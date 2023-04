Die letzte Runde des Grunddurchgangs in der Regionalliga hatte nochmals ordentlich Zündfstoff parat. Die beiden Aufstiegskonkurrenten um die Westliga, Saalfelden und Austria Salzburg schenkten sich am Samstag nichts und heimsten je zwei deutliche Auswärtssiege ein. Am Ende folgte Saalfelden dem Bischofshofener SK in die Westliga, während die Austria im oberen Playoff nachsitzen muss.

????ES IST VOLLBRACHT???? Unsere Burschen feiern in Seekirchen einen souveränen 4:0-Auswärtssieg und lösen als Tabellenzweiter das letzte Ticket für die Westliga ???????? Chapeau ???????????? Gepostet von FC Pinzgau Saalfelden am Samstag, 1. April 2023

Kantersieg nutzt der Austria nichts

Trotzdem, dass Austria Salzburg am Samstag bei Schlusslicht Hallein mit 7:0 gewann, reichte es für die Maxglaner am Ende nicht mehr für den direkten Westliga-Aufstieg. "Wir haben das gegen Grödig letzte Woche verspielt", resümierte Austria-Präsident Claus Salzmann nach der Partie gegenüber SALZBURG24. Im Parallelspiel fegte Saalfelden den SV Seekirchen mit 4:0 vom Platz und sicherte sich nicht nur den direkten Westliga-Aufstieg, sondern auch das fixe ÖFB-Cup-Ticket 2023.



"Ich wollte nicht wissen, wie es in Hallein steht. In der Halbzeit hat mir dann aber doch jemand das Halbzeit-Ergebnis aus Hallein gesteckt", scherzte Saalfelden-Coach Markus Fürstaller nach der Partie und ließ in der Folge auf S24-Nachfrage seine Zukunft weiter offen. "Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht", so Fürstaller.

Anif muss in die Salzburger Liga

Ganz bitter ging es am Samstag auch im Kampf ums obere Playoff zu. Weil Anif beim SAK 1914 mit einem 1:1 die Punkte teilte und Kuchl beim SV Grödig knapp mit 1:0 gewann, müssen die Anifer den Gang in die Salzburger Liga antreten. Nicht mehr reichen sollte es ebenfalls für Aufsteiger Golling. Die Tennengauer kamen daheim gegen Wals-Grünau nicht über ein 2:2 hinaus.



Eine klare Angelegenheit war es zum Kehraus des Regionalliga-Grunddurchgangs im Pongau, wo der TSV St. Johann bei Meister Bischofshofen mit einem 3:0-Sieg einen überraschend deutlichen Dreier fixierte.



Westliga+ÖFB-Cup-Ticket: Bischofshofen, Saalfelden

Oberes Playoff: Austria Salzburg, Wals-Grünau, Seekirchen, Kuchl, St. Johann

Unteres Playoff: Anif, Golling, SAK 1914, Grödig, Hallein



Wie es für die Teams in den kommenden Wochen weiter geht, wird nach S24-Informationen am Montag ausgelost. Nach der Punkteteilung geht es im oberen Playoff um zwei weitere Startplätze in der Westliga.

Regionalliga: 22. Runde

Bischofshofen - TSV St. Johann 0:3 (0:2)

0:3 (0:2) SAK 1914 - USK Anif 1:1 (0:1)

SV Grödig - SV Kuchl 0:1 (0:0)

0:1 (0:0) SV Seekirchen - FC Pinzgau Saalfelden 0:4 (0:2)

0:4 (0:2) UFC Hallein - Austria Salzbur g 0:7 (0:4)

g 0:7 (0:4) Golling - Wals-Grünau 2:2 (1:2)

