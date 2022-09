Im Salzburger-Unterhaus kam es am Wochenende zu einigen Spielabsagen. Der SV Wals-Grünau konnte sich bei einen der drei gespielten Regionalliga-Partien mit 3:1 gegen Aufsteiger Golling durchsetzen. Bei den bereits am Samstag gespielten Spielen, trennte sich Anif gegen SAK mit 2:2. Austria Salzburg verzeichnete gegen Hallein nur ein Remis.

Traum-Comeback für Grünaus Ebner

Am Schluss stand ein 3:1-Heimsieg an der Anzeigetafel in Grünau, in Führung gingen aber die Gäste. Denn Golling schoss sich durch Voglmaier in der 29. Minute in Front. Vor der Halbzeit kam es allerdings noch zum Ausgleich. David Ebner feierte nach einer langen Verletzungspause sein Comeback bei Wals-Grünau und krönte sich gleich mit einem wichtigen Tor.

„Aufgrund von Ausfällen im Mittelfeld bekam er gleich die Chance von Anfang an zu spielen. Dass er sich dann nach so langer Pause gleich mit einem Tor belohnt, freut mich natürlich unglaublich“, sagt Grünau-Trainer Bernhard Kletzl am Montag gegenüber SALZBURG24. „Solche Geschichten schreibt nur der Fußball“, fügt der Coach an.

Grünauer besser aus Pause gekommen

Nach zehn Minuten in der zweiten Halbzeit konnte Grünau durch Pössl (55.) das Spiel drehen. Das 3:1 in der 68. Minute durch ein Eigentor von Lienbacher machte den Sieg komplett. „In der zweiten Halbzeit waren wir griffiger und haben auch die Zweikämpfe besser angenommen“, so Kletzl. Insgesamt sei der Sieg am Ende gegen starke Gollinger verdient gewesen, resümiert der Trainer.

Generell läuft es für die Kletzl-Elf nach Startschwierigkeiten mittlerweile sehr gut, wie die Siegesserie belegt. Sechs der letzten sieben Spiele konnten die Grünauer für sich entscheiden. Nach elf gespielten Runden steht man somit mit 18 Punkten am fünften Tabellenplatz.

Regen verhindert drei Regionalliga-Partien

Am Wochenende kam es insgesamt zu drei Spielabsagen. Pinzgau Saalfelden gegen Seekirchen musst am Freitag abgesagt werden, am Sonntag kamen dann auch noch Kuchl gegen Grödig und St. Johann gegen Bischofshofen dazu. Alle drei Partien werden am Mittwoch nachgeholt.

