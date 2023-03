Regionalliga: Jetzt muss Austria Salzburg doch noch hoffen

Die 21. Runde der Regionalliga Salzburg warf so ziemlich alles über den Haufen, was möglich war. Lediglich Bischofshofen machte das, was alle erwarteten und zog nicht nur das vorzeitige Ticket für die Westliga, sondern kürte sich nach einem 0:0 in Kuchl auch zu Salzburgs Regionalliga-Meister. Das Duell um Rang zwei sowie der Kampf um das obere Playoff erlebt am kommenden Wochenende seinen Höhepunkt.

Bittere Niederlage gegen den SV Grödig. Die Austria unterliegt den Flachgauern mit 1:2 und rutscht in der Tabelle auf Platz drei hinter dem punktgleichen FC Pinzgau. #svas Gepostet von Austria Salzburg am Sonntag, 26. März 2023

Grödig hieft Austria Salzburg auf Rang drei

Niedergeschlagenheit erdrückte am Sonntag ganz Maxglan. Denn nach der 1:2-Schlappe der Austria gegen Kellerkind Grödig taten sich die Verantwortlichen schwer, die Nullnummer und das damit verbundene Abrutschten auf Rang drei in Worte zu fassen. "Wir sind alle sehr enttäuscht, wie diese Partie abgelaufen ist. Das ist wirklich schwer zu verstehen und zu verdauen", sagte Austria-Coach Christian Schaider nach der Partie im Gespräch mit SALZBURG24. "Dass die Enttäuschung da ist, ist klar. Dass wir jetzt auf Seekirchen hoffen müssen, ist doppelt bitter. Aber wir haben nicht viel Zeit zum Nachdenken und müssen kommende Woche unbedingt einen Dreier holen", fügte der 46-jährige Bayer hinzu.

Fötschl: "Mischung aus Wut und Enttäuschung"

Auch bei den Spielern ging der Tiefschlag im Aufstiegsrennen nicht spurlos vorbei. "Im Moment fühle ich eine Mischung aus Wut und Enttäuschung", so Neuzugang Yannic Fötschl, der kurz vor Schluss für den 1:2-Ehrentreffer der Austria sorgte. Den trainingsfreien Tag möchte das Offensiv-Juwel nun nutzen, um sich bestmöglich zu regenerieren. Auch psychisch. "Wir alle müssen schauen, dass wir die Köpfe nach der Niederlage freibekommen, damit wir unter der Woche gut trainieren und am Samstag auf den Punkt da sind", zeigte sich der 19-Jährige kämpferisch. Am kommenden Wochenende gastieren die Violetten zum Abschluss bei Schlusslicht Hallein. Ein Vorteil sieht Fötschl aufgrund von Halleins Tabellensituation allerdings nicht. Eher im Gegenteil, wie er verriet. "Die können ebenso wie Grödig frei aufspielen und genau das macht es für uns so schwer". Gegen die Crew von Eidke Wintersteller benötigt die Viola ausnahmslos einen Sieg. Verliert Saalfelden am Samstag bei Seekirchen und die Austria gewinnt bei Schlusslicht Hallein, wäre die Viola direkt aufgestiegen.





Krugfoto Der FC Pinzgau Saalfelden bleibt nach dem klaren Sieg gegen Hallein vorübergehend im Rennen um die direkten Aufstiegs-Tickets. Saalfelden hält mit Kantersieg Aufstiegsrennen offen Der FC Pinzgau Saalfelden gewinnt zum Auftakt der 21. Regionalliga-Runde klar mit 4:0 (0:0) gegen Schlusslicht Hallein. Gegen die Tennengauer reicht den Pinzgauern eine starke zweite Hälfte.

Saalfelden plötzlich wieder dick im Geschäft

Denn der lachende Dritte aus dem Pinzgau glaubte trotz des 4:0 am Freitag gegen Hallein auch am Sonntagmorgen im SALZBURG24-Gespräch selbst nicht mehr an ein Wunder. "Um ehrlich zu sein, habe ich den Spieltag nicht mehr verfolgt. Um 17.00 Uhr ging es dann in der Whats-App-Gruppe plötzlich ordentlich rund und erst dann habe ich verstanden, was da in Salzburg passiert ist", schmunzelte Saalfeldens Cheftrainer Markus Fürstaller am Sonntagabend auf S24-Nachfrage. Zum Grunddurchgangs-Kehraus haben die Pinzgauer nun als Rangzweiter alle Trümpfe selbst in der Hand, zeigen sich jedoch trotz der überwiegenden Freude über Rang zwei zurückhaltend. "Jeder weiß, wie schwer es in Seekirchen ist", fügte Fürstaller hinzu und versucht in den Tagen vor dem Aufstiegs-Krimi der Regionalliga Salzburg seine Mannschaft bestmöglich vorzubereiten.

Golling sorgt für Mega-Spannung um oberes Playoff

Doch nicht nur im oberen Viertel der Tabelle spitzt sich die Situation zu. So ist auch das Rennen um die Plätze für das obere Playoff offener denn je. Schuld daran ist zweifellos der SC Golling, der am Sonntag für ein dickes Ausrufezeichen sorgte und den TSV St. Johann mit 4:0 von der eigenen Wiese fegte. "Wir hatten heute einfach unsere Unterschiedsspieler, die von der Bank aus für einen ordentlichen Qualitätspush sorgen konnten", sagte Golling-Coach Johannes Schützinger nach dem Dreier im Pongau. Der Aufsteiger bekommt es am kommenden Samstag mit Wals-Grünau zu tun, der bereits den vierten Platz fix buchte und bei dem es sportlich um nichts mehr geht.





FMT-Pictures - TA Bischofshofen reichte am Sonntag ein 0:0 in Kuchl, um den Meistertitel der Regionalliga Salzburg zu fixieren. Bischofshofen ist Salzburger Regionalliga-Meister Bischofshofen ist nach dem Grunddurchgang der Regionalliga Salzburg Meister. Dem BSK reichte am Sonntag ein 0:0 beim SV Kuchl und stieg damit fix in die Westliga auf. Für die Austria Salzburg wird …

Gleiches gilt für die Anifer, die beim SAK 1914 antreten. Während St. Johann bei Neo-Meister Bischofshofen aufschlägt, haben die Kuchler mit dem Auswärtsspiel beim SV Grödig wohl die schwierigste Ausgangslage. Dem ist sich auch SVK-Trainer Thomas Hofer bewusst. "Jetzt wird's ganz schwer für uns", blickte der 53-Jährige knirschend voraus.

(Quelle: SALZBURG24)