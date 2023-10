Ein Satz mit X, das war wohl nix: Austria Salzburg hat am Sonntagnachmittag die zweite Saisonniederlage in der Regionalliga West kassiert.



Bei der SVG Reichenau unterlagen die Maxglaner mit 0:3 und konnten die Punkteteilung des FC Pinzgau (1:1) am Samstag zu Hause gegen Rankweil nicht nutzen, um die Tabellenführung zurückzuerobern.

Austria-Quartett fehlt bei zweiter Saisonniederlage in Reichenau

Ohne Fabio Trkulja, Luka-Nils Sandmayr, Rene Zia und Christoph Bann wirkten die Violetten in Innsbruck blutleer, gerieten in der Anfangsviertelstunde durch einen Treffer von Florian Binder (14.) mit 0:1 in Rückstand und brachten auch nach dem Seitenwechsel kaum etwas Zählbares zustande. "Wir sind enttäuscht. Das Team hat heute enttäuscht. Mehr gibt es zu dieser Leistung nicht zu sagen", brachte es Austria-Trainer Christian Schaider kurz nach Schlusspfiff im S24-Interview schnell auf den Punkt.

Christian Schaider: "Mannschaft in der Bringschuld"

Die Austrianer ließen am Sonntagnachmittag am Fuße der Nordkette alle Tugenden vermissen, die sie in der Herbstsaison so stark gemacht hatten und schlitterten durch Tore von Mario Kleinlercher (57.) und Fabian Kraxner (70.) in eine deutliche Niederlage. Selbst in knapp 20 Minuten Überzahl kamen die Salzburger kaum zu Torchancen. Mit der gelb-roten Karte für Aaron Boold Volkert innerhalb von 120 Sekunden war der violette Auftritt in Tirol endgültig gelaufen. "Der Gegner war heute einfach in allen Belangen besser als wir. Fakt ist, wir haben alles vermissen lassen, was es braucht, um ein Fußballspiel zu gewinnen. Jetzt ist die Mannschaft absolut in der Bringschuld", forderte ein verärgerter Cheftrainer die Wiedergutmachung am kommenden Wochenende gegen Dornbirn.

Großes Durchatmen in Saalfelden

Zwei Runden vor Ende der Hinrunde grüßt Saalfelden mit einem Punkt Vorsprung auf Austria Salzburg von der Tabellenspitze und hatte am Sonntag Glück, dass die Städter nach dem mageren 1:1 gegen Schlusslicht Rankweil nicht an den Pinzgauern vorbeizogen. Ähnlich wie SVAS-Coach Schaider fand auch Pinzgau-Trainer Johannes Schützinger deutliche Worte. "Wir haben unser Potenzial nicht auf den Platz gebracht und in der Defensive gepatzt. Durch eine Undiszipliniertheit haben wir uns dann auch noch selbst geschwächt", haderte Schützinger im Gespräch mit S24.

Das Duell um die Tabellenspitze geht bereits am Samstag in die nächste Runde, wenn Dornbirn bei der Austria gastiert und Saalfelden in Hohenems antritt. "Dass wir da oben stehen, ist auch ein Verdienst von Co-Trainer Max Mariacher, der wirklich sensationelle Arbeit leistet", lobte Schützinger trotz des unnötigen Unentschiedens seinen Co und die bisherige Saison im Pinzgau.

BSK 1933 fertigt Wals-Grünau ab

Zum Auftakt der 14. Runde trennte sich St. Johann bei Wolfurt ebenfalls mit einem Remis, während Bischofshofen Wals-Grünau mit 8:3 abfertigte.





Regionalliga West, 14. Runde:

Schwaz - Kufstein 5:0 (1:0)

- Kufstein 5:0 (1:0) Altach II - Imst 3:2 (1:0)

- Imst 3:2 (1:0) Reichenau - Austria Salzburg 3:0 (1:0)

- Austria Salzburg 3:0 (1:0) Dornbirn - Hohenems 3:4 (0:2)

3:4 (0:2) Pinzgau Saalfelden - Rankweil 1:1 (0:1)

Silz/Mötz - Röthis 2:1 (1:0)

