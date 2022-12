Das Sportliche stand an diesem Abend im Hintergrund. Zu lange warteten die Austria-Fans auf dieses Testspiel. Aufgrund der gemeinsamen Ansicht, gegen den "Modernen Fußball" zu sein, pflegt man seit rund 22 Jahren eine enge Fanfreundschaft zwischen der Mozartstadt und der Hafenstadt Barletta.

Europacup-Flair bei der Austria

"Es war über viele Jahre der Wunsch von Kurve und Verein, dieses besondere Freundschaftsspiel zustande zu bringen. Ich bin sehr glücklich, dass wir das jetzt endlich geschafft haben“, sagte Vize-Obmann David Rettenbacher gegenüber SALZBURG24. Als dann am frühen Mittwochmorgen der Charterflug aus Salzburg in Richtung Bari abhob, lag ein Hauch von Europapokal in der Luft. Insgesamt machten sich mehr als 300 SVAS-Anhänger auf den Weg in das knapp 1.200 Kilometer entfernte Barletta. Szenen, die man in der Vergangenheit sonst nur von Europacup-Reisen des FC Red Bull Salzburg kannte, spielten sich am Flughafen Salzburg ab. Während die einen flogen, reisten andere schon einen Tag vorher mit dem Fanbus oder den privaten Autos an. Dem Anhang war für diesen Abend kein Weg zu weit, um ihren großen Traum leben zu lassen.

Ruhende Bälle sorgen für Niederlage

Angekommen im vernebelten Barletta ging der Testkick gegen den italienischen Viertligisten mit einer halben Stunde Verspätung über die Bühne. Denn der italienische Traditions-Klub ehrte zum 100- jährigen Jubiläum zahlreiche Ehrengäste. Die Städter hielten gegen die spielerisch überlegenen Italiener gut mit, mussten sich am Ende aber geschlagen geben. Je stärker der Nebel im "Puttilli"-Stadion wurde, desto schwieriger wurde es für die Schaider-Crew, anzuschreiben. Am Ende sorgten die Treffer von Nicola Loiodice vom Punkt und der Freistoß-Segler von Giuseppe Telera für einen 2:0-Heimsieg für Barletta Calcio.

"Bombastische Stimmung" in Barletta

"Die Stimmung war wirklich bombastisch. Es war einfach eine typische Fußball-Atmosphäre", so Beirat Stefan Schubert auf Nachfrage von SALZBURG24. "Das Sportliche stand im Hintergrund", fügte der Austria-Sprecher hinzu. Am Donnerstag geht es für den Großteil der Fans per Flieger zurück nach Salzburg. Am 28. Jänner startet die Vorbereitung auf die Frühjahrs-Saison mit dem Testspiel gegen den ASV Salzburg. Das erste Pflichtspiel der Violetten steht in der Regionalliga-Salzburg am 11. März gegen den SC Golling an.

