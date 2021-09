Einen bitteren Abend erlebte Real Madrid mit Innenverteidiger David Alaba.

Jasurbek Yakhshiboev schockte die "Königlichen" bereits in der 25. Minute. Nach dem Ausgleich durch Karim Benzema (65./Elfmeter) sorgte Sebastien Thill (90.) für die Sensation.

Tiraspol hatte schon zuletzt überraschend Donezk mit 2:0 besiegt und thront nun an der Pool-D-Tabellenspitze. Der 2:1-Siegestreffer von Thill war zum Zungeschnalzen. In der letzten Minute hämmerte der Luxemburger die Kugel unhaltbar in den Winkel.

Club Brügge überraschte auch in ihrer zweiten Partie, behielten in Leipzig dank Toren von Hans Vanaken (22.) und Mats Rits (41.) mit 2:1 die Oberhand. Für die Truppe von Ex-Bullen-Trainer Jesse Marsch war ein früher Treffer von Christopher Nkunku zu wenig.

Die Deutschen sind nach der 3:6-Klatsche gegen City weiter punktlos. In neun Pflichtspielen unter dem US-Amerikaner gab es erst drei Siege und gleich fünf Niederlagen.

Weiter sieg- und torlos ist Inter. Das 0:0 in Kiew gegen Donezk war für Italiens Meister nach dem bitteren Heim-0:1 gegen Real der erste Punktgewinn, wie auch für die Ukrainer.

Paris St. Germain hat den großen Schlager in der Fußball-Champions-League gegen Manchester City für sich entschieden. Die Startruppe von Trainer Mauricio Pochettino setzte sich am Dienstagabend im Parc des Princes dank Toren von Idrissa Gueye (8.) und dem Premieren-Treffer von Lionel Messi (74.) mit 2:0 durch.

Lionel Messi war für das "vorweggenommene Finale" rechtzeitig fit geworden, stand nach zwei Spielen Pause in der Liga wieder in der Startformation und bildete mit Neymar und Kylian Mbappe den Traum-Sturm.

Die Franzosen hatten auch in der Folge mehr vom Spiel, ehe die Engländer nach fast einer halben Stunde besser in die Partie fanden. Da hätte auch der Ausgleich fallen müssen. Raheem Sterling traf per Kopf die Latte und Bernardo Silva knallte das Leder aus kürzester Distanz auch noch ans Aluminiumgehäuse (26.). Bei einem Schuss von Joao Cancelo konnte sich Gianluigi Donnarumma auszeichnen (31.).

Die Gastgeber verlegten sich immer mehr auf Konter, blieben da aber brandgefährlich. Ander Herrera scheiterte an Ederson, und Marquinhos rutschte an einem Mbappe-Querpass vorbei (jeweils 38.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Charakteristik der Partie ähnlich. PSG stand allerdings in der Defensive sehr gut, und ließ somit wenig Topchancen der Engländer zu.

PEP ???? Last 10 minutes were better, good performance, we did everything.



We defended well, the counter attacks are always dangerous with the players they have. My biggest compliment to the team. Always we have to ask ourselves to do this - sometimes we win & sometimes we lose. pic.twitter.com/MF9u0BETb7