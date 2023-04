Austria Salzburg marschiert und baut Tabellenführung aus

Leader Austria Salzburg startete nahezu perfekt in die Playoffs der Regionalliga Salzburg: Mit einem 4:2-Heimsieg gegen den SV Seekirchen konnte die Crew von Cheftrainer Christian Schaider die Tabellenführung ausbauen und besitzt nun ein komfortables Polster von sieben Punkten auf Rang zwei. "Wir sind froh, dass wir gewonnen haben, obwohl wir es uns insgesamt etwas zu schwer gemacht haben", sagte Schaider, der dabei auf die vielen verpassten Chancen und die teils defensiven Fehler verwies.

Verfolger stolpert in St. Johann

Weil Verfolger Wals-Grünau schon am Freitag beim TSV St. Johann klar mit 5:2 unterlag, dreht die Viola an der Tabellenspitze weiter einsame Runden und kann schon am kommenden Wochenende beim SV Kuchl den nächsten großen Schritt in Richtung Westliga gehen.

Golling siegt, verliert aber Kuljic

Aufgrund der witterungsbedingten Spielabsage zwischen Hallein und dem SAK 1914 ging im unteren Playoff nur eine Partie über die Bühne. Der SC Golling gewann dabei in Anif mit 2:0 und setzte sich somit auf Tabellenplatz eins. Die Tennengauer machten dabei schon in der ersten halben Stunde alles klar und sorgten durch Tobias Lindenthaler (7.) und Lukas Pindl (26.) für die beiden Treffer, welche die Anifer in der Folge nicht mehr aufholen konnten.

Nach den drei bereits fixen Abgängen für die kommende Saison ist auch der Wechsel von Adin Kuljic fix. Der 18-Jährige folgt ebenfalls dem Ruf von Ex-Coach Lessacher und streift sich künftig das Trikot des UFC Hallein über.

Nichts zu holen im Westen

Für Salzburgs Klubs in der Westliga gab es am Samstag keine Punkte. Während Meister Bischofshofen in Hohenems klar mit 4:1 verlor, musste sich auch Saalfelden geschlagen geben. Denn nach satten elf ungeschlagenen Ligapartien setzte es in Bregenz eine knappe 0:1-Pleite und somit die erste seit Oktober 2022. "Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt, einen Treffer zu erzielen und dann in Abschnitt zwei mit der ersten Chance gleich das Gegentor bekommen", haderte Pinzgaus Trainer Markus Fürstaller, der noch immer nicht über seine Zukunft entschieden hat.





In der Tabelle liegen die beiden Salzburger auf den Plätzen drei und vier und haben fünf Punkte Rückstand auf die Top-Zwei. Am kommenden Wochenende geht es für Saalfelden nach Hohenems, Bischofshofen muss nach Kufstein, die erst am Sonntag in Reichenau antreten.

Regionalliga West: 2. Runde

SW Bregenz - FC Pinzgau Saalfelden 1:0 (0:0)

- FC Pinzgau Saalfelden 1:0 (0:0) Vfb Hohenems - Bischofshofen 4:1 (2:0)

- Bischofshofen 4:1 (2:0) SVG Reichenau - FC Kufstein (So, 10.30 Uhr)

Regionalliga Salzburg, oberes Playoff: 1. Runde

TSV St. Johann - SV Wals-Grünau 5:2 (3:1)

- SV Wals-Grünau 5:2 (3:1) Austria Salzburg - SV Seekirchen 4:2 (2:0)

Regionalliga Salzburg, unteres Playoff: 1. Runde

UFC Hallein - SAK 1914 (abgesagt)

USK Anif - SC Golling 0:2 (0:2)

