Austria Salzburg feiert Jubiläum mit Feuerwerk in Altstadt

Riesig war die Freude, dass Austria Salzburg pünktlich zum eigenen Jubiläum schuldenfrei ist. Am Mittwoch feierten die Städter den eigenen 90. Geburtstag. Dutzende violette Weggefährten und Vereinslegenden wie Nikola Jurcevic, Martin Ammerhauser, Hermann Stadler, Markus Scharrer, Paul Scharner, Szabolcz Safar, Toni Polster, Hans Krankl, Edi Glieder und Co ließen es sich nicht nehmen und schickten dem Regionalligisten eine Video-Grußbotschaft.

Der Klub ließ die Ex-Sportler auf deren sozialen Kanälen zu Wort kommen, die Anhänger kommentierten und ließen sie nochmals hochleben.

Violette Pyro-Show in Salzburger Altstadt

Am späten Abend zog es einige Fans in die Salzburger Altstadt, wo sie am Marko-Feingold-Steg ein 80 Sekunden langes Feuerwerk zündeten. "Ich glaube, man muss den Fans zugestehen, dass sie sich bei so einem Jubiläum sichtbar machen wollen", erklärte Austria-Obmann Claus Salzmann am Donnerstag gegenüber SALZBURG24. Das Vereinsoberhaupt konnte an den Feierlichkeiten nicht teilnehmen, da er geschäftlich in Wien war und am Abend gemeinsam mit seiner Frau den 46. Hochzeitstag zelebrierte.

"Ein schöner Zufall, dass dieser Tag genau mit dem Geburtstag der Austria zusammenfällt." Die Ära von Salzmann soll nach dem ÖFB-Cup-Kracher gegen Red Bull Salzburg am 26. September in Grödig enden.





FMT-Pictures/KJ Auch der SAK 1914 konnte Austria Salzburg (violett) nicht das Wasser reichen. Austria Salzburg ist schuldenfrei Austria Salzburg hat es geschafft. Nach einem abgewandten Konkurs, einem Mega-Schuldenberg und jahrelangem Sparkurs ist der Fußballverein aus der Regionalliga West schuldenfrei.

Laut Polizei Salzburg ist am Mittwochabend um 21.34 Uhr wegen des nicht genehmigten Feuerwerks eine Anzeige erstattet worden. "Es sollen rund 20 bis 25 Personen bei dem Feuerwerk anwesend gewesen sein. Die Fahndung nach den vermeintlichen Fußballfans lief bis Mitternacht, war aber erfolglos", erklärt ein Polizeisprecher im Gespräch mit S24.

Am Samstag steht für die Austrianer die 8. Runde in der Regionalliga West gegen Rankweil an. Der Leader wird in der Halbzeitpause und rund um das Heimduell Sponsoren, Fans und Gönner hochleben lassen, die in den letzten Jahrzehnten dem Klub vor allem finanziell unter die Arme gegriffen haben.

