Recht viel spannender könnte es derzeit in der Regionalliga West nicht zugehen. Denn das Duell um die Winterkrone spitzt sich bei noch einer ausstehender Runde der Herbstsaison immer mehr zu. Weil Saalfelden in Hohenems ohne Punkte blieb und Austria Salzburg gegen Dornbirn gewann, ist die Spitze der Westliga seit Samstag wieder violett eingefärbt. Zum Hinrunden-Kehraus am kommenden Samstag (14 Uhr / SALZBURG24-LIVETICKER) duellieren sich die Maxglaner ausgerechnet mit Verfolger FC Pinzgau. Beide Teams trennen lediglich zwei Körndl.

Austria zeigt nach Reichenau-Debakel Reaktion

"Die Mannschaft ist jetzt absolut in der Bringschuld", setzte Austria-Trainer Christian Schaider seinen Violetten nach der 0:3-Klatsche in Reichenau am vergangenen Wochenende die Pistole auf die Brust. Die Austrianer antworteten am Samstag mit einem 4:2-Heimsieg gegen Dornbirn, machten sich das Leben aber erneut unnötig schwer. "Wir haben stark begonnen und verdient geführt. Dann haben wir uns aber wieder selbst aus dem Spiel genommen", ärgerte sich Schaider bei S24 trotz des Dreiers gegen die Vorarlberger.





FMT-Pictures/KJ Austria Salzburg (weiß) setzte sich per Last-Minute-Elfmeter mit 3:2 gegen den FC Pinzgau durch. Klatsche am Inn: Austria-Trainer Schaider fordert Antwort Austria Salzburg und Pinzgau Saalfelden blieben am Wochenende in der Regionalliga West ohne Sieg. Während die Pinzgauer gegen Rankweil nur ein mageres Körndl einheimsten, rutschte Austria Salzburg …

Gemeint hatte der Bayer damit auch den Platzverweis von Rene Zia, der nach den zwei Viola-Treffern von Johannes Zottl (17.) und Marinko Sorda (19.) zu einem Leistungseinbruch führte. In Unterzahl fingen sich die Salzburger prompt den Ausgleich, als Christopher Nagel (34.) vom Punkt und Daniel Nachbaur (39.) noch vor dem Pausentee auf 2:2 stellten.

Schaider schien in der Pause allerdings deutlich geworden zu sein, zeigten seine Mozartstädter nach dem Seitenwechsel ein ganz anderes Gesicht und nahmen den Kampf an einem nasskalten Samstagnachmittag auf eigener Wiese an. Auf Matthias Theiners (72.) 3:2-Führung folgte ein Eigentor von Andreas Filler (79.), der den Dreier der Viola quasi fixierte. "In der zweiten Hälfte hat man gesehen, dass wir auch in Unterzahl die bessere Mannschaft sind und einen Sieg des Willens, der Einstellung und der Qualität eingefahren haben", so Schaider, der einen "verdienten Sieg" resümierte und zum absoluten Westliga-Schlager kommenden Samstag gegen den FC Pinzgau Saalfelden als Tabellenführer aufschlägt.

Unkonstante Saalfeldener gehen in Hohenems leer aus

Die Tabellenführung der Städter hat freilich auch damit zu tun, dass die Pinzgauer am Samstag in Hohenems nicht nur ohne eigenen Treffer, sondern auch ohne Punkte die Heimreise in den Pinzgau antraten. Dem 1:0 durch Mert Can Ünal (16.) nach etwas mehr als einer Viertelstunde folgte in der zweiten Halbzeit das 2:0 durch Henrique Da Silva (56.). Die Elf von Johannes Schützinger fand gegen die Vorarlberger nicht mehr zurück ins Spiel und stand am Ende mit leeren Händen da. Die Pinzgauer konnten in den letzten drei Partien nur einmal gewinnen (2:1 in Röthis) und haben derzeit auch mit der eigenen Konstanz zu kämpfen. Bei einer Niederlage in Maxglan und einem zeitgleichen Hohenems-Sieg gegen Silz/Mötz droht am Steinernen Meer sogar ein Überwintern auf Rang drei.

Bischofshofen baut Siegeszug aus

In Bischofshofen scheint die Welt nach den turbulenten Wochen rund um die Trennung von Ex-Trainer Raphael Laghnej wieder in Ordnung zu sein. Die Pongauer holten aus den letzten drei Spielen das Punktemaximum und gewannen am Samstag auch nach Rückstand in Kufstein. Nachdem die Gastgeber durch Lukas Hofmann (26.) mit 1:0 in Führung gingen, sorgte der BSK 1933 per Doppelschlag nach etwas mehr als einer Stunde für die Wende. Mirnes Kahrimanovic (64.) und Mohamed Khalil (66.) ergatterten mit zwei Distanztreffern den nicht unverdienten Dreier am Inn. "Jeder Sieg macht die Mannschaft stärker. In Kufstein waren wir von der ersten bis zur letzten Minute sehr gut", adelte Bischofshofen-Trainer Adonis Spica seine Mannschaft auf S24-Nachfrage.

Ein besonderes Lob hatte der Cheftrainer für Mohamed Khalil übrig, der heuer bereits bei elf Saisontreffern hält. "Mo ist absolut in Topform und derzeit so etwas wie unsere Lebensversicherung. Aber natürlich arbeitet die ganze Mannschaft außergewöhnlich gut", ergänzte Spica, der mit seinem Team zum Hinrunden-Kehraus mit einem Sieg in Röthis noch die Top 4 anvisiert. "Alles, was wir holen können, nehmen wir gerne mit.

Erst Jubel, dann Enttäuschung: Kadir Özkan Mann des Tages in St. Johann

Beim Nachbarn in St. Johann reichte es am Samstag gegen Reichenau hingegen nur für einen Punkt. Mann des Spiels war dabei Kadir Özkan, der nach einem gehaltenen Elfmeter von TSV-Schlussmann Dominik Waltl für die Hausherren-Führung nach 25 Minuten sorgte, jedoch zehn Minuten später ins eigene Tor abfälschte und auf bitterste Art und Weise auf 1:1 stellte. "Das Unentschieden geht für mich, wenn man sich den Spielverlauf ansieht, absolut in Ordnung", blieb die Enttäuschung über den verpassten Dreier bei St. Johanns Cheftrainer Ernst Lottermoser aus. Mit 16 Punkten rangieren die Pongauer nach 15 Runden auf Platz zwölf, können mit einem Sieg gegen Dornbirn und ganz viel Schützenhilfe der anderen Teams aber noch weiter vorne überwintern, was sich auch Wals-Grünau wünschen dürfte.

Denn nach der 1:3-Heimschlappe gegen Altach II pochen die Flachgauer kommenden Samstag beim FC Kufstein nur mehr auf einen versöhnlichen Hinrunden-Abschluss in der Regionalliga West.

Regionalliga West: 15. Runde

Kufstein - Bischofshofen 1:2 (1:0)

1:2 (1:0) Imst - Wolfurt 6:5 (3:1)

- Wolfurt 6:5 (3:1) Hohenems - Saalfelden 2:0 (1:0)

- Saalfelden 2:0 (1:0) Austria Salzburg - Dornbirn 4:2 (2:2)

- Dornbirn 4:2 (2:2) Wals-Grünau - Altach II 1:3 (0:1)

1:3 (0:1) St. Johann - Reichenau 1:1 (1:1)

Röthis - Schwaz (So, 14 Uhr)

Rankweil - Silz/Mötz (So, 14.30 Uhr)

(Quelle: SALZBURG24)