Turbulente Tage beim Regionalligisten Anif.

Bernhard Kletzl wird rausgeworfen

Anif steht ohne Trainer da

Vorstand bestimmt Michael Perlak als Interimstrainer

Flachgauer fügen SAK 1914 erste Jahres-Pleite zu

Neuer Coach im Anmarsch

Aber alles der Reihe nach.

Perlak muss in Bresche springen

Wie berichtet beendete Anif die Zusammenarbeit mit Kletzl nach elf Monaten. Das Angebot, die Partie gegen die Städter noch zu leiten, lehnte der 37-Jährige am Donnerstag ab und packte mit seinem Team die Sachen.

Die Flachgauer waren zum Handeln gezwungen und bestimmten Ex-Profi Michael Perlak (u. a. Austria Salzburg, SV Mattersburg) zum "Notnagel". Der Feintechniker klärte gegenüber SALZBURG24 auf: "Es war nicht mein Wunsch, dass ich da an der Linie stehe, sondern ein Alleingang vom Vorstand."

Unter seinen Fittichen zeigte die Elf um Kapitän Max Danner eine solide Partie. Daniel Leitz (28.) wurde im Zentrum ideal freigespielt und "netzte" zur 1:0-Führung. Perlak setzte bei seinem ersten Duell als Trainer zum Premieren-Jubel an.

Michael Perlak, Ex-Mattersburg und SVAS-Profi, trainiert interimistisch Salzburgs Regionalligisten USK #Anif. Er übernimmt nach dem Rauswurf von Bernhard Kletzl.#UnterhAustria pic.twitter.com/tO4W9NqHaE — Aleksandar Andonov (@aleksandonov15) April 23, 2022

Verdienter Anif-Sieg gegen SAK 1914

Da die Nonntaler, bei denen in der Obmann-Frage (Boss Penco hört wohl auf) weiterhin Unklarheit herrscht, einen rabenschwarzen Tag erwischten, jubelten die Anifer in der sechsten Frühjahrs-Partie zum zweiten Mal über einen Sieg. Stoßstürmer Manuel Roberto Golser (63.) fixierte den 2:0-Endstand, nachdem Andrej Lazarevic (58.) einen Elfmeter in den Anifer Himmel hämmerte (siehe Video unten).

"Die Burschen hatten richtig Bock und reagierten spitze", betonte Perlak, für den das Einspringen eine einmalige Sache war. In der Schlussphase wechselte sich der Spielertrainer noch selbst ein. "So war das nicht geplant. Wenn sie uns so ins kalte Wasser schmeißen, muss etwas Großes vom Vorstand kommen. Ich bin gespannt, was es wird", fügte Perlak hinzu.

FMT-Pictures/TA Anifs Interimstrainer Michael Perlak (Mitte) wechselte sich in der Regionalliga Salzburg gegen den SAK 1914 in der Schlussphase selbst ein.

Markus Huber wird wohl neuer Anif-Trainer

In den nächsten Tagen soll ein neuer Dompteur in Anif vorgestellt werden. Nach S24-Informationen soll Markus Huber der Auserwählte sein. Zuletzt war der 48-Jährige bei Bayernligist SV Kirchanschöring "Co" und mit Anif-Kicker Danner DFB-Stützpunkt-Trainer in Bad Reichenhall. In Kürze könnte der Deutsche in der RLS vorgestellt werden.

Unsichere Zukunft beim SAK 1914

Wer indes beim SAK, die in der Rückrunde erstmals verloren, die sportliche Führung aussehen wird, steht in den Sternen. Mit Leistungsträgern wie Top-Torjäger Petrit Nika und Co wurde bislang nicht über eine Vertragsverlängerung gesprochen. "Es ist noch keiner auf mich zugekommen, mal sehen. Dafür haben schon Gespräche mit anderen Vereinen stattgefunden", erklärte der 28-jährige Stürmer gegenüber S24.

"Es war klar, dass wir irgendwann auch Punkte liegen lassen werden. Dass es so gegen Anif passiert, die mit dem Trainerwechsel keine gefestigte Mannschaft sind, ist doppelt bitter", bilanzierte SAK-Trainer Roman Wallner, dessen Zukunft ebenso ungewiss ist.

Teil eins vom Triple: Kuchl ringt Pinzgau nieder

Im Paralellspiel besiegte Kuchl den FC Pinzgau Saalfelden mit 2:1 und festigte somit den zweiten Tabellenrang. Christoph Hübl (30.) und Florian Kiss (48.) hatten auf Raphael Streitwiesers Führung (22.) eine passende Antwort. Zwei Mal trat dabei Alexander Hofer bei den Tennengauern als Vorbereiter in Erscheinung.

Am Mittwoch gastiert Saalfelden im Landescup-Viertelfinale wieder bei Kuchl, ehe am Samstag in der Liga das interne Triple komplettiert wird.

Endstand:



SV Kuchl 2-1 FC Pinzgau Saalfelden

333 ZuschauerInnen #RLS #unterhAustria — Regionalligen West (@RL_AT_W) April 23, 2022

Lürzer bei Kuchl im Gespräch

"Das war eine gute Leistung, mit der wir zufrieden sein können", fasst Kuchl-Trainer Philip Buck den zweiten Rückrunden-Triumph zusammen.

"Kuchl war heute über 90 Minuten die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen. Wir haben zwar versucht dagegenzuhalten, das ist uns aber über weite Teile des Spiels nicht gelungen", nimmt Pinzgau-Coach Christian Ziege die Niederlage sportlich.

Für die kommende Saison läuft in Kuchl die Kaderplanung auf Hochtouren. Mit 16 Feldspielern und zwei Tormännern kann Buck schon fix rechnen. Mit an Bord sind Stützen wie Robert Strobl und Keeper Tommy Plainer. Fünf Kicker sowie zwei Goalies werden noch folgen.

Nach S24-Informationen ist Mario Lürzer von Altenmarkt, wo Trainer Thomas Eder aufhört, im Kuchler Visier. Buck hatte den Stürmer bereits zwei Jahre bei seinem Ex-Verein Golling unter den Fittichen. Nun steht eine Wiedervereinigung bevor.

Seekirchen bleibt unbezwingbar

Die dritte Samstagspartie zwischen Bischofshofen und Leader Seekirchen endete torlos. Somit bleibt der Tabellenführer nach sieben Runden das einzig ungeschlagene Team.

Austria Salzburg und St. Johann ohne "Dreier"

Eine Liga höher haderte nach St. Johann (siehe Video unten) auch Austria Salzburg mit vergebenen Top-Chancen. Bei Admira Dornbirn verlor der Favorit im dritten Westliga-Spiel mit 0:1.

Beide Salzburger Aufsteiger müssen auf den ersten vollen Erfolg im überregionalen Play-off noch warten.

Krugfoto St. Johann-Stürmer Benjamin Ajibade vergab gegen Telfs Top-Chancen. St. Johann im Play-off weiter "schlampig" und sieglos Da wäre mehr drinnen gewesen! St. Johann geht auch im dritten Spiel in der neuen Regionalliga West nicht als Sieger vom Platz. Gegen Telfs reichte es am Freitag für die Pongauer nur zu einer …

Tore, die man nicht schießt... Man kennt das. Gegen die Dornbirner Admira fand die Austria einige gute Chancen vor, das... Gepostet von Austria Salzburg am Samstag, 23. April 2022

Regionalliga Salzburg: 7. Frühjahrs-Runde

SV Wals-Grünau : SV Grödig 1:1 (0:1)

USK Anif : SAK 1914 2:0 (1:0)

: SAK 1914 2:0 (1:0) Bischofshofen : SV Seekirchen 0:0 (0:0)

SV Kuchl : FC Pinzgau Saalfelden 2:1 (1:1)

(Quelle: SALZBURG24)