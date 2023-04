Nach der Talfahrt und dem drohenden Abstieg aus der Salzburger Liga zogen die Verantwortlichen der TSU Bramberg die Reißleine und entschieden sich auf dem Trainerposten für weitreichende Veränderungen.

Bramberg trennt sich von Stoyan Uzunov

Die TSU Bramberg und Cheftrainer Stoyan Uzunov gehen fortan getrennte Wege. Dies gaben die Pinzgauer am Donnerstag über die sozialen Netzwerke bekannt. Die Bramberger reagierten damit auf die sportliche Talfahrt, droht doch in der Salzburger Liga mit Rang neun der Abstieg. Interimistisch soll bis Sommer Dominik Entacher das Ruder übernehmen und zusammen mit Harald Panzl den Abstieg verhindern.

Obmann Innerhofer: "Wir mussten so reagieren"

"Wir haben Stoyan Uzunov die Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, woraufhin er sehr geknickt war. Aber wir mussten so reagieren und den letzten Joker ziehen, damit wir alle Chancen nutzen, den Abstieg zu verhindern. Die Stimmung in der Mannschaft war bereits sehr schlecht", sagte Martin Innerhofer am Donnerstag im Gespräch mit SALZBURG24 und fügte hinzu, dass das Trainerteam nun gefordert sei, aus der Mannschaft in puncto Mentalität alles herauszuholen. "Das Team hat zweifellos Potenzial", so der Obmann zuversichtlich.

SK Adnet schnappt sich Gerhard Perlak

Neben Bramberg installierte auch der SK Adnet einen neuen Cheftrainer. Nach dem fragwürdigen Abgang von Thomas Heissl übernimmt der im Unterhaus erfahrene Gerhard Perlak das Traineramt. "Wir kannten ihn bereits und haben sehr positive Gespräche geführt", freute sich Adnet-Obmann Gerald Panzl auf S24-Nachfrage. Wann genau Perlak das Engagement aufnehmen kann, stand am Donnerstagabend noch nicht fest.



In der 19. Runde der Salzburger Liga stehen am kommenden Wochenende für beide Mannschaften wieder wichtige Duelle auf dem Programm. Bramberg bekommt es daheim mit Altenmarkt zu tun, Adnet muss zu Leader Thalgau.

