Nach unruhigen Wochen und vielen Negativschlagzeilen rund um den Abgang von Raphael Laghnej hat Bischofshofen in der Regionalliga West die Antwort auf dem Platz gegeben. Die Pongauer schossen sich am Donnerstag gegen Wals-Grünau den Frust von der Seele und schenkten den Flachgauern gleich acht Stück ein. Am Ende siegte die Mannschaft von Trainer Adonis Spica mit 8:3. Mohamed Khalil erzielte dabei gleich vier Treffer.

Viel Lob für Adonis Spica

"Mit der richtigen Person an der Spitze haben wir gegen Wals-Grünau unsere ganze Qualität abgerufen", freute sich BSK-Boss Patrick Reiter nach dem Schützenfest im Gespräch mit SALZBURG24 und lobte auch den neuen alten Mann an der Seitenlinie. "Adonis versteht es, die Mannschaft zu begeistern. Die Jungs haben endlich wieder Spaß am Training, am Spiel und damit am Fußball. Die gesamte Mannschaft ist bereit, gemeinsam durchs Feuer zu gehen und das Ergebnis dieser Einstellung sieht man deutlich auf dem Platz", so Reiter weiter.

BSK-Boss Patrick Reiter kritisiert Kritiker

Aber auch für seine Kritiker hatte der Bischofshofener wie gewohnt ein paar Worte übrig. "Kritik ist gut und auch erwünscht. Aber sie muss sachlich und vor allem berechtigt sein, und das war in den letzten Tagen von der einen oder anderen Seite nicht immer der Fall. So etwas geht an uns vorbei und wird auf dem Platz beantwortet", schmunzelte Reiter.



Gemeint ist damit unter anderem der Gang von Ex-Trainer Laghnej an die Öffentlichkeit, der im Pongau auf wenig Gegenliebe gestoßen ist.

St. Johann verpasst Sieg gegen Wolfurt

Auch St. Johann kämpfte am Nationalfeiertag um Punkte, musste sich am Ende aber mit einem Korn in Wolfurt begnügen. In einem Duell mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten brachte Philipp Illmer (33.) die Gäste in Führung, die jedoch nur bis zur 51. Minute. Erst dann gelang den Wolfurtern durch Gasper Koritnik (51.) das 1:1, das auch der Endstand sein sollte. "Für mich ist klar, dass wir hier nicht von einem gerechten Unentschieden sprechen können. Wir hätten in der ersten Halbzeit alles klarmachen können, ja müssen", ärgerte sich Ernst Lottermoser, der in Tirol auf zahlreiche verletzte Spieler verzichten musste.

Am kommenden Wochenende bekommen es die Pongauer, die vorübergehend auf Rang 13 liegen, zu Hause mit Reichenau zu tun. Die Innsbrucker kicken am Sonntag gegen Tabellenführer Austria Salzburg. Verfolger Saalfelden erwartet am Samstag Rankweil.

Regionalliga West: 14. Runde

Bischofshofen - Wals Grünau 8:3 (5:3)

- Wals Grünau 8:3 (5:3) Wolfurt - St. Johann 1:1 (0:1)

Pinzgau Saalfelden - Rankweil (Sa, 14 Uhr)

Silz/Mötz - Röthis (14 Uhr)

Dornbirn- Hohenems (15.30 Uhr)

Schwaz - Kufstein (So, 14 Uhr)

Altach II - Imst (14 Uhr)

Reichenau - Austria Salzburg (14 Uhr)

