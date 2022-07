Der TSV Neumarkt hatte einen guten Grund zum Feiern. Der Unterhaus-Klub aus dem Salzburger Flachgau zelebrierte das ganze Wochenende das 100-jährige Jubiläum..

Neumarkter begeben sich auf Zeitreise

Vor dem Fußballturnier am Samstag und am Sonntag stand am Freitag beim Festakt unter anderem eine Zeitreise durch die 100-jährige Geschichte und Ehrungen des Vereins auf dem Programm. „Bewegung, Sport und Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung sind wichtig und – das spürt man – auch ein großes Bedürfnis bei Jung und Alt. Deshalb sind aktive Vereine mit engagierten Funktionärinnen und Funktionären wie hier in Neumarkt äußerst wertvoll und verdienen es, gefeiert zu werden“, so Sportlandesrat Stefan Schnöll in einer Aussendung.

Aus Turnverein wurde Fußballklub

Bereits im Jahr 1922 gründeten Fußballpioniere den Turn- und Sportverein Neumarkt am Wallersee, dieser schloss sich dem Salzburger Fußballverband an. Nach Kriegsende wurde er – wie alle Salzburger Vereine – zwangsaufgelöst und am 6. November 1947 als ATSV (Arbeiter-Turn- und Sportverein) Neumarkt erneut gegründet.

Nationalspieler gaben sich in Neumarkt die Ehre

Den größten sportlichen Erfolg feierte der Klub in der Saison 2013/2014. Am Ende stand der hervorragende dritte Platz in der Regionalliga West, der dritthöchsten österreichischen Spielklasse. Ein Höhepunkt war auch das Engagement von Ex-Nationalspieler Thomas Winklhofer in den Reihen des TSV. Auch Thomas Goiginger, LASK-Profi und ehemaliger ÖFB-Teamspieler, schnürte die Schuhe für den TSV. Die aktuelle Saison schlossen die Neumarkter im Tabellen-Mittelfeld der Salzburger Liga als Achter ab.

In Zukunft strebt man sportlich wieder höhere Erfolge an. „Ermöglicht soll das durch ein neues Sport- und Freizeitzentrum werden“, blickte Obmann Michael Thalhammer, der sich auch mit 51 Jahren manchmal noch als Tormann den gegnerischen Teams stellte.

Mega-Sportzentrum in Planung

Im Flachgau soll ein Mega-Sportzentrum entstehen. Die 6.400-Seelen-Gemeinde will am bestehenden Standort Flächen Richtung Kläranlage pachten und zwei Fußball- und Stockplätze bauen. Zudem soll der Hauptplatz in eine neue Arena inklusive Tribüne und Kabinen verwandelt und die Zufahrt vom Schulzentrum aus hergestellt werden. Die genauen Kosten konnte Bürgermeister Adi Rieger gegenüber SALZBURG24 noch nicht nennen, er geht allerdings von rund vier Millionen Euro aus.

Der Unterhaus-Klub peilt in der kommenden Saison einen Platz im oberen Mittelfeld an. Wie sich der Kader der Wallerseer veränderte, könnt ihr in unserer Transfer-Übersicht sehen.

(Quelle: SALZBURG24)