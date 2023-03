Der direkte Aufstiegskampf ist plötzlich wieder offen: Weil Kellerkind Grödig bei der Austria Salzburg am Sonntag voll punktete, rutschten die Maxglaner tatsächlich aus den direkten Aufstiegsplätzen und somit auf Rang drei. Da Saalfelden am Freitag mit einem 4:0-Sieg gegen Schlusslicht Hallein vorlegte, lachen die Pinzgauer eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs plötzlich vom zweiten Platz. Für Bischofshofen reichte indes beim 0:0 in Kuchl ein Punkt. Die Pongauer krönten sich zum Regionalliga-Meister und können somit fix für die Westliga planen.

Auch der Regen macht der Party keinen Abbruch. Bischofshofen steigt in die Westliga auf. ❗ pic.twitter.com/yAj2yXIePG — Mathias Funk (@FunkMathias) March 26, 2023

Bischofshofen nach finalem Step erleichtert

Wir sind sehr dankbar, wir haben eine sehr starke Saison gespielt und heute den verdienten Erfolg eingesackt", freute sich Bischofshofens Präsident Patrick Reiter kurz nach Spielende im Gespräch mit SALZBURG24. Auch der Cheftrainer selbst kam aus dem Strahlen nicht mehr heraus. "Wir sind durch und haben unser Saisonziel erreicht. Mit dieser Mannschaft, wo so viele verschiedene Nationen im Kader sind, so erfolgreich zu spielen, ist nicht selbstverständlich", fand Andreas Fötschl emotionale Worte nach dem fixen Aufstieg mit seiner Crew, der ein Punkt in Kuchl reichte.

Grödig kickt Austria Salzburg auf Rang drei

Für einen violetten Schock sorgten am Sonntag die Grödiger. Denn per Doppelschlag brachte Mario Lürzer (32./37.) den krassen Außenseiter aus dem Flachgau mit 2:0 in Front und stellte die Städter quasi an die Wand. Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber nochmals alles auf eine Waagschale, kamen allerdings nur mehr zum 1:2-Anschluss durch Neuzugang Yannic Fötschl (86.). Für einen Punkt reichte es somit am Ende nicht mehr und weil Saalfelden am Freitag Hallein mit 4:0 abschoss, zogen die Pinzgauer eine Runde vor Grunddurchgangs-Ende an den Maxglaner vorbei, die nun auf Rang drei verweilen.

Irres Finish um oberes Playoff

Immer enger und kaum mehr Luft zu Atmen haben jene Teams, die um Rang sieben buhlen. Für eine faustdicke Überraschung sorgten am Sonntag die Aufsteiger des SC Golling, die bei St. Johann mit 4:0 gewannen und in puncto oberes Playoff ein echtes Ausrufezeichen setzten. Eine Runde vor der Teilung kämpfen somit mit Seekirchen, St. Johann, Golling, Anif und Kuchl gleich fünf Teams um das Meister-Playoff, dessen Abstand lediglich drei Punkte beträgt. Für ein irres Grunddurchgangs-Finish am kommenden Wochenende ist somit gesorgt.

Regionalliga Salzburg: 21. Runde

FC Pinzgau Saalfelden - UFC Hallein 4:0 (0:0)

Wals - Grünau - SAK 1914 6:0 (3:0)

Austria Salzburg - SV Grödig 1:2 (0:2)

SV Kuchl - Bischofshofen 0:0

TSV St. Johann - SC Golling 0:4 (0:2)

USK Anif - SV Seekirchen 2:2 (1:1)



