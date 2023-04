In der Regionalliga wird's wieder ernst: Einen Ausrutscher darf sich im oberen Playoff kaum einer leisten, trennen Rang zwei und fünf lediglich drei Körndl. Einzig in Maxglan eilt man schon vor dem ersten Pass der Konkurrenz davon.

Austria Salzburg als Topfavorit des oberen Playoffs

Denn die Viola führt das obere Playoff nach der Punkteteilung mit 23 Punkten an und hat einen komfortablen Vorsprung auf Wals-Grünau (18 Punkte) und kann sich am Freitag entspannt ansehen, was die Verfolger treiben. Denn Austria Salzburg trifft erst am Samstag in Maxglan auf den SV Seekirchen, während sich die Grünauer schon am Freitag beim TSV St. Johann duellieren und sich besonders auf die Rückkehr von Petrik Nika freuen, der in der laufenden Saison bereits für 15 Treffer sorgte und die Flachgauer im Endspurt in den Westen katapultieren soll. Die TSV-Verantwortlichen gaben indes am Freitagmittag bekannt, dass die Partie trotz des Wintereinbruches über die Bühne gehen kann.

Anif pocht auf ersten Sieg gegen Golling

Auch wenn es für die Teams im unteren Playoff um nicht mehr viel geht und der Gang in die Salzburger Liga bereits in Stein gemeißelt ist, wollen sich die Teams so teuer wie möglich verkaufen. "Wir haben ohnehin noch eine Rechnung zu begleichen", gab sich Anif-Coach Markus Huber im Gespräch mit SALZBURG24 vor dem Duell mit Golling kämpferisch. Gegen die Tennengauer gelang den Flachgauern mit einer 0:1-Pleite und einem 3:3-Unentschieden in der laufenden Saison noch kein Sieg, der nun am Samstag gelingen soll. "Wir wollen das untere Playoff unbedingt als Tabellenführer abschließen", fügte Huber hinzu, der gegen die Crew von Johannes Schützinger verletzungsbedingt auf zahlreiche Kräfte verzichten müsse.

Duell der scheidenden Trainer in Hallein fällt ins Wasser

Die Partie zwischen dem UFC Hallein und dem SAK 1914 musste am Freitag aufgrund der starken Regenfälle abgesagt werden. Dies gab der Klub über die sozialen Netzwerke bekannt. Ein Nachholtermin steht bis dato noch nicht fest.

Saalfelden und Bischofshofen im Westen gefordert

Für die beiden Westliga-Aufsteiger Saalfelden und Bischofshofen stehen am Wochenende die ersten Reisen in den Westen an. Genauer gesagt, nach Vorarlberg. Denn wenn es für die Pinzgauer in Bregenz und für den BSK bei Hohenems zur Sache geht, werden beide Teams auf dem Prüfstand stehen. "Uns erwartet eine geballte Ladung Selbstvertrauen und ein temporeiches Spiel", warnte Bischofshofens Meister-Coach Andreas Fötschl, der nach wilden Spekulationen um einen möglichen frühzeitigen Abgang seinen Vertrag definitiv erfüllen möchte, vor dem Vfb Hohenems.

Auch Saalfeldens Cheftrainer Markus Fürstaller erwartet einen offensiven Kick in Bregenz. "Daheim werden die sicher nicht so defensiv auftreten, wie zuletzt", so Fürstaller, der die Taktik seiner Crew nach S24-Informationen allerdings nicht ändern wolle. "Wir werden unserem Stil treu bleiben." Mit einem Sieg können sich die Pinzgauer an die Tabellenspitze der Regionalliga-West katapultieren.





Regionalliga West: 2. Runde

SW Bregenz - FC Pinzgau Saalfelden (Sa, 16.00 Uhr)

Vfb Hohenems - Bischofshofen (Sa, 17.00 Uhr)

SVG Reichenau - FC Kufstein (So, 10.30 Uhr)

Regionalliga Salzburg, oberes Playoff: 1. Runde

TSV St. Johann - SV Wals-Grünau (Fr, 19.00 Uhr)

Austria Salzburg - SV Seekirchen (Sa, 16.00 Uhr)

Regionalliga Salzburg, unteres Playoff: 1. Runde

UFC Hallein - SAK 1914 (abgesagt)

USK Anif - SC Golling (Sa, 16.00 Uhr)

