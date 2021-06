Mit Bayern München gab es am Sonntag in der letzten Runde gegen Eintracht Frankfurt einen 4:0-Erfolg, weshalb die Gastgeberinnen Verfolger VfL Wolfsburg zwei Punkte auf Distanz hielten und zum vierten Mal in der Club-Geschichte triumphierten.

Bei drei Titeln davon war Wenninger dabei, Zadrazil ist hingegen zum ersten Mal Meister. Die Entscheidung in der 22. Runde brachten ein Doppelpack von Linda Dallmann (17., 25.), ein Eigentor von Laura Störzel (54.) und ein Treffer von Lea Schüller (90.). Zadrazil, die ihre erste Schale auf den sozialen Kanälen mit "unglaublich" und "Liebe auf den ersten Blick" feierte, spielte durch, Wenninger wurde erst in der 84. Minute eingetauscht.

Ein besonderer Erfolg war es auch für die 34-jährige Deutsche Simone Laudehr, die ihre aktive Karriere nach 18 Jahren beendet. Die Bayern waren mit 82:9, sowohl was die Tore als auch die Gegentore betrifft, die Nummer eins in der Liga.

A player of this squad who deserves much more credit for her performances: Sarah Zadrazil❗️

She has done so much in the centre, has cleared away in front of the defensive line and has given everything, every game over 90 minutes!

She has absolutely impressed me this season ???? pic.twitter.com/OxxwE4AOOB