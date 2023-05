Im Nachhinein dürfte es der Salzburger Austria wurscht sein, wie der Aufstieg in die Regionalliga West gelang: Mit einem 2:0-Sieg beim weiter kriselnden SV Wals-Grünau heimsten die Violetten am Samstag das Aufstiegs-Ticket endgültig ein und folgen Meister Bischofshofen und dem FC Pinzgau Saalfelden in die Westliga. Die große Aufstiegs-Party blieb bei den Salzburgern aus, könnte aber nur aufgeschoben sein.

"Die Fans haben uns Bier spendiert, das wir in der Kabine getrunken haben", verriet Yannic Fötschl gegenüber SALZBURG24. Der 20-Jährige gab indes zu, dass er sich relativ schnell aus dem Staub machte. "Ausnahmsweise war ich danach beim fortgehen nicht dabei", sagte das Offensiv-Ass mit Blick auf das Endspiel am Mittwoch im Landescup gegen seinen Ex-Klub Kuchl. Mit einem möglichen Titelgewinn dürften spätestens dann die violetten Feierlichkeiten keine Grenzen mehr kennen.

Austria Salzburg erfüllt "Pflichtaufgabe"

Weil am Mittwoch das Cup-Finale gegen den SV Kuchl ansteht, hielt sich auch der Cheftrainer zurück. "Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt und danach in der Kabine etwas gefeiert", sagte Cheftrainer Christian Schaider am Sonntagmorgen auf S24-Nachfrage. Der 46-Jährige nahm seine Crew im Anschluss dennoch an die lange Leine, hielt sich selbst aber zurück. "Die vertragen das besser als wir alten Herren", schmunzelte Schaider, der trotz des Aufstiegs bereits am Montag wieder vollen Fokus fordert.

Dass man den Aufstieg heuer nicht direkt eintütete und es in den letzten Spielen des oberen Playoffs noch um so viel ging, sieht der Deutsche mittlerweile als klaren Vorteil. "Wenn man immer unter Spannung ist, dann kann das nur positiv sein. Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, was passieren kann, wenn es sportlich um nicht so viel geht. Das dürfte uns auch für das Finale gegen Kuchl helfen", fügte Schaider hinzu. Die Maxglaner zeigten sich zuletzt in starker Form und blieben in den ersten vier Playoff-Partien ohne eine einzige Niederlage.

???? GEHT JA ???? Mit dem ersten Dreier im Gepäck können wir mit einem guten Gefühl die Heimreise antreten. ✌???????? ???? https://fcps.at/de/revanche-gelungen/ Gepostet von FC Pinzgau Saalfelden am Samstag, 13. Mai 2023

Saalfelden schreibt erstmals an

Zwei der künftigen Viola-Gegner waren am Samstag ebenfalls im Einsatz und heimsten in der Westliga zwei Siege ein. Während Bischofshofen den SVG Reichenau klar mit 3:0 abwatschte, umjubelte der FC Pinzgau Saalfelden beim FC Kufstein dank der Treffer von Tamas Tandari (14.) und Joao Da Silva (68.) einen 2:1-Sieg. "Wir hatten viel bessere Spiele als dieses hier in Kufstein, wo wir die Punkte verpasst haben. Jetzt nehmen wir sie endlich mit", sagte Saalfeldens Cheftrainer Markus Fürstaller nach dem knappen Erfolg bei den Tirolern, die in der Schlussphase durch Stefan Hager (85.) nur mehr auf 1:2 verkürzten. Am kommenden Samstag stehen sich dann die beiden Salzburger in Saalfelden direkt gegenüber.

(Quelle: SALZBURG24)