Platz zwei gegen den Tabellenletzten: Nicht nur die tabellarische Ausgangslage vor dem Duell zwischen Golling und Puch war sehr eindeutig, auch der Spielverlauf am Samstagnachmittag sollte sich mehr als einseitig gestalten. Zum Auftakt in die Frühjahrssaison ließen die Gollinger keinen Zweifel darüber aufkommen, wer die drei Punkte im Tennengauer Derby einstreichen wird. Zunächst sorgte Jure Klaric in der ersten Hälfte mit einem unglücklichen Eigentor für den Pucher Rückstand, ehe Mika-Sven Sandmayr (49.) und Lukas Brückler (53.) mit einem Doppelschlag alles klarmachten. Der Sieg hätte sogar durchaus höher ausfallen können.

Hallein kassiert Last-Minute-Ausgleich

Tabellenführer Hallein kam in Bürmoos derweil nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Die Salinenstädter wähnten sich nach dem Tor zum 2:1 von Christoph Siller (82.) bereits als Sieger, bis Patrick Probst in der Nachspielzeit zum viel umjubelten Ausgleich für die Flachgauer einnetzte. Halleins Vorsprung auf Verfolger Golling beträgt nunmehr fünf Punkte.

Salzburger Liga: Das war Runde 14

Puch vs. Golling 0:3 (0:1)

Straßwalchen vs. Hallwang 2:1 (2:0)

Siezenheim vs. Thalgau 3:1 (0:0)

Adnet vs. Neumarkt 3:1 (1:1)

Bergheim vs. Bramberg 1:6 (0:5)

Bürmoos vs. Hallein 2:2 (0:1)

Altenmarkt vs. Eugendorf - abgesagt

Zwei Regionalliga-Spiele zum Auftakt

SAK 1914 vs. Kuchl 1:1 (1:0)

Grödig vs. Seekirchen 1:3 (0:2)

Wals-Grünau vs. FC Pinzgau – abgesagt

Bischofshofen vs. Anif – abgesagt

