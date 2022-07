Eines vorweg: In der heurigen Saison der Regionalliga Salzburg geht es um viel mehr, als nur um Platzierungen und Prestige. Die vier besten Teams werden mit einem Startplatz in der bevorstehenden Westliga belohnt.

Doch bis dahin ist es – inklusive neues Ligasystem – ein weiter Weg. Los geht es am Freitag mit den Partien zwischen dem SAK 1914 gegen dem FC Pinzgau (18.30 Uhr) und Bischofshofen gegen Wals-Grünau (19 Uhr).

Doch davor haben wir uns bei allen Trainern umgehört, wie die Stimmung vor dem großen Startschuss ist.

Austria Salzburg mit "bestem Team seit fünf Jahren"

Christian Schaider redet nicht um den heißen Brei herum. Der Trainer ist so erfogshungrig wie selten zuvor und nimmt die Favoritenrolle klar an: "Wir müssen uns höhere Ziele setzen und wollen nicht herumeiern. Der Fokus liegt ganz klar darauf, dass wir Erster werden. Von der Besetzung der Mannschaft, der Gier und der Einstellung ist es mit Sicherheit die beste Mannschaft der letzten fünf Jahre, die ich hier trainiert habe. Alle Mannschaften wollen uns jagen. Wir nehmen die Rolle gerne an und möchten uns beweisen."

Landesmeister aus St. Johann ist großer Gejagter

Zu den Top-Favoriten zählt laut SALZBURG24-Umfrage auch der amtierende Landesmeister St. Johann.

Die Pongauer sind der einzige Unterhaus-Klub im gesamten Bundesland, der keinen einzigen neuen Spieler verpflichtet hat. "Warum soll ich wen holen, wenn wir keinen Abgang haben? Der Transfer von Maximilian Scharfetter (WAC II) und Gollings Markus Auer haben leider nicht geklappt. Wir sind als Landesmeister nun der Gejagte, das macht die Sache nicht unbedingt leichter. Unser Ziel ist es ganz klar, auf den Westliga-Zug aufzuspringen", sagte Trainer Ernst Lottermoser gegenüber S24.

Pinzgau startet als Wundertüte

Wohin die Reise beim FC Pinzgau heuer führen wird, wagt sich Neo-Trainer Alexander Schriebl nicht zu prognostizieren: "Ich kenne das Team erst seit drei Wochen. Es ist schwer, zu sagen, wo wir derzeit stehen. Es ziehen aber alle voll mit und ich gehe mit einem sehr positiven Gefühl in die Saison." Im ausführlichen S24-Video (siehe unten) spricht Schriebl im Detail um die bevorstehenden Aufgaben.

Bischofshofener Kampfansage an Konkurrenz

Auf die Frage, welche Klubs zum erweiterten Favoritenkreis zählen, fiel oft Bischofshofen. Coach Andreas Fötschl hat bereits im Frühjahr den Aufschwung eingeleitet und will nun nachlegen. "Wir sind sicher sehr unberechenbar, weil uns die Trainer und Spieler der Gegner nicht kennen. Unsere Qualität und Breite im Kader ist sicher besser bzw. höher geworden. Auch wenn uns beim Auftakt noch drei Spielgenehmigungen – zwei der Neuzugänge aus Polen, eine für unseren Griechen – fehlen, würde ich jetzt nicht gerne gegen uns spielen", hatte Fötschl gar eine Kampfansage parat.

Seekirchen hofft auf eingeschworene Gemeinschaft

Im Mittelfeld der Regionalliga Salzburg könnte sich ein regelrechtes Gerangel entwickeln. Für Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo wird entscheidend sein, wie schnell seine Crew zu einer richtigen Mannschaft zusammenwächst: "Klar ist auch unser Ziel die Qualifikation zur Westliga. Wir sind aber leider nicht von schweren Verletzungen verschont geblieben. Zudem steht uns Bernhard Biribauer (Hausbau) nicht wie gewohnt zur Verfügung. Unserem Weg, den jungen Kickern Spielpraxis zu geben, bleiben wir treu. Wir halten wieder den Ball flach und schauen, was dabei rauskommt."

Kuchl geht locker in neue Saison

Von den Top-Teams der Vorsaison will auch Kuchl nicht das Ziel Westliga-Qualifikation hinausposaunen. "Wenn es passiert, dann nehmen wir es gerne mit. Aber wenn man auf unsere Transferpolitik schaut, dann erkennt man, dass wir keine großen Sprünge gemacht haben. Im Gegenteil: Mit Christoph Hübl und Simon Seidl haben wir zwei absolute Leistungsträger verloren. Ich sehe uns wie meinen Lieblingsklub Freiburg, die Jahr für Jahr beweisen, was ihnen steckt. Unser Ziel ist es, uns unter den besten zehn bis 15 Teams im Bundesland Salzburg zu etablieren", sagte Kuchl-Trainer Philip Buck.

Nach Mini-Pause will SAK 1914 am Frühjahr ansetzen

Auch der SAK 1914 muss zunächst die Abgänge der drei Leistungsträger verkraften. Die Städter haben ihren Kader mit jungen Spielern ergänzt und wollen den Erfolgslauf vom Frühjahr fortführen . "Wir haben in der Kader-Breite dazugewonnen. Ich habe den Jungs – mit der Hoffnung den Schwung mitnehmen zu können – nur eine Woche Urlaub gegeben. Dadurch erhoffe ich mir, dass wir körperlich nicht so viel abgebaut haben und die Zusammengehörigkeit sowie den familiären Spirit der Vorsaison aufrechterhalten können. Wir werden alles probieren, um Teil der Westliga zu werden."

Grödig ist "gefährlicher Außenseiter"

Mit neun Abgängen und sieben "Neuen" hat Grödig einen großen Umbruch hinter sich. Die große Konstante bleibt die Vereinsführung sowie Thomas Schnöll als Trainer. "Wir brauchen Geduld und gehen ohne Druck in die Saison. Unsere Devise lautet: Lästig, ungut und richtig unangenehm sein. Unsere jugendliche Unbekümmertheit stimmt mich sehr positiv, da unsere Jungs vor nichts zurückschrecken. Der Klub will eine Plattform für junge Spieler sein, die den Weg in den Profi-Fußball einschlagen wollen", sagte Schnöll.

Anif startet mit personellem Aderlass

Was bei den Gesprächen mit den Trainern deutlich wurde: Viele Coaches sagen Anif eine harte Saison voraus. "Freilich ist es derzeit eine schwere Situation für uns. Mir fehlen zum Auftakt sieben Spieler. Aber wir haben jene Neuzugänge gekriegt, die wir uns gewünscht haben. Unser Zweijahresplan lautet, dass wir in die Westliga raufkommen. Aber mit den Umständen ist es schwierig zu sagen, wo wir derzeit stehen. Golling wird sicher ein ganz unangenehmer Gegner", sagte Anif-Trainer Markus Huber.

Wals-Grünau: "Letzter werden wir sicher nicht"

Wals-Grünau zählt heuer sicherlich zu der großen Unbekannten. Mit einigen Verstärkungen und die etablierten Kickern als Stamm will Neo-Trainer Bernhard Kletztl "jeden in der Liga ärgern. Wir gehen mit einem sehr positiven Gefühl in die Saison rein. Im Verein ist eine Aufbruchsstimmung zu spüren. Dass wir in der Kürze der Zeit, solche Fortschritte gemacht haben, war nicht vorherzusehen. Wir können sicherlich jeden ärgern. Jetzt war Grünau zwei Mal Letzter, aber kein Spieler wollte gehen – da hat die Vereinsführung sicher vieles richtig gemacht. Eines kann ich versprechen: Letzter werden wir nicht."

Golling hat Potenzial zur großen Überraschung

In Golling sind alle Stützen weiterhin an Bord. Zudem hat sich der Aufsteiger in allen Mannschaftsteilen punktuell stark verstärkt: "Unser größtes Plus ist, dass wir bereits im vergangenen Dezember den Kader für die neue Saison fixiert haben. Ich habe insgesamt 25 Mann im Kader. Fünf davon sind Top-Spieler, 15 Liga-tauglich und fünf muss ich immer enttäuschen, da kein Platz mehr übrig sein wird. Wir trauen uns zu, gegen jeden Gegner zu gewinnen. Aber es kann auch schnell in die andere Richtung gehen. Unsere Spielidee werden wir an jedem Gegner anpassen. Aber eines kann ich versprechen: Wir werden wieder versuchen, aktiven, attraktiven und mutigen Fußball spielen zu lassen."

Hallein steht vor "lehrreicher Saison"

Der zweite Aufsteiger aus Hallein ordnet die Saison in der Regionalliga als "Lernjahr" ein. Trainer Eidke Wintersteller dazu: "Vor allem freuen wir uns, dass wir heuer gegen andere Gegner spielen dürfen. Wir müssen uns erst an das Tempo gewöhnen. Von der Spielanlage her werden wir auch anders als in der Salzburger Liga auftreten und nicht mehr so früh attackieren. Der Fokus liegt auf einer stabilen defensiven Grundordnung mit schnellem Umschaltspiel nach vorne. Wenn wir in den 22 Partien viel lernen, kann uns das langfristig gesehen einen großen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz im nächsten Jahr verschaffen."

Transfers in der Regionalliga Salzburg

Verein Zugänge Abgänge St. Johann keine Ralph Pertl (Schwarzach) SV Austria Salzburg Mathias Hausberger (Anif), Vedad Delic (USA), Nico Schiedermayer Moritz Hutt (beide 1860 Rosenheim), Niklas Seiler (FC Pinzgau), Darko Boricic (ATSV Salzburg) Umberto Gruber (Vöcklamarkt), Thomas Gastager (Karriereende), Ramon Hofmann, Mirza Bosnjakovic (beide Anif), Philipp Landauer (Kitzbühel), Melvis Memic (Neumarkt), Aman Brinkmann (Traunstein), Edvin Mahmuljin (Grödig) FC Pinzgau Saalfelden Alexander Schriebl (Trainer), Philipp Zehentmayr (FC Kitzbühel), Gabriel Francisco Da Silva Lima (SV Anthering), David Hutter (Anif), Ben Hutter (Empor Berlin)​, Marcell Toth (Budai FC), Ahmet Ekles (Ried Akademie), Michael Noggler (SV Seekirchen), Marko Colic (NK Karlovac 1919), Moritz Eder (BW Linz) Jonas Schwaighofer, Sebastian Handlechner (beide Mondsee), Christopher Fürstaller (Vöcklamarkt), Niklas Seiler (Austria Salzburg), Alhassan Nupaya, Godswill Vadze (beide unbekannt), Michael Viehhauser (Dienten), Lukas Herzog (Leogang), Mateo Markovic (Piesendorf) SV Kuchl Mario Lürzer (Altenmarkt), Daniel Temel, Mate Nagy, Matthias Gallei, Lucas Gassner, Paul Michelag, Thomas Sommerauer (alle Kuchl U18), Sebastian Krallinger (Kuchl U16), Ronny Gruber (Oberalm), Adrian Sulejman (Burghausen/Deutschland), Shaliyanth Modugula (Bruckmühl/Deutschland) Simon Seidl (BW Linz), Albun Begovic (Bischofshofen), Aleksandar Pavic (FC Puch), Moritz Resch (ASV Salzburg), Christoph Hübl (Karriereende), Mate Nagy (Ungarn) SV Seekirchen Christoph Entfellner (LASK Juniors), Bernhard Löw (Hallwang), Christoph Chudoba, Paldii Baterdene (beide Plainfeld), Naranbat Ankhbat (Plainfeld) Alexander Lapkalo (Studium/USA), Nico Tezzele (ATSV Ranshofen), David Ogunlade (Grödig), David Ebner (Wals-Grünau), Jakob Sedlinger (Thalgau), Michael Noggler (FC Pinzgau), Ankido Abraham (Simbach am Inn) USK Anif Markus Huber (Trainer/Kirchanschöring), Gianluca Cammarosano (Holzheimer SG/Deutschland), Benjamin Morawitz (SAK 1914), Jürgen Huber (Ried Amateure), Yasin Gürcan (Kirchanschöring), Fabian Altmanninger (Bad Ischl), Jürgen Huber (SV Ried), Ramon Hofmann, Mirza Bosnjakovic (beide Austria Salzburg), Florian Falkner (Union Peuerbach), Jure Zavbi (NK Domzale/Kroatien), Ante-Toni Backov (NK Zadar) Dejan Janjic (unbekannt), Christian Sekanina (Wals-Grünau), Vinzenz Zschock (Studium im Ausland), Mathias Hausberger (Austria Salzburg), Bernhard Kletzl, Valdrin Kadrija (beide Wals-Grünau), Simon Schilchegger (Adnet), Stefan Schönberger (Freilassing), David Hutter (FC Pinzgau), David Spasojevic (Bergheim), Manuel Hauk (Wals-Grünau), Simon Schilchegger (Adnet), Christopher Bachleitner (Bischofshofen), Mihajlo Marinkovic (SAK 1914), Malte Schorb (Grödig) SK Bischofshofen Albin Begovic (Leihende/Kuchl), Christopher Bachleitner (Anif), Adeleke Akinyemi (Nigeria), Maksym Ivakhno, Bogdan Kuksenko, Oleksandr Safonov (alle LNZ Cherkasy/Ukraine), Viktor Drocic (Mauerwerk), Lesniak (Polonia Nysa), Durda (Stal Rzeszow), Chatzipirpiridis (Iraklis FC) Jurica Klajic (Großarl), Elvis Poric (Altenmarkt), Janpaul Costalunga (ASV), Ferdinand Takyi (unbekannt), Dragan Klincov, Mounir Mounji (beide unbekannt), Marko Zivkovic (Hallein) SV Grödig Martin Hartl, David Drljic (beide Kitzbühel), Moritz Waldmann (Siezenheim), Vlado Grabovica (Adnet), David Ogunlade (Seekirchen), Sasa Popovic (UFC Hallein), Thomas Füreder (FC Liefering), Luca Tischler (Gurten), Edvin Mahmuljin (Austria Salzburg), Jeffrey Stieglbauer (Eggelsberg/Moosdorf), Malte Schorb (Anif) Daniel Buhacek (Bürmoos/Trainer), Silvano Pilotto (Golling), Julian Vincetic (Friedburg), Julian Sallaberger (Henndorf), Danijel Vucanovic, Niklas Preslmayr (beide Puch), Dzejlan Halilovic (Thalgau), Danijel Vucanovic (FC Puch), Hasan Avdic (Neumarkt), Milos Savic (Tabor Sezana/Slovenien), Lukas Alterdinger (Kalsdorf/Studium) Wals-Grünau Bernhard Kletzl (Trainer/zuletzt Anif), Stefan Federer, Petrit Nika, Nikola Trkulja (alle SAK 1914), Valdrin Kadrija, Manuel Hauk (beide Anif), David Ebner (Seekirchen), Kevin Resch (reaktiviert), Michael Eibl, Michael Lindner (beide Wals-Grünau 1b), Christian Sekanina (Anif) Franz Aigner (Trainer/unbekannt), Niklas Tanhofer (USA), Lukas Hindler (Bergheim), Thomas Seyringer, Yannik Kraft (beide ASV), Niclas Heller (Lenzing) SAK 1914 Constantin Resch (Hallwang), Paul Mayerhofer (Lind/Kärnten), Michael Prötsch (Bergheim), Stephan Dorfmayr (AKA Ried), Maximilian Schuster (Schalding/Deutschland), Nino Lesjak (WAC II), Dominik Schmidinger (Grödig 1b), Mihajlo Marinkovic (Anif) Stefan Federer, Petrit Nika, Nikola Trkulja (alle Wals-Grünau), Benjamin Morawitz (Anif), Ervin Mujadzic (Adnet), Kilian Vallant, Mario Ganser (beide USA), Ilyas Ikache Lieferinger SV) UFC Hallein Adrian Wagner (Hallwang), Niels Overhoff (Westfalia Wickede/Deutschland), Rilind Rahmani (Grödig 1b), Erwin Burzic (Union Gurten), Marko Zivkovic (Bischofshofen) Telat Ünal (unbekannt), Sasa Popovic (Grödig, Ben Leitenstorfer (Golling), Thomas Haider (Abtenau), Andreas Deutinger, Marcel Spannring, Sebastian Götzinger (alle Bad Vigaun) SC Golling Silvano Pilotto (Grödig), Sebastian Volgmaier (SV Ried Amateure), Ben Leitenstorfer (UFC Hallein), Maximilian Kendler (Scheffau) Ermin Hasic (Elixhausen)

