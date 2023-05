Nur 72 Stunden nach dem Cup-Duell gegen Hallein heißt es für die Salzburger Austria wieder Liga-Alltag, kommt mit dem TSV St. Johann kein geringerer, als der zweitplatzierte und formstarke Verfolger nach Maxglan.

Austria Salzburg im Topspiel gefordert

Mit einem Sieg kann die Viola bis auf sieben Punkte davonziehen, bei einer Niederlage wäre der Kampf um Platz eins plötzlich wieder offen. "Ich denke, wir müssen uns auf eine enge Partie einstellen, in der am Ende die Tagesform entscheiden wird", ist sich Austria-Coach Christian Schaider, der am Dienstag mit seiner Crew den UFC Hallein mit 1:0 schlug und den Einzug ins Finale des Landescups fixierte, im S24-Gespräch sicher.

In den bisherigen zwei Saisonduellen krallten sich die Städter zwei Siege (1:0/5:0) und blieben zudem gar ohne Gegentor gegen die Mannschaft von Coach Ernst Lottermoser, die seit vier Spielen ungeschlagen auf Rang zwei reiht.

Kletzl-Crew darf in Kuchl mit Rückkehrern rechnen

In der zweiten Partie des oberen Playoffs kämpft der SV Kuchl und Wals-Grünau um Punkte. Grünaus Übungsleiter Bernhard Kletzl warnt dabei sein Team vor den Tennengauern, die im oberen Playoff ebenfalls noch keinen Sieg einfahren konnten. "Beide Teams werden sich auf Augenhöhe gegenüberstehen. Wir müssen uns auf ein spannendes Duell einstellen", so der 38-Jährige, der sich über die Rückkehr des zuletzt gesperrten Stefan Federer sowie auf den wieder genesenen Julian Gerhartinger freuen darf.

Im unteren Playoff pocht Grödig darauf, nach zwei Pleiten am Stück wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. "Wir haben einige Dinge angesprochen und ich erhoffe mir, dass die Mannschaft das am Freitag gleich umsetzt", sagte SVG-Trainer Arsim Deliu am Donnerstagnachmittag vor dem Kräftemessen mit dem SC Golling. Deliu kenne bereits das Rezept, wie ein Dreier gegen Gollig möglich sein könnte "Wichtig wird sein, dass wir die Umschaltphasen kontrollieren, sonst wird es schwer werden. Wenn wir aber offensiver, konzentrierter und disziplinierter auftreten, dann sehe ich durchaus Chancen für uns", so der 37-Jährige, der mit seiner Mannschaft seit drei Spielen auf einen Sieg wartet.



Weiter oben in der Tabelle stehen sich indes Tabellenführer Anif und der SAK 1914 gegenüber.

BSK-Coach Fötschl: "Bin überzeugt, dass wir gewinnen können"

In der Regionalliga West sind Salzburgs Vertreter am Samstag auf dem Prüfstand. Während der FC Pinzgau Saalfelden auf den FC Kufstein trifft, tritt Bischofshofen die weite Reise nach Innsbruck zur SVG Reichenau an. Nach dem 2:0-Sieg vergangene Woche gegen Bregenz will der Regionalliga-Meister in Tirol nachlegen. "Ich erwarte ein enges Spiel und bin überzeugt, dass wir gewinnen können", so Andreas Fötschl.

Regionalliga, oberes Playoff: 4. Runde

Austria Salzburg - TSV St. Johann (Fr, 05.05.2023, 18.00 Uhr)

SV Kuchl - SV Wals-Grünau (So, 07.05.2023, 14.00 Uhr)

Regionalliga, unteres Playoff: 4. Runde

USK Anif - SAK 1914 (Fr, 05.05.2023, 18.00 Uhr)

SV Grödig - SC Golling (Fr, 05.05.2023, 18.30 Uhr)

Regionalliga West: 5. Runde

FC Pinzgau Saalfelden - FC Kufstein (Sa, 06.05.2023, 14.00 Uhr)

SW Bregenz - Vfb Hohenems (Sa, 06.05.2023, 16.00 Uhr)

SVG Reichenau - Bischofshofen (Sa, 06.05.2023, 16.30 Uhr)

(Quelle: SALZBURG24)