinen im am Montag nominierten 28-Mann-Kader auf.

Bullen feiern Baidoo-Einberufung

Sein ÖFB-Comeback nach über einjähriger Abwesenheit gibt Sasa Kalajdzic, ebenfalls nach einer Pause wieder dabei sind Patrick Pentz, Gernot Trauner, Flavius Daniliuc, der Pongauer Marco Grüll, Alexander Prass, Romano Schmid und Manprit Sarkaria. Zudem nominierte Rangnick erstmals Salzburg-Verteidiger Samson Baidoo, der mit den Bullen am Dienstag in der Champions League auf Real Sociedad trifft. Die Kicker des Serienmeisters erfuhren heute am Nachmittag von der Einberufung und bejubelten den Youngster (siehe Video unten).

Prominentester Abwesender ist Marko Arnautovic, der aufgrund einer Muskelverletzung passen muss. Phillipp Mwene steht wegen Knieproblemen nicht zur Verfügung. Der zuletzt angeschlagene Stefan Posch wurde hingegen von Rangnick in den Kader geholt.





GETTY/RED BULL Österreichs Nationaltormann Alexander Schlager wächst bei Red Bull Salzburg über sich hinaus. Mit starkem Schlager soll Salzburgs nächste Sensation gelingen Zwölf Nationalspieler sind im Kader von Red Bull Salzburg zu finden. Der wohl größte Erfolgsgarant steht im Bullen-Tor und ist zugleich Österreichs Nummer eins. Vor dem morgigen zweiten Champions …

Der ÖFB-Kader im Detail:

Tor: Niklas Hedl (Rapid/1 Länderspiel), Patrick Pentz (Bröndby/4), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg/10)

Abwehr: David Alaba (Real Madrid/101/15 Tore), Samson Baidoo (Red Bull Salzburg/0), Flavius Daniliuc (Salernitana/1/0), Kevin Danso (Lens/14/0), Philipp Lienhart (Freiburg/15/0), Stefan Posch (Bologna/26/1), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam/10/1), Maximilian Wöber (Mönchengladbach/17/0)

Mittelfeld: Christoph Baumgartner (RB Leipzig/29/10), Muhammed Cham (Clermont Foot/1/0), Florian Grillitsch (Hoffenheim/36/1), Marco Grüll (Rapid/4/0), Florian Kainz (Köln/25/1), Konrad Laimer (FC Bayern München/28/2), Dejan Ljubicic (Köln/9/1), Alexander Prass (Sturm Graz/1/0), Marcel Sabitzer (Dortmund/73/14), Xaver Schlager (RB Leipzig/37/3), Romano Schmid (Werder Bremen/4/0), Matthias Seidl (Rapid/1/0), Nicolas Seiwald (RB Leipzig/16/0), Patrick Wimmer (Wolfsburg/6/0)

Angriff: Michael Gregoritsch (Freiburg/49/12), Sasa Kalajdzic (Wolverhampton/14/4), Manprit Sarkaria (Sturm Graz/0)

Auf Abruf: Daniel Bachmann (Watford/14), Tobias Lawal (LASK/0), Cican Stankovic (AEK Athen/4) - Jonas Auer (Rapid/0), Leopold Querfeld (Rapid/0), David Schnegg (Sturm Graz/1/0), Christopher Trimmel (Union Berlin/25/1), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg/32/0), Junior Adamu (Freiburg/6/0), Mathias Honsak (Darmstadt/0), Kevin Stöger (Bochum/0), Muharem Huskovic (Austria Wien/0), Ercan Kara (Samsunspor/7/0)

​

(Quelle: SALZBURG24/APA)