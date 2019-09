Die Ausgangslage für Salzburg könnte vor dem Duell mit dem belgischen Meister nicht klarer sein: Wenn man in der Gruppe mit Titelverteidiger Liverpool, Italiens Vizemeister Neapel und Genk "überwintern" und somit weiter im europäischen Geschäft spielen will, muss man zumindest den Auftaktgegner aus Belgien hinter sich lassen.

Salzburgs Spionage-Trip mit viel Erkenntnis

"Wir müssen unbedingt gewinnen", machte Marsch am Montag keinen Hehl um die Favoritenrolle und warnte seine Crew bereits am Vormittag per Videoeinheit vor dem Gegner: "Sie sind sehr gut in Ballbesitz und haben Top-Spieler". Auf Stürmer Mbwana Samatta, Theo Bongonda und Junya Ito werden die Mozartstädter ein besonderes Augenmerk legen. Besonders imponierte ihm beim Spionage-Trip nach Belgien der 21-jährige norwegische Youngster Sander Berge. "Er ist ein Super-Passer, sehr intelligent, taktisch sehr gut", lobte der 45-jährige US-Amerikaner bei der Pressekonferenz am Montag den Sechser. Marschs Plan? Berge das Leben so schwer wie möglich machen und ihn stets unter Druck setzen.

Zu viel Offensiv-Power und ein hohes Pressing bergen allerdings viel Risiko in sich. Für Mittelfeldspieler Antoine Bernede und Co gilt es den schmalen Grat zwischen Angriff und Restverteidigung zu finden. Mit dem FC Chelsea hat bereits eine europäische Top-Mannschaft gezeigt, wie verwundbar die Bullen bei Kontern sein können.

APA

Irre Heimserie spricht für Bullen

Da der belgische Meister in der heimischen Liga bisher nicht auf Touren kam, nur auf dem neunten Platz rangiert, sehen viele Experten Salzburg in der Favoritenrolle. Fakt ist, dass für das Erreichen des Mindestziels Platz drei, der zum Weiterspielen im Europa-League-Sechzehntelfinale berechtigen würde, drei Punkte zum Start überaus wichtig wären. "Wir haben so viel Selbstvertrauen und sind bereit für Genk", fügte Marsch an. Die Bullen bauen zudem neben der breiten Brust auf die imposante Heimserie. Seit unfassbaren 68 Pflichtspielen sind die Salzburger vor eigenem Publikum ungeschlagen – und auch seit 18 Duellen im Europapokal ohne Niederlage.

Die Salzburger haben also gute Chancen, ihre erste Saison in dem erlesenen Kreis der Topteams Europas gleich mit einem Sieg einzuläuten. Übrigens: Seit 11. Dezember 2013 (Austria Wien gegen Zenit St. Petersburg) findet wieder ein Champions-League-Match auf österreichischem Boden statt. Mit über 29.500 abgesetzten Tickets ist der Auftakt restlos ausverkauft. Es haben sich auch 50 Scouts angesagt, praktisch alle Spitzenclubs aus Europa haben "Späher" nach Salzburg beordert. "Ich brauche diese Motivation nicht. Im Vordergrund steht die Mannschaft", ließ Mittelfeldspieler Antoine Bernede wissen.

Wie der die Belgier im Detail ticken, haben wir im SALZBURG24-Check genau analysiert. HIER könnt ihr den Blick auf die Genker Talenteschmiede nochmals nachlesen.

Salzburgs Spielplan in Champions League

17. September: Salzburg - Genk (21 Uhr)

2. Oktober: Liverpool - Salzburg (21 Uhr)

23. Oktober: Salzburg - Napoli (21 Uhr)

5. November: Napoli - Salzburg (21 Uhr)

27. November: Genk - Salzburg (21 Uhr)

10. Dezember: Salzburg - Liverpool (18.55 Uhr)

(Quelle: SALZBURG24)