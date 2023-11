Ein 1:0-Sieg reichte der Salzburger Austria gegen Saalfelden, um an der Tabellenspitze der Regionalliga West zu überwintern. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Alexander Schwaighofer (73.) die Violetten und sorgte mit dem einzigen Treffer des Tages für ein Tollhaus in Maxglan.

Austria Salzburg jubelt nach aberkannten Treffer doch noch

Die ganz großen Aufreger blieben im Spitzenspiel und Salzburger Derby aus. Nachdem in der ersten Halbzeit kein Tor fallen wollte, Saalfelden aber mit der Latte haderte, wurde der Austria nach Seitenwechsel ein Abseitstor von Mathias Hausberger aberkannt. In der 73. Minute war Saalfeldens Torhüter Kilian Schröcker chancenlos, als Alexander Schwaighofer am Boden liegend aus kurzer Distanz zum 1:0 traf. Die große Schlussoffensive der Pinzgauer blieb aus, womit auch die letzten violetten Zweifler verstummten. Denn mit 36 Punkten auf dem Konto und vier Zählern Vorsprung auf Platz zwei krönte sich die Salzburger Austria verdient zum Winterkönig der Regionalliga West.

Während auf den Rängen und in der Kabine der Violetten ausgelassen gefeiert wurde, resümierte Austria-Trainer Schaider nach zuletzt schwierigen Wochen eine positive Herbstsaison. "Wir sind überglücklich über diesen Titel. Wir haben das ganze Jahr über wirklich gut gespielt und es macht uns am Ende auch ein bisschen stolz, dass wir mit dieser Mannschaft gute Arbeit geleistet haben", so der Cheftrainer im Interview mit SALZBURG24.

Austria-Coach Christian Schaider kündigt Vertragsgespräche an

Nach dreiwöchiger Pause steht bei der Austria aber bereits wieder jede Menge Arbeit an. "Im Sommer laufen Verträge aus und da müssen wir unsere Hausaufgaben machen, indem wir offene und ehrliche Gespräche führen", so Schaider. Der Präsident stufte die Herbstsaison der Violetten gar als "perfekt" ein. "Das war sicher der perfekte Herbst für uns. Wir sind nicht nur Herbstmeister geworden, sondern haben uns auch die Winterkrone aufgesetzt. Spieler und Trainer haben absolut hervorragende Arbeit geleistet", so der Pinzgauer, der sich am S24-Mikrofon einen kleinen Seitenhieb in Richtung Heimat nicht verkneifen konnte. "Am liebsten gehe ich in Saalfelden auf die Straße, wenn die Austria gewinnt", schmunzelte der Saalfeldener, der vor wenigen Wochen sein Weitermachen als Kluboberhaupt der Austria bekannt gab.

Saalfeldens Cheftrainer Johannes Schützinger sprach zwar von einem verdienten Herbstmeister aus Maxglan, die Enttäuschung war ihm aber deutlich anzumerken. "Das ist natürlich sehr bitter für uns. Wir wollten von Anfang an schauen, dass wir hier drei Punkte mitnehmen. Taktisch und kämpferisch waren beide Mannschaften top. Durch einen Fehler haben wir das Gegentor kassiert. Am Ende ist die Austria aber verdient Herbstmeister geworden", meinte der 39-Jährige, der mit seiner Mannschaft aufgrund des 3:2-Sieges von Hohenems gegen Silz/Mötz noch auf den dritten Platz abrutschte.

Auf Nachfrage von S24 verriet der Cheftrainer auch den ersten Neuzugang. Mit Anes Masic, der unter anderem auch in der Red Bull Akademie und bereits in Saalfelden ausgebildet wurde, kommt ein 18-jähriger bosnischer Mittelfeldspieler vom deutschen Regionalligisten VfR Heilbronn ans Steinerne Meer.

Bischofshofen drittes Salzburger Team in Top-Vier

Auch die restlichen drei Salzburger Klubs waren am Samstag in der Regionalliga West nochmals im Einsatz. Während es für St. Johann nur zu einem torlosen Remis gegen Dornbirn reichte, verabschiedeten sich Bischofshofen (3:1 bei Röthis) und Wals-Grünau (2:1 bei Kufstein) mit Siegen in die Winterpause. Besonders in Bischofshofen schmeckt der Endspurt in die Winterpause nach einer turbulenten Herbstsaison gut. "Es bestätigt genau das, was wir gesehen und entschieden haben in den vergangenen Wochen. Dass wir diese Veränderungen getätigt haben, war daher die absolut richtige Entscheidungt", ist sich BSK-Boss Patrick Reiter sicher.

Ein Blick auf die Tabelle bestätigt den Bischofshofener. Denn der BSK 1933 holte aus den vergangenen vier Partien die maximale Punkteausbeute und überwintert auf Rang vier.

Bischofshofen-Boss Patrick Reiter kritisiert Liga und Verband

Anders als mit dem sportlichen Turnaround vergab Reiter der Westliga kein gutes Zwischenzeugnis. "Die Liga ist mit einem Flirt mit einem anderen Verband gestartet, somit kann es schon nicht mehr besser als Schulnote drei sein. Das muss der Verband wissen. Auch der Kostenfaktor und die Attraktivität sind ein Problem. Wir rechnen bei einem Auswärtsspiel nach Röthis mit knapp 3.000 Euro. Die Spieler wollen ja auch was essen. Alles in allem: Die Liga ist so nicht attraktiv. Das ist aber Job des Verbandes und den übt er nicht aus", schimpfte der BSK-Chef.



Während drei von fünf Salzburger Klub einstellig überwintern, parken Wals-Grünau (20 Punkte, Platz 10) und St. Johann (17 Punkte, Platz 12) auf zweistelligen Tabellenplätzen. Mitte März startet die Regionalliga West dann in die Frühjahrssaison.

Regionalliga West: 16. Runde

Röthis - Bischofshofen 1:3 (1:1)

1:3 (1:1) Austria Salzburg - Saalfelden 1:0 (0:0)

- Saalfelden 1:0 (0:0) St. Johann - Dornbirn 0:0

Rankweil - Schwaz 3:1 (0:1)

- Schwaz 3:1 (0:1) Hohenems - Silz/Mötz 3:2 (1:2)

- Silz/Mötz 3:2 (1:2) Kufstein - Wals-Grünau 1:2 (1:1)

1:2 (1:1) Imst - Reichenau 2:1 (1:0)

- Reichenau 2:1 (1:0) ​Altach II - Wolfurt (So, 14.30 Uhr)

