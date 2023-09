Ohne die beiden Routiniers Branko Ojdanic und Elias Kircher verpasste Bischofshofen am Sonntag einen Sieg in Reichenau. Mit vier Siegen und vier Niederlagen und damit zwölf Punkten im Gepäck müssen sich die Pongauer immer mehr in Richtung Tabellenmittelfeld orientieren.

Bei den Tirolern gerieten die Bischofshofener früh in Rückstand, als Clemens Hubmann (17.) die Reichenauer mit 1:0 in Führung brachte. Noch vor der Pause konnte Bohdan Kuksenko per Freistoß ausgleichen und die Partie offen gestalten. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang den Gastgebern der Last-Minute-K.O., als Lukas Zangerl zum 2:1-Endstand traf. Beim BSK folgte also, wie so oft, auf einen Sieg eine Niederlage. Die Konstanz scheint heuer das größte Manko unter Cheftrainer Raphael Laghnej zu sein.

Bischofshofen derzeit kein Topteam

"Es kommt immer darauf an, wie stark der Gegner ist. Gegen Mannschaften, die unten in der Tabelle stehen, gewinnen wir und gegen Mannschaften, die oben stehen, verlieren wir", nimmt Sportchef Mario Helminger kein Blatt vor den Mund. Mit der Austria, Saalfelden und Hohenems könne man in Bischofshofen derzeit einfach nicht mithalten. "Die spielen im Moment einfach wesentlich stabiler als wir. Das muss man ganz nüchtern sagen."

In der kommenden Woche bekommt es die Laghnej-Elf mit Dornbirn zu tun. Die Vorarlberger erkämpften sich am Samstag ein 1:1 gegen Schwaz.

Salzburg-Trio mit erfolgreichem Wochenende

Ebenso am Samstag standen der TSV St. Johann, Saalfelden und Spitzenreiter Austria Salzburg auf dem Platz. Während sich die St. Johanner gegen Röthis mit 7:2 den Frust von der Seele ballerten, ließ auch Saalfelden im Duell mit Silz/Mötz nichts anbrennen und gewann mit 4:0. Noch treffsicherer zeigte sich die Salzburger Austria, die Rankweil daheim mit 9:0 den Laufpass gaben.

Regionalliga West: 8. Runde

Altach II - Vfb Hohenems 4:4 (0:2)

​Reichenau - Bischofshofen 2:1 (1:1)

Dornbirner SV - SC Schwaz 1:1 (0:0)

SC Imst - FC Kufstein 1:1 (1:1)

TSV St. Johann - SC Röthis 7:2 (4:1)

FC Pinzgau Saalfelden - SPG Silz/Mötz 4:0 (2:0)

FC Wolfurt - SV Wals-Grünau 1:1 (1:0)

Austria Salzburg - RW Rankweil 9:0 (5:0)

(Quelle: SALZBURG24)