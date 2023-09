Als einziges Team mit mehr als 20 Treffern bewies Kuchl auch gegen Bürmoos seine ganze Klasse. Michael Perlak (9.), Horst Patrick Nestaval (41.), Max Danner (84.) und ein Doppelpack von Neuzugang Marco Hödl sorgten für ein standesgemäßes 5:1. Manuel Schuhbecks (74.) Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1 sollte am Ende nur mehr Ergebniskosmetik sein.

Thomas Hofer drückt auf Euphorie-Bremse

Trotz sechs Siegen aus den ersten sechs Spielen und der damit verbundenen vollen Punkteausbeute drückte der Kuchl-Trainer im S24-Interview auf die Bremse: "Es sind erst sechs Runden gespielt und mit Seekirchen und Grödig sind zumindest zwei Teams in dieser Liga in bestechender Form. Es gibt also genug Mannschaften, die uns Paroli bieten können."



In den letzten zehn Partien gingen jedoch stets die Tennengauer als Sieger vom Platz. Die letzte Pleite setzte es am 14. Juli im Testkick gegen Gilgenberg. Am kommenden Samstag treffen die Teufel auf den UFV Thalgau, der am Sonntag ebenfalls ein Schützenfest feierte. Denn beim SK Adnet siegte der amtierende Meister der Salzburger Liga glatt mit 5:0 und sorgte dafür, dass Adnets Trainer Gerhard Perlak deutliche Worte fand. "Wir waren eigentlich die bessere Mannschaft und lagen plötzlich mit 0:3 zurück. Das ist auch eine Frage der Klasse. Wir konnten das Niveau von Thalgau bisher nicht über 90 Minuten halten", so Perlak.

Adnets Perlak sieht in "Transfer-Wahnsinn" Grund für Tabellenende

Den Grund dafür hatte der Trainer schnell parat. "Wir waren eine der Mannschaften, die den Transfer-Wahnsinn im Sommer nicht mitgemacht haben und bewusst auf Eigenbauspieler gesetzt haben. So wussten wir schon früh, dass wir mit dem einen oder anderen Team nicht mithalten können". Dass es nun persönlich eng werden könnte, glaubt Perlak indes nicht. "Ich verspüre keinen Druck. Das müssen andere entscheiden und deshalb mache ich mir darüber keine Gedanken."



Viel Zeit zum Hadern bleibt Perlak und seiner Mannschaft ohnehin nicht, wartet schon am Samstag mit dem UFC Siezenheim ein unangenehmer und vor allem angeknackster Gegner. Denn wie auch Bürmoos und Adnet fing sich der UFC am Sonntag bei Henndorf fünf Stück (0:5).

Emotionale Schlussphase in Puch

Enger und hitziger ging es in Puch zu. Gegen die TSU Bramberg musste sich die Fötschl-Crew am Ende mit einem Punkt begnügen, was vor allem dem Cheftrainer bitter aufstieß. "Wir müssen akzeptieren, dass der Schiedsrichter vielleicht nicht seinen besten Tag hatte", ärgerte sich Fötschl über die Rote Karte gegen Puchs Emre Uygur beim Stand von 2:1. Der 49-Jährige ist sich sicher, dass der Ausschluss spielentscheidend war. "Ich glaube, dass wir das Spiel mit elf Mann gewonnen hätten. Außerdem war es für uns keineswegs rot."

Worte, die der FCP-Coach auch an den Schiedsrichter gerichtet haben könnte. Denn nach Spielschluss sah Fötschl bereits seine zweite gelbe Karte in der noch jungen Saison wegen Kritik an Unparteiischen. Mit der Punkteteilung bleiben die hoch gehandelten Tennengauer nach sechs Spielen im Mittelfeld der Tabelle, zumindest aber in den Top Ten.

SAK 1914 jubelt erneut ohne Junuzovic

Wenn er nicht spielt, scheint es zu funktionieren. Erneut gewann der SAK 1914 in der Salzburger Liga ohne Star-Neuzugang Zaltko Junuzovic. Beim SC Golling ergatterten sich die Nonntaler einen knappen 2:1-Erfolg und somit den zweiten Dreier am Stück. Dass die Städter auf Rang sieben vorkletterten, daran änderte auch der Platzverweis für Daniel Raischl nach einer Stunde wegen wiederholtem Foulspiel nichts.



Doch nicht nur in Golling, sondern auch in Seekirchen kam es in der 6. Runde zum Wiedersehen zwei Ex-Regionalligisten. Dabei trennten sich die Wallerseer gegen den UFC Hallein mit einem 1:1-Remis. Schon am Freitag gewann Grödig daheim gegen Straßwalchen mit 3:1 (2:0) und Anif sicherte sich nach dem Huber-Aus einen 2:0-Sieg (0:0) in Eugendorf.

Salzburger Liga: 6. Runde

SK Adnet - UFV Thalgau 0:5 (0:3)

SV Kuchl - SV Bürmoos 5:1 (3:0)

Union Henndorf - UFC Siezenheim 5:0 (1:0)

SC Golling - SAK 1914 1:2 (1:1)

FC Puch - TSU Bramberg 2:2 (2:1)

USC Eugendorf - USK Anif 0:2 (0:0)

SV Grödig - SV Straßwalchen 3:1 (2:0)

SV Seekirchen - UFC Hallein 1:1 (1:1)

