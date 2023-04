Adnet-Coach Thomas Heissl wechselt nach Bad Ischl

Für einen großen Knall sorgte am Freitagabend Adnet-Coach Thomas Heissl: Der Cheftrainer des SK Adnet legte sein Amt nach dem 4:0-Kantersieg beim FC Bergheim überraschend zurück und ist sich bereits mit Bad Ischl einig. Noch am Freitag sagte Heissl gegenüber der "SN": "Diesen Klub würde ich gerne mal trainieren". Die Oberösterreicher bestätigten den Wechsel dann aber schon am Samstagmittag auf S24-Nachfrage.

Heissl heuert in Bad Ischl an

Seinen Trainerkollegen gegenüber sprach Heissl von gesundheitlichen Problemen als Grund für den Rücktritt, wie Co-Trainer Fatih Yüksel am Samstag auf SALZBURG24-Nachfrage verriet. "Er wird in den kommenden Tagen am Knöchel operiert und fällt im Anschluss wochenlang aus. Er sagte uns, dass er die Mannschaft nicht im Stich lassen möchte", so Yüksel, der zusammen mit Andreas Essl interimistisch bis Saisonende übernehmen wird. In Bad Ischl, Heissls Wunschklub, bestätigte Obfrau Manuela Durkovic indes den Wechsel des 48-Jährigen, der schon kommende Woche in Oberösterreich auf dem Platz stehen soll.

Ein Nachfolger, der ab Sommer in Adnet als Cheftrainer übernehmen kann, stehe bis dato noch nicht fest. "Der Vorstand wird das alleine entscheiden und möchte da jetzt nicht sofort jemanden aus dem Hut zaubern", fügte Yüksel hinzu, der am kommenden Freitag mit dem Auswärtsspiel in Neumarkt erstmals als Interimscoach des SK Adnet auf der Bank sitzen wird.

Eugendorf stolpert in Hallwang

Für Eugendorf war es ein Freitag zum Vergessen. Die Flachgauer verloren in Hallwang knapp mit 2:1 und verloren damit im Kampf um die Top-Drei weiter an Boden. Straßwalchen gewann hingegen sein Heimspiel gegen Schwarzach mit 1:0, Neumarkt und Altenmarkt teilten sich die Punkte und trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.

Am Samstag stehen noch drei weitere Partien in der Salzburger Liga auf dem Programm, wobei sich der UFV Thalgau mit dem SV Bürmoos im Topspiel der Runde um die Tabellenführung duelliert. Mit einem Sieg können die Thalgauer bis auf fünf Punkte davonziehen.

Salzburger Liga: 17. Runde

FC Bergheim - SK Adnet 0:4 (0:2)

SV Straßwalchen - SV Schwarzach 1:0 (1:0)

SV Hallwang - USC Eugendorf 2:1 (1:0)

TSV Neumarkt - UFC Altenmarkt 1:1 (0:0)

FC Puch - UFC Siezenheim (Sa,14.00 Uhr)

UFV Thalgau - SV Bürmoos (Sa,14.00 Uhr)

TSU Bramberg - ASV Salzburg (Sa,18.00 Uhr)

