In der Salzburger Liga rollt nach 148 Tagen wieder der Ball. Für viel Diskussion sorgte schon vor dem ersten Ankick Christof Kopleder, der beim FC Puch wenige Tage vor dem Start in die Rückrunde das Handtuch warf und ausgerechnet in Eugendorf anheuern soll.

FC Puch und Christof Kopleder gehen getrennte Wege

Für Aufregung sorgte wenige Tage vor dem Ankick der Salzburger Liga Puchs Sportchef Christof Kopleder. Weil man sich intern über die Zukunft des Vereins nicht einig gewesen sei, strich der 33-jährige ehemalige Stürmer nach nur acht Monaten wieder seine Segel in Puch. Kopleder soll aber schon in den kommenden Tagen bei Ex-Klub Eugendorf übernehmen. "Eugendorf hat es uns bestätigt und somit war klar, dass er für uns den Kader für die kommende Saison nicht mehr zusammenstellen wird", bestätigte Puch-Präsident Christian Schwaiger am Freitag im Gespräch mit SALZBURG24. "Das ist ein normaler Vorgang im Fußball und deshalb gibt es dazu nicht mehr zu sagen", fügte das Vereinsoberhaupt trocken hinzu.

Bürmoos und Eugendorf jagen Leader Thalgau

Mit dem SV Bürmoos und dem USC Eugendorf sitzen Leader UFV Thalgau, der bei Schwarzach antritt, gleich zwei Teams mit nur einem Punkt Rückstand dicht im Nacken. Besonders in Bürmoos blickt man zuversichtlich in Richtung Frühjahrsrunde. "Wir wollen erfolgreich und besser in die Rückrunde starten, als das noch in der Hinrunde der Fall war", so Cheftrainer Daniel Buhacek und fügte hinzu, dass man sich möglichst lange im oberen Drittel halten wolle. Für den drittplatzierten USC Eugendorf geht es zum Rückrunden-Aufakt gegen Nachzügler TSV Neumarkt um Punkte. Ob Christof Kopleder schon in Eugendorf angedockt hat, kann man schon am Samstag beobachten, wenn der TSV Neumarkt aufkreuzt.

Alles zum Salzburger Fußball-Unterhaus

ASV Salzburg und Bergheim eröffnen Rückrunde

Der ASV Salzburg und der zwölftplatzierte FC Bergheim sorgen für den Auftakt in die Rückrunde der Salzburger Liga und damit für ein echtes Kellerduell. "Es ist schwer, nach so einer langen Pause eine Prognose abzugeben", sagte Bergheim-Coach Patrick Lackner auf S24-Nachfrage und rechnet mit einer engen Kiste. "Sie werden uns nichts schenken. Deshalb müssen wir uns voll und ganz auf unser Spiel fokussieren, damit wir positiv in die Rückrunde starten". Im Hinspiel trennte man sich mit einem 1:1-Remis.

Die Tabelle der Salzburger Liga nach 13. Runden. ⚽ Auf diesen Tabellenplätzen überwintern die Teams. Gepostet von Salzburger Liga am Montag, 14. November 2022

Kampf um Salzburger Liga in Siezenheim

Die Top-Drei nicht aus den Augen verlieren wollen hingegen die Mannen des SV Straßwalchen. Die Flachgauer kicken am Samstag gegen den UFC SV Hallwang und können mit einem Sieg am oberen Drittel der Tabelle dranbleiben. Ähnlich brisant wird es für den UFC SV Hallwang, der beim UFC Siezenheim um Rang acht und damit um die Salzburger Liga kämpft.

Salzburger Liga: 14. Runde

ASV Salzburg - FC Bergheim (Fr, 19.30 Uhr)

FC Puch - TSU Bramberg (Sa, 15.00 Uhr)

USC Eugendorf - TSV Neumarkt (15.00 Uhr)

SV Bürmoos - SK Adnet (15.00 Uhr)

SV Schwarzach - UFV Thalgau (15.00 Uhr)

SV Strasswalchen - UFC SV Hallwang (15.00 Uhr)

UFC Siezenheim - UFC Altenmarkt (15.00 Uhr)

So wird die Salzburger Liga gespielt Wie die Regionalliga wird auch die Wie die Regionalliga wird auch die Salzburger Liga in dieser Saison ordentlich umgekrempelt . So steigt der Meister 2023 fix in die Westliga auf. Die Plätze zwei bis acht reihen sich in der Salzburger Liga ein, während die Ränge neun bis 14 und damit die letzten Sechs in die Landesliga absteigen.

(Quelle: SALZBURG24)