Was war das am Samstag für ein irres Finish in der Regionalliga Salzburg: Während Saalfelden ungefährdet den Bischofshofenern in die Westliga folgte, musste sich Austria Salzburg am Ende mit dem oberen Playoff begnügen.

Austria Salzburg trotz Schützenfest nur im oberen Playoff

Der 7:0-Kantersieg der Austria Salzburg nutzte am Ende nichts mehr, traten die Violetten eine Woche nach dem Abrutschen auf Rang drei auf der Stelle und müssen nun im oberen Playoff um die letzten Westliga-Tickets kämpfen. "Dass es am Ende wegen des Torverhältnisses nicht reicht, ist schon sehr bitter", sagte ein enttäuschter Austria-Coach Christian Schaider nach dem Schützenfest in der Salinenstadt und fügte hinzu, dass sich seine Mannschaft spielerisch nichts vorzuwerfen habe, könne man nicht besser spielen.

Keine Party in Saalfelden

Während die Maxglaner haderten, zog der FC Pinzgau Saalfelden das letzte direkte Westliga-Ticket. Dank eines 4:0-Sieges in Seekirchen duellieren sich die Pinzgauer in den kommenden Wochen in der Eliteliga gegen Teams aus Tirol und Vorarlberg. Die große Aufstiegs-Party blieb am Steinernen Meer jedoch aus, wie Cheftrainer Markus Fürstaller verriet. "Auf der Heimfahrt haben wir natürlich gefeiert, nach Ankunft in Saalfelden allerdings keine gemeinsame Party veranstaltet", so der Coach, der den Fokus bereits auf die kommenden Aufgaben lege und den engen Rhythmus weiterhin hochhalten wolle.

Kuchls Thomas Hofer: "Sind sehr, sehr glücklich"

Für die Überraschung des Tages sorgten am Samstag zweifellos die Kicker des SV Kuchl. "Jetzt wird es natürlich richtig schwer für uns", sagte Thomas Hofer noch vor einer Woche nach der Nullnummer daheim gegen Bischofshofen.

Dass der Fußball allerdings nicht planbar ist und es meistens anders kommt, als man denkt, machte der Grunddurchgangs-Kehraus am Samstag nochmal deutlich, nutzte der SV Kuchl Anifs Punkteteilung beim SAK 1914 und sicherte sich durch einen 1:0-Sieg beim SV Grödig doch noch einen Platz innerhalb der Top-Sieben. "Dass es auf den letzten Drücker doch noch gereicht hat, macht uns natürlich sehr, sehr glücklich", schmunzelte Kuchls Cheftrainer Thomas Hofer auf S24-Nachfrage. Für Anif geht es hingegen in das untere Playoff und damit in die Salzburger Liga. "Wir waren am Ende einfach nicht klug genug, um den knappen Vorsprung ins Ziel zu bringen", haderte Anifs Markus Huber mit seiner Crew.

Westliga: Bischofshofen, Saalfelden

Oberes Playoff: Austria Salzburg, Wals-Grünau, Seekirchen, Kuchl, St. Johann

Unteres Playoff: Anif, Golling, SAK 1914, Grödig, Hallein

Wie es für die Teams in den kommenden Wochen weiter geht, wird nach S24-Informationen am Montag ausgelost. Nach der Punkteteilung geht es im oberen Playoff um zwei weitere Startplätze in der Westliga.

Regionalliga: 22. Runde

Bischofshofen - TSV St. Johann 0:3 (0:2)

0:3 (0:2) SAK 1914 - USK Anif 1:1 (0:1)

SV Grödig - SV Kuchl 0:1 (0:0)

0:1 (0:0) SV Seekirchen - FC Pinzgau Saalfelden 0:4 (0:2)

0:4 (0:2) UFC Hallein - Austria Salzburg 0:7 (0:4)

0:7 (0:4) Golling - Wals-Grünau 2:2 (1:2)

