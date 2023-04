Im oberen Playoff der Regionalliga Salzburg buhlen Seekirchen und Kuchl um die ersten Punkte. Der SV Kuchl trifft dabei auf Austria Salzburg, St. Johann muss nach dem Kantersieg aus der Vorwoche zum angeschlagenen SV Seekirchen. Im unteren Playoff duellieren sich indes schon am Freitag Grödig und der SAK 1914 sowie Schlusslicht Hallein und Anif.

Seekirchen-Coach Mario Lapkalo fordert klare Antwort

Mit 5:0 wurde die Lapkalo-Crew am Mittwoch im Cup von Außenseiter Thalgau abgeschossen und befindet sich auch nach der Ligapleite vor einer Woche in Maxglan in einem Formtief. Nach der harten Kritik am Mittwoch äußerte sich Lapkalo auch vor dem Duell mit St. Johann deutlich. "Natürlich erwarte ich mir eine Reaktion", forderte der Cheftrainer seine Mannschaft und verriet S24-Nachfrage auch, was die Gründe für die derzeitige Ergebniskrise seien. "Wir brauchen in der Mannschaft mehr Professionalität. Da ist momentan einfach der Wurm drin", verwies der Übungsleiter auf die teils zahlreichen Ausfälle aufgrund von privaten Reisen und Urlauben.



Das Flachgauer Tief ist für St. Johanns Cheftrainer Ernst Lottermoser jedoch Grund genug, seine Mannschaft auf einen harten Kampf einzuschwören. "Ich erwarte ein ganz schwieriges Spiel für uns. Seekirchen wird alles für eine Wiedergutmachung tun und wie jeder weiß, tun wir uns auswärts in Seekirchen immer schwer", so Lottermoser im Gespräch mit SALZBURG24. Mit einer Niederlage am Wallersee würde der Rückstand auf Rang eins, sollte die Austria in Kuchl voll punkten, bereits auf zehn Punkte anwachsen. Von einem möglichen Aufstieg in die Regionalliga West, der durch den Verzicht von Salzburgligist Thalgau auch mit Rang drei möglich wäre, möchte sich Lottermoser allerdings nicht irritieren lassen.

Austrias Yannic Fötschl spricht von Pflichtaufgabe bei der Ex

Alles andere als ein Sieg in Kuchl wäre für Neo-Austrianer Yannic Fötschl eine Überraschung. "Wir fahren da hin und wollen gewinnen. Man kann von einer Pflichtaufgabe sprechen", so der derzeitige Topperformer der Maxglaner, der dabei am Samstag auf seinen Ex-Klub trifft. "Das wird natürlich ein besonderes Spiel für mich, auf das ich mich sehr freue", fügte der 20-Jährige hinzu, der beim 4:1-Cup-Erfolg gegen Wals-Grünau unter der Woche gleich doppelt traf.

Salzburger Vereine im Westen noch ohne Dreier

In der Westliga sind auch an diesem Wochenende die beiden noch sieglosen Salzburger gefordert. Während Saalfelden bei Tabellenführer Hohenems auf dem Prüfstand steht, müssen die Bischofshofener zum unangenehmen FC Kufstein. Für BSK-Präsident Patrick Reiter aber lange kein Grund, unruhig zu werden. "Für uns geht es im Frühjahr darum, zu sehen, wer für die kommende Saison für die Regionalliga West geeignet ist und wer nicht", so Reiter, der hinzufügte, dass es weniger um Ergebnisse gehe. Mit einem Sieg könnte Salzburgs Regionalliga-Meister vorübergehend auf Rang drei klettern.



Alles zum Salzburger Fußball-Unterhaus

Regionalliga Salzburg, oberes Playoff: 2. Runde

SV Seekirchen - TSV St. Johann (22.04, 16.00 Uhr)

SV Kuchl - Austria Salzburg (22.04, 17.00 Uhr)



Regionalliga Salzburg, unteres Playoff: 2. Runde

SV Grödig - SAK 1914 (21.04, 18.30 Uhr)

UFC Hallein - USK Anif (21.04, 18.30 Uhr)



Regionalliga West: 3. Runde

SW Bregenz - SVG Reichenau (22.04, 16.00 Uhr)

Vfb Hohenems - FC Pinzgau Saalfelden (22.04, 17.00 Uhr)

FC Kufstein - Bischofshofen (22.04, 15.00 Uhr)

(Quelle: SALZBURG24)