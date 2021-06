1965, also vor 56 Jahren, feierte die Auswärtstorregel ihre Premiere. Ab der Saison 2021/22 ist sie in allen europäischen Wettbewerben Geschichte. Die großen Rechenspielchen sind somit zu Ende.

Die Regel besagte bisher, dass bei Torgleichheit nach Hin- und Rückspiel in der K.o.-Runde die Mannschaft weiterkommt, die mehr Treffer auswärts erzielt hat. Sprich: Wenn "Team X" beispielsweise das Heimspiel 1:0 gewinnt und das Rückspiel 1:2 verliert, wird nach Verlängerung oder Elfmeterschießen entschieden. Bislang hat die Auswärtstorregel gegriffen, und "Team X" wäre aufgrund des geschossenen Treffers im fremden Stadion weitergekommen.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL