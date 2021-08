„Das war heute von der ersten bis zur letzten Minute ein gutes Spiel von uns“, jubelte Austria-Coach Christian Schaider im Gespräch mit SALZBURG24. Die Violetten feierten beim SV Grödig einen klaren 5:0-Auswärtserfolg. Der Austria-Trainer unterstrich nach der Partie die besondere Atmosphäre: „Flutlicht, viele Fans waren da – das war ein tolles Spiel.“

Austria Salzburg zurück auf Siegerstraße

Und ein Aufeinandertreffen, in dem die Gäste bald das Kommando übernahmen. In der elften Minute drehte Angreifer Johannes Zottl erstmals zum Jubeln ab. „Dem Führungstor ist eine Pressing-Situation von uns vorausgegangen“, analysierte Schaider hinterher. Die Austria blieb weiter auf dem Gaspedal, Marco Hödl und abermals Zottl stellten auf 3:0, kurz vor der Pause traf Hödl per direktem Freistoß – 4:0.

Auswärtssieg! Gegen Grödig lief es bei der Austria absolut wunschgemäß. Nach einem 4:0 zur Pause legten die Violetten in Halbzeit zwei noch ein Tor nach - Endstand 5:0. #svas #violettweiß #seit1933 Gepostet von Austria Salzburg am Dienstag, 24. August 2021

Sturmduo brilliert in Grödig

Nach dem Seitenwechsel markierte Zottl mit seinem dritten Treffer im Spiel den 5:0-Endstand. Das Sturmduo Zottl/Hödl war von Grödig nicht zu bändigen: „Wir haben die beiden heute gemeinsam von Anfang an gebracht und sie haben ihren Torriecher und ihre Qualität gezeigt“, war der Austria-Coach hinterher zufrieden.

„Ein denkwürdiges Spiel“ In Gedenken an Mike Grassl, welcher ein langjähriges Mitglied der SV Grödig-Familie war und... Gepostet von SV Grödig am Sonntag, 22. August 2021

Wie die Austria nach zuletzt drei sieglosen Spielen wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt ist? „Wir haben über unsere Situation mit der Mannschaft gesprochen. Und wir haben jetzt ein System gefunden, in dem wir offensiv agieren können und das der Mannschaft liegt“, erklärte Schaider. Denn eines sei klar: „Wir wissen, dass die Mannschaft Qualität hat und diese Qualität hat sie heute wieder gezeigt.“

SAK spielt, Bischofshofen trifft

Qualität bewiesen hat auch der SK Bischofshofen bei seinem 5:2-Auswärtssieg beim SAK 1914 (siehe Video-Highlights oben). Vor allem im Torabschluss waren die Pongauer den Hausherren aus Nonntal an diesem Abend überlegen. „In den ersten 15 oder 20 Minuten müssen wir eigentlich in Führung gehen, danach hat Bischofshofen seine Chancen genutzt“, haderte SAK-Coach Roman Wallner nach der Partie im S24-Gespräch. Ferdinand Takyi, Mounir Mounji und Said Llamay stellten noch vor der Pause auf 3:0 für den BSK.

„Sind an Chancenauswertung gescheitert“

Die Pause nutzte Ex-Teamspieler Wallner, um seine Elf umzustellen – zunächst mit Erfolg: Stefan Federer brachte die Nonntaler auf 1:3 heran, „danach hatten wir das 2:3 auf dem Fuß“, berichtete Wallner. Wieder ließ der SAK seine Chancen liegen, der BSK zog auf 5:1 davon, am Ende feierten die Pongauer einen 5:2-Erfolg. „Wir sind heute an unserer Chancenauswertung gescheitert“, analyiserte Wallner hinterher, mit der Leistung seines Teams war er „phasenweise zufrieden. Wir haben uns in der zweiten Hälfte nicht aufgegeben“, hob er hervor.

2:5 beim SAK ????⚪️ - Der BSK 1933 Zug rollt! Der Start ist vergessen! 5 Matches in Folge mit Cup unbesiegt, 4 davon... Gepostet von BSK1933 am Dienstag, 24. August 2021

Tandari zeigt sein Können

Einen deutlichen Heimsieg feierte der FC Pinzgau Saalfelden, der sein Flutlicht-Dilemma gelöst hat, gegen den SV Seekirchen. Die Ziege-Elf schlug die Wallerseer klar mit 5:1 und ging damit zum dritten Mal in Folge zuhause als Sieger vom Platz. Ex-Liefering-Talent Joao Pedro traf per sehenswertem Freistoß zur Führung, Jonas Schwaighofer erzielte das 2:0. Nach der Pause brachte Fabian Neumayr die Gäste per Strafstoß heran, ehe die große Show von Pinzgau-Kapitän Tamas Tandari folgte: Er erzielte binnen neun Minuten einen lupenreinen Hattrick, darunter war ein sehenswerter Lupfer zum zwischenzeitlichen 4:1. Am Ende stand ein 5:1-Erfolg der Pinzgauer.

Krugfoto Hatte dreimal Grund zum Jubeln: Tamas Tandari (ARCHIVBILD).

Nächster Pinzgau-Heimsieg in Regionalliga Salzburg

„Wir haben uns auf Seekirchen sehr gut eingestellt und wussten, was auf uns zukommt. Daher haben wir unser klassisches Spiel heute etwas verlassen, das hat sich über 90 Minuten bezahlt gemacht. Nach der verdienten Führung hat Seekirchen die Partie durch den verwandelten Elfmeter wieder spannend gemacht. Unsere Mannschaft hat aber konzentriert weitergespielt und war am Platz weiterhin sehr präsent“, bilanzierte Pinzgau-Coach Christian Ziege, der trotz des klaren Erfolgs mit der Chancenauswertung seines Teams in der zweiten Hälfte nicht zufrieden war: „Da müssen wir effizienter werden. Wir sind mit der gezeigten Leistung aber sehr zufrieden und wollen nun den Schwung in die nächsten Spiele mitnehmen.“

???? The Salzburg Regional League table ⬇️



2nd in the league ✅

Unbeaten since the opening day ✅

100% home record at the Saalfelden Arena ✅

Biggest win in two years ✅

Tamas Tandari plays for us ✅



What a time to be alive! ???? pic.twitter.com/wpIBS0QJMc — FC Pinzgau Saalfelden (@FCPSen) August 24, 2021

Regionalliga Salzburg: 7. Runde

FC Pinzgau Saalfelden - SV Seekirchen 5:1 (2:0)

- SV Seekirchen 5:1 (2:0) SV Grödig - Austria Salzburg 0:5 (0:4)

0:5 (0:4) SAK 1914 - Bischofshofen 2:5 (0:3)

2:5 (0:3) Mittwoch, 19 Uhr: TSV St. Johann - USK Anif

Mittwoch, 19 Uhr: SV Kuchl - Wals-Grünau

